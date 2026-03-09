Engagement des artistes : Boualem Sansal, Sara Forestier et Jean-Marie Rouart débattent sur LCP

Présentée par Anna Cabana, aux côtés de l’écrivain et journaliste Christophe Ono-dit-Biot, cette édition propose d’interroger la place et l’influence des artistes dans le débat public contemporain.

La réflexion s’inscrit dans le sillage d’une formule d’Albert Camus, écrite en 1951 : « Je me révolte, donc nous sommes. » Soixante-quinze ans plus tard, la question demeure : les créateurs disposent-ils encore d’un pouvoir d’intervention et d’influence sur la société ?

Des artistes engagés autour de la table

Pour alimenter la discussion, quatre invités connus pour leurs prises de position publiques participent au débat.

Parmi eux figure Boualem Sansal, écrivain franco-algérien et membre de l’Académie française, parfois surnommé « la légende » par ses codétenus. L’émission accueille également Jean-Marie Rouart, écrivain et académicien, connu notamment pour son engagement dans la défense d’Omar Raddad.

La comédienne et réalisatrice Sara Forestier, également militante féministe et autrice de la bande dessinée Maudite du cul publiée chez L’Iconoclaste, prendra part à la discussion. Le photographe Antoine d’Agata, dont le travail explore les marges de la société, complètera ce plateau.

Une émission dédiée à la culture et aux idées

Lancé sur LCP, Le Banquet se veut un espace de discussion consacré aux grandes questions culturelles. L’émission ambitionne de traiter la culture « savante » de manière accessible, tout en abordant la culture populaire avec les outils de l’analyse intellectuelle.

Conçue comme un temps de réflexion dans un paysage médiatique souvent dominé par l’immédiateté, l’émission aborde tous les quinze jours un thème culturel majeur en mobilisant différentes disciplines : histoire des idées, sociologie, politique ou encore pop culture.

L’émission sera diffusée pour la première fois le vendredi 13 mars à 21 h sur LCP, puis rediffusée le vendredi 20 mars à 23 h 30. Elle sera également accessible en replay sur LCP.fr, la chaîne YouTube de LCP et France.tv jusqu’au 11 mars 2028, ainsi que sur TF1+ jusqu’au 11 avril 2026. D’une durée de 57 minutes, ce programme est produit par LCP-Assemblée nationale.

