Québec : une bibliothèque ferme après la découverte de punaises de lit

La Ville de Westmount, dans l’agglomération de Montréal, a annoncé la mesure dans une publication diffusée sur ses réseaux sociaux. À la suite d’une inspection de suivi réalisée le 8 mars, des signes supplémentaires de présence de punaises de lit ont été repérés dans l’établissement, au-delà de la zone des ordinateurs destinés aux adultes.
Le 09/03/2026 à 16:39 par Hocine Bouhadjera
Publié le :
09/03/2026 à 16:39
« La Ville a décidé d’imposer la fermeture complète dès aujourd’hui pour un traitement exhaustif », précise la communication officielle. L’objectif est de procéder à une intervention approfondie afin de traiter l’ensemble des espaces de la bibliothèque. Pendant la fermeture de l’établissement, les utilisateurs sont invités à conserver temporairement les documents qu’ils ont empruntés. Les retours sont donc suspendus pour le moment.
La Ville rappelle toutefois que les services numériques restent disponibles. Les abonnés peuvent continuer à accéder à la collection numérique - notamment les livres électroniques et les bases de données en ligne - via le site de la bibliothèque : westlib.org.
Les autorités ont également procédé à des vérifications dans d’autres installations municipales. Les inspections menées au Victoria Hall ainsi qu’aux Serres patrimoniales n’ont révélé aucune présence de punaises de lit. Ces deux bâtiments demeurent donc ouverts au public.
Les punaises de lit ont récemment marqué l’actualité française, alimentant une inquiétude dans les lieux publics comme les bibliothèques, cinémas ou transports. À l’automne 2023, la multiplication des signalements a conduit le gouvernement à organiser une réunion interministérielle pour coordonner la lutte contre ces nuisibles et prévenir les arnaques liées aux traitements.
Les bibliothèques, très fréquentées et équipées de fauteuils, moquettes ou espaces de lecture prolongée, peuvent ponctuellement être touchées. Selon l’Anses, plus d’un foyer français sur dix aurait été infesté entre 2017 et 2022, notamment en raison de l’essor des voyages et de la résistance des punaises aux insecticides. Plusieurs établissements ont dû fermer temporairement, comme la bibliothèque Louis-Aragon d’Amiens ou La Canopée à Paris, pour procéder à des traitements.
Des signalements ont aussi concerné la Part-Dieu à Lyon ou la Bibliothèque nationale de France, où des inspections ont parfois écarté toute infestation. Cette succession d’alertes a contribué à une forme de psychose médiatique, alors que les cas avérés restent limités.
Les spécialistes rappellent d’ailleurs que les bibliothèques ne sont pas des environnements idéaux pour ces parasites, généralement introduits par les sacs ou les vêtements des visiteurs. L’enjeu consiste donc à mettre en place une surveillance efficace tout en rassurant les usagers.
Photographie : illustration, British Pest Control Association, CC BY 2.0
Par Hocine Bouhadjera
