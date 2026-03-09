Sébastien Dulude et Claire Mathot remportent le Prix des Rendez-vous du premier roman 2025-2026

Les clubs des Rendez-vous du premier roman ont désigné leurs lauréats pour la saison 2025-2026. Deux premiers livres s’imposent : Amiante, signé Sébastien Dulude, et La Saison du silence, de Claire Mathot.

Les lauréats

Le premier figurait dans la sélection canadienne, le second dans la catégorie hors Canada. Tous deux ont recueilli le plus grand nombre de suffrages parmi les lecteurs participants.

Pour cette treizième édition, plus d’une centaine de lectrices et lecteurs ont pris part à l’aventure. Les clubs étaient installés dans divers lieux — librairies, bibliothèques, universités — au Québec, en Ontario et à Paris.

Le fonctionnement reste fidèle à l’esprit du prix : les membres lisent, débattent, puis votent. Au fil des rencontres, les participants ont d’abord retenu seize premiers romans, répartis à parts égales entre titres québécois et ouvrages publiés hors du Canada.

Une première sélection, donc, avant la phase finale. Discussions serrées, arguments échangés… et finalement un choix collectif.

Deux textes issus de la jeune création littéraire francophone, et deux parcours d’écrivains encore au début de leur trajectoire. C’est précisément l’objectif du dispositif : repérer, lire et faire circuler de nouvelles voix.

En parallèle du prix principal, une Mention spéciale Antidote distingue des ouvrages remarqués pour la qualité de leur langue française.

Deux titres ont été retenus cette année. Côté Canada, Une histoire silencieuse d’Alexandra Boilard-Lefebvre (La Peuplade). Côté sélection internationale, Je me regarderai dans les yeux de Rim Battal (Bayard).

Les autrices reçoivent chacune un exemplaire du logiciel Antidote+ Personnel.

Les Rendez-vous du premier roman reposent sur un principe simple : un réseau de clubs de lecture consacrés aux premiers romans francophones. Les participants découvrent de nouvelles plumes, partagent leurs impressions et confrontent leurs coups de cœur.

À l’origine du projet : le Festival du premier roman de Chambéry, l’association Lectures Plurielles, la Fondation Lire pour réussir et l’Union des écrivaines et des écrivains québécois.

L'année dernière le Prix a récompensé Emmanuelle Pierrot pour La version qui n’intéresse personne (Le Quartanier) et Gwenaëlle Lenoir pour Camera obscura (Julliard).

Par Clotilde Martin

