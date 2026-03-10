15 minutes de lecture vaudront toujours mieux qu'une injonction à lire

Pourquoi la lecture résiste aux mots d’ordre ? Les politiques publiques ont toujours traqué la formule capable de faire lire. Campagnes nationales, prescriptions scolaires, slogans institutionnels : tous poursuivent le même objectif. Mais l’acte de lire résiste aux mots d’ordre.
La lecture relève d’un espace intérieur. Elle implique une activité personnelle, intime, silencieuse, qui s’accommode mal de la logique du commandement. Les campagnes institutionnelles chercheront sans doute encore longtemps la phrase qui fait mouche.
Le sociologue Pierre Bourdieu l’avait montré : les pratiques culturelles reposent sur des dispositions acquises au fil de la socialisation — famille, école, environnement social (La Distinction. Critique sociale du jugement, 1979). Autrement dit, on ne transforme pas un habitus culturel par un slogan.
Dans la continuité, l’historien de la lecture Roger Chartier insiste sur l’appropriation personnelle qu’implique le livre : chaque lecteur construit son propre sens du texte (Du livre au lire, 1985). Une liberté interprétative difficilement compatible avec une ordonnance.
Le désir, lui non plus, ne répond pas aux injonctions. Or la lecture relève d’abord du désir : curiosité, attente, parfois identification. Le sociologue Bernard Lahire a montré combien les pratiques culturelles dépendent de trajectoires individuelles multiples (La Culture des individus, 2004). Certains associent le livre au plaisir ; d’autres, à la contrainte scolaire. Lorsqu’une campagne proclame « il faut lire », elle peut produire l’effet inverse : renforcer l’image d’une activité obligatoire.
La lecture s’inscrit aussi dans un temps long, peu compatible avec l’immédiateté de l’écosystème numérique. La chercheuse Michèle Petit souligne que cette pratique se construit dans la durée (Éloge de la lecture, 2004). Elle naît souvent d’une rencontre imprévisible : un livre trouvé, un conseil de libraire, une bibliothèque fréquentée par hasard.
Cette tension entre désir individuel et injonction collective apparaît clairement dans les politiques publiques de lecture.
En Espagne, le Plan de Fomento de la Lectura 2017-2020, présenté le 3 mai 2017 par le ministère de la Culture, adoptait un slogan ambitieux : « Leer te da vidas extra » — lire te donne des vies supplémentaires. Le programme visait notamment les jeunes lecteurs et entendait réduire les inégalités d’accès à la lecture, y compris pour les publics confrontés à des obstacles spécifiques.
La formule n’est pas sans écho dans la littérature. Le romancier et sémiologue Umberto Eco affirmait : « Celui qui ne lit pas, à 70 ans, n’aura vécu qu’une vie. Celui qui lit aura vécu 5000 ans. » Quant à C. S. Lewis, il écrivait dans An Experiment in Criticism : « En lisant la grande littérature, je deviens mille hommes tout en demeurant moi-même. » Mais transformer cette promesse existentielle en slogan demeure un exercice délicat.
Dans une chronique que publie El País, l’écrivain Enrique Vila-Matas rapporte une scène observée dans un café madrilène. Un homme conclut un message vocal par une phrase que l’écrivain retient comme un possible slogan : « Crois-moi, rien d’aussi renversant que lire. » La formule circule, amuse, intrigue. Elle rappelle surtout la difficulté de transformer une expérience intime en mot d’ordre.
En France, le Centre national du livre organise chaque année le Quart d’heure de lecture national. L’édition 2026 se tient le 10 mars. Le principe est simple : consacrer quinze minutes à la lecture, quel que soit le lieu, afin de réintroduire ce geste dans les routines quotidiennes.
Les données récentes dessinent pourtant un paysage contrasté. Selon Eurostat, 52,8 % des Européens de 16 ans ou plus déclarent avoir lu au moins un livre au cours des douze derniers mois (données 2022, enquête EU-SILC). La proportion atteint 60,1 % chez les 16-29 ans, contre 47,2 % chez les 65 ans ou plus.
En France, le baromètre Les Français et la lecture réalisé par le Centre national du livre et Ipsos montre une évolution contrastée. L’édition 2025 indique qu’un Français sur trois déclare avoir déjà écouté un livre audio, tandis qu’une part croissante des répondants estime lire moins qu’auparavant.
Le constat demeure pourtant simple. Même longuement travaillé, aucun slogan ne constituera de sésame absolu. La lecture se vit, elle ne se transfère pas, et la promesse condensée d’un mot d’ordre ne suffit pas à l’épuiser.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY-SA 4.0.
