La plus grande exposition consacrée à F’murrr au Musée Tomi Ungerer

Le parcours propose une exploration complète de l’œuvre de ce dessinateur majeur de la bande dessinée humoristique française, depuis ses premières planches jusqu’à ses travaux d’illustration. L’exposition met en lumière la diversité d’un univers artistique marqué par l’absurde, le non-sens et une profonde liberté narrative.

L’univers singulier de F’murrr

Devenu célèbre dans les années 1970 avec la série Le Génie des Alpages, F’murrr s’est imposé comme l’un des grands représentants de la bande dessinée humoristique. Dans ces récits, un troupeau de brebis philosophiques évolue dans des paysages de montagne à la fois bucoliques et vertigineux, où se mêlent réflexions métaphysiques, humour absurde et détournement des codes du récit.

L’exposition rappelle combien l’œuvre de F’murrr dialogue avec d’autres domaines culturels. Ses planches sont traversées de nombreuses références à la littérature, à la philosophie ou à la culture populaire, donnant naissance à un humour intellectuel et décalé.

Le parcours revient également sur d’autres créations marquantes de l’auteur, notamment les albums consacrés aux héroïnes Jehanne d’Arc et Naphtalène, sa première bande dessinée Au Loup !, ou encore Le Char de l’État dérape sur le sentier de la guerre, ouvrage au ton plus politique consacré à la guerre en Afghanistan dans les années 1980.

Le regard contemporain de Camille Potte

L’exposition propose également un regard approfondi sur le travail d’illustration de F’murrr, encore rarement montré dans son ensemble. Les visiteurs pourront découvrir des dessins de presse ainsi que des illustrations réalisées pour différentes revues, maisons d’édition et institutions, parmi lesquelles Notre Histoire, Utopia ou encore l’Anvar.

Plusieurs documents et dessins permettent d’observer les différentes étapes du processus de création, offrant un aperçu du travail de l’artiste derrière les albums publiés.

Pour cette exposition, la dessinatrice Camille Potte, née en 1992 et installée à Marseille, a réalisé une série de commentaires graphiques originaux. Ces interventions visuelles accompagnent les œuvres exposées et établissent un dialogue entre l’héritage de F’murrr et la création contemporaine.

Le commissariat de l’exposition est assuré par Anna Sailer, conservatrice du Musée Tomi Ungerer. Les conseillères scientifiques sont Barbara Pascarel et Elisabeth Walter, du fonds de dotation F’murrr au futur. L’exposition est réalisée avec le concours de ce fonds, créé pour préserver et promouvoir l’œuvre de l’auteur.

F’murrr, un maître de l’absurde en bande dessinée

Né Richard Laurent Jacques Peyzaret le 31 mars 1946 à Paris, F’murrr est l’un des auteurs majeurs de la bande dessinée humoristique française. Il décède le 9 avril 2018, également à Paris, à l’âge de 72 ans. Son pseudonyme est inspiré du roman Le Chat Murr d’E.T.A. Hoffmann.

Très tôt passionné de dessin et de bande dessinée, il se forme au lycée Charlemagne puis à l’École supérieure des arts appliqués Duperré. Il rejoint ensuite l’atelier 63 de Raymond Poïvet, où il rencontre plusieurs figures importantes de la bande dessinée.

C’est René Goscinny, alors rédacteur en chef du journal Pilote, qui lui permet de faire ses débuts au début des années 1970 avec la série Contes à rebours.

Le succès du Génie des Alpages

La série Le Génie des Alpages, lancée en 1973 dans Pilote, devient rapidement son œuvre la plus célèbre. Elle met en scène la vie délirante d’un troupeau de brebis philosophiques mené par le bélier noir Romuald, dans un univers montagnard où se mêlent humour absurde et réflexions inattendues.

Publiée en albums à partir de 1976 chez Dargaud, la série comptera 14 volumes et s’imposera progressivement comme une référence de la BD humoristique.

Le succès de ces moutons métaphysiques conduira F’murrr à réaliser de nombreuses illustrations liées à la montagne, notamment pour la Fête de la Transhumance de Die, ainsi que des étiquettes de Clairette de Die. Une sculpture intitulée Brebis à la valise est également exposée dans cette ville.

Au-delà du Génie des Alpages, F’murrr développe une œuvre très variée. Son travail est récompensé à plusieurs reprises : prix Saint-Michel en 1975, prix de la meilleure œuvre comique française au Festival d’Angoulême en 1978, Alph-Art humour à Angoulême en 1991 et prix Super-Tournesol en 2006 pour l’ensemble de son œuvre.

En 2020, une dation de 238 originaux permet l’entrée d’une partie importante de son travail dans les collections publiques. Ces œuvres sont aujourd’hui conservées par la Bibliothèque nationale de France et déposées notamment au Musée de la bande dessinée d’Angoulême et au Musée Tomi Ungerer de Strasbourg.

Crédits photo : ©Succession F’murrr / Camille Potte, 2025.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com