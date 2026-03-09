Les Imaginales misent sur les nouveaux auteurs avec le label “Jeunes Talents”

Depuis 2009, Les Imaginales organisent des rencontres auteurs-éditeurs afin de favoriser l’émergence de nouvelles voix dans les littératures de l’imaginaire. Le principe consiste à mettre en relation des auteurs en quête d’une première publication avec des éditeurs et directeurs de collection.

Les participants présentent leur manuscrit lors d’entretiens individuels organisés pendant le festival. Les professionnels apportent des retours éditoriaux et des conseils aux auteurs, tout en repérant de nouveaux projets pour leurs catalogues.

Plusieurs écrivains aujourd’hui publiés ont participé à ce dispositif, parmi lesquels Maëlle Desard, Anne-Sophie Devriese ou Alice Doublier. Lors de l’édition 2025, trois auteurs ont signé un contrat d’édition à la suite de ces rencontres.

Un label pour valoriser les auteurs publiés

Le festival crée en 2026 le label « Jeunes Talents des Imaginales ». Cette distinction vise à identifier les auteurs dont le premier roman aura été publié à la suite des rencontres auteurs-éditeurs.

Le label a également pour objectif de mettre en avant le parcours de primo-romanciers issus de ce dispositif. Il constitue une marque de reconnaissance attribuée par le festival. Les auteurs distingués seront invités officiellement à l’édition suivante après la signature de leur contrat d’édition. Cette invitation vise à prolonger les liens entre les auteurs, les éditeurs et le festival.

Les rencontres sont ouvertes aux auteurs majeurs, auto-édités ou inédits. La candidature, gratuite, comprend les premières pages du manuscrit, un résumé et un synopsis détaillé. Les textes doivent appartenir aux genres de l’imaginaire, être achevés et libres de tout engagement contractuel

Un comité de sélection composé de Maëlle Desard, Céline Huchard et Fanny Brocca examine les quarante premières candidatures reçues et en retient vingt-cinq. Les critères incluent la cohérence stylistique, l’originalité de l’intrigue et l’adéquation avec les lignes éditoriales des éditeurs présents.

Les auteurs sélectionnés choisissent ensuite les éditeurs qu’ils souhaitent rencontrer. Avant le festival, ils participent à un webinaire collectif organisé par l’Institut des Carrières Littéraires (LICARES) et à des sessions individuelles d’entraînement au pitch.

Une édition anniversaire des Imaginales

Les rencontres se dérouleront pendant la 25ᵉ édition du festival, du 28 au 31 mai 2026 à Épinal. Chaque auteur disposera de quelques minutes pour présenter son manuscrit à une vingtaine d’éditeurs spécialisés.

La sélection comprend vingt manuscrits de fantasy et cinq de science-fiction. Vingt projets sont des romans indépendants et cinq des duologies. Dix-sept textes sont destinés au public jeune adulte, sept aux adultes et un à la jeunesse.

Créé en 2002, le festival réunit chaque année auteurs, illustrateurs et chercheurs autour des littératures de l’imaginaire. L’édition 2026, placée sous le thème « Alter ego : et si l’Autre n’existait pas ? », doit accueillir plus de 200 invités et proposer tables rondes, conférences et événements artistiques dans le centre-ville d’Épinal.

Crédits illustration : Les Imaginales

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com