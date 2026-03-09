Hors-fiction : Gallimard lance une nouvelle collection de narrative nonfiction

Inspirée d’un courant particulièrement développé dans les littératures américaine et britannique, la « narrative nonfiction » rassemble des textes qui interrogent la réalité - intime, sociale ou historique - en empruntant les ressources narratives du roman. Romanciers, artistes, sociologues ou philosophes y racontent leur monde et celui qui les entoure, avec un souffle littéraire comparable à celui de la fiction.

Avec Hors-fiction, Gallimard souhaite inscrire cette tradition dans son catalogue français. Les ouvrages de la collection auront pour objectif d’« explorer et creuser le monde réel », tout en procurant un plaisir de lecture comparable à celui d’une œuvre romanesque.

Une collection ouverte à des formes variées

La collection accueillera une grande diversité de textes, toujours proches de la littérature. On y trouvera notamment récits personnels, enquêtes culturelles et intellectuelles, investigations journalistiques, histoires orales ou manifestes.

L’ensemble entend constituer une série de textes « hors-champs », destinés à éclairer une époque marquée par de profondes transformations. Ces livres veulent ainsi ouvrir un regard sur le réel tout en conservant l’ambition stylistique et narrative de la littérature.

L’identité visuelle de la collection a été pensée pour refléter ce positionnement hybride. Le graphisme repose notamment sur la typographie Spalla, dont l’utilisation met en valeur la mise en page et accorde une place importante à la photographie, afin de révéler la dimension intime des récits.

Patti Smith ouvre la collection avec Le pain des anges

Parmi les premiers titres annoncés figure Le pain des anges, un texte inédit de Patti Smith, traduit par Claire Desserrey. Figure majeure de la scène artistique new-yorkaise, la poétesse et musicienne y propose un récit intime revenant sur près de huit décennies de vie. L’ouvrage explore notamment son enfance modeste et marquée par de nombreux déménagements, période durant laquelle la future artiste se réfugie dans l’imaginaire.

Elle découvre très tôt plusieurs univers artistiques qui influenceront durablement sa trajectoire : la poésie grâce à une voisine irlandaise, l’art à travers les visites de musées avec son père, et la mode en feuilletant d’anciens numéros de Vogue. Trois révélations esthétiques fondatrices.

Le livre revient aussi sur des épisodes déterminants de sa vie personnelle. À 18 ans, Patti Smith donne naissance à un enfant qu’elle confie à l’adoption avant de partir pour New York, où débute sa carrière artistique. Après ses années dans l’underground new-yorkais, elle se retire pendant une décennie dans le Michigan avec le guitariste Fred Smith, avec qui elle fonde une famille.

La mort brutale de ce dernier bouleverse cependant sa trajectoire et la pousse à remonter sur scène après plusieurs années d’absence, encouragée notamment par Allen Ginsberg et Bob Dylan. Entre deuils, retrouvailles et révélations familiales, l’ouvrage se présente aussi comme une célébration de l’écriture, restée centrale dans la vie de l’artiste.

Poétesse, musicienne et autrice, Patti Smith a enregistré treize albums depuis Horses (1975), considéré comme un disque fondateur. Elle est également l’autrice de plusieurs livres, dont Just Kids, récompensé par le National Book Award en 2010, ainsi que M Train, Dévotion ou Glâneurs de rêves. Elle vit aujourd’hui à New York.

À LIRE - Dévotion, de Patti Smith

En 2023, elle publiait Un livre de jours, toujours chez Gallimard, un ouvrage réunissant 366 photographies prises au fil d’une année, chacune accompagnée d’une légende personnelle. Le livre s’est vendu à près de 12 000 exemplaires.

Publiée pour la première fois en français

La collection accueillera également Lonely City de l’autrice et critique britannique Olivia Laing, traduit par Stéphane Roques. Sa publication marquera la première traduction française de cette figure importante de la narrative nonfiction anglophone.

Best-seller du New York Times, Lonely City explore la solitude dans les grandes métropoles contemporaines. Le point de départ du livre est une rupture amoureuse que Laing traverse alors qu’elle vient de s’installer à New York pour rejoindre son compagnon. Plongée dans l’isolement au cœur d’une ville densément peuplée, l’autrice entreprend d’explorer cette expérience en la mettant en relation avec la vie et l’œuvre de plusieurs artistes new-yorkais marqués par la solitude. Parmi eux figurent Edward Hopper, Andy Warhol, Henry Darger ou David Wojnarowicz.

En croisant analyse artistique, recherches scientifiques sur la solitude et récit personnel, Olivia Laing propose un texte qui mêle introspection et réflexion sur les besoins humains fondamentaux. Ses livres, traduits dans de nombreuses langues, explorent les intersections entre littérature, art, autobiographie et enjeux politiques ou culturels contemporains.

Siri Hustvedt rejoint Gallimard avec Ghost Stories

La collection publiera également Ghost Stories de l’écrivaine et essayiste américaine Siri Hustvedt, traduit par Frédéric Joly. L’ouvrage paraîtra en mai 2026 et sera publié simultanément dans 30 langues. Dans ce texte très personnel, Hustvedt évoque pour la première fois de manière approfondie sa relation avec son mari, l’écrivain Paul Auster, depuis leur rencontre à New York en 1982 jusqu’à sa mort en 2024.

Le livre aborde notamment la maladie d’Auster, en intégrant les courriels que l’autrice envoyait à leurs proches durant le combat contre le cancer. Le lecteur suit ainsi l’évolution de la maladie, entre espoirs et rechutes, jusqu’au message annonçant son décès.

À LIRE - Foenkinos, Beigbeder, Patti Smith... les poids lourds d’avril en librairie

Après cette disparition, l’ouvrage se concentre sur l’expérience du deuil et la manière dont Hustvedt ressent encore la présence de son mari. Elle y développe également des réflexions sur l’au-delà et sur la persistance des liens entre les vivants et les morts. Le livre rend aussi hommage à la relation de Paul Auster avec sa fille et son petit-fils, né en 2023, auquel l’écrivain destinait un projet d’ouvrage épistolaire dont certaines pages sont incluses dans ce texte.

Écrivaine et essayiste reconnue dans le monde entier, Siri Hustvedt explore dans son œuvre les relations entre identité, mémoire, art, psychanalyse et neurosciences. Elle est notamment l’autrice de Tout ce que j’aimais, L’été sans les hommes ou encore Une femme regarde les hommes regarder les femmes. Avec Ghost Stories, elle fait son entrée au catalogue des éditions Gallimard.

Crédits photo : Gallimard

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com