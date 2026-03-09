JC Lattès recrute une nouvelle éditrice pour sa collection Nouveaux Jours

Elle a pris ses fonctions en février 2026. Avant de rejoindre JC Lattès, Morgan Eschler travaillait depuis mai 2023 aux éditions Grasset, où elle occupait un poste mêlant plusieurs responsabilités éditoriales.

Au sein de cette maison, elle intervenait à différentes étapes du processus de publication : lecture de manuscrits, prospection d’auteurs, editing, préparation des contrats ou demandes d’aides au Centre national du livre. Elle assurait également une coordination éditoriale, notamment pour la mise en fabrication des ouvrages, le suivi des programmes de parution ou la validation des versions numériques.

Son poste comportait aussi une dimension artistique, avec le suivi des couvertures et la gestion des droits d’utilisation des images, ainsi que des missions d’assistanat de direction.

Auparavant, Morgan Eschler avait effectué plusieurs stages dans l’édition, notamment au Seuil, chez Points ou encore aux éditions du CNRS. Elle a également travaillé comme pigiste pour L’Éclaireur FNAC et participé à l’organisation d’événements autour du livre Ralentir ou périr de Timothée Parrique.

Elle a par ailleurs suivi une formation au métier d’éditrice et de directrice de collection à l’Asfored.

Par Hocine Bouhadjera

