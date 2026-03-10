Ambre d'Eclair et l'appel des dragons

Ambre resta bouche bée. Avec Arno, elle se tenait au sommet d’un immense escalier, le plus long qu’elle ait jamais vu. Il plongeait dans une grotte gigantesque, large comme un terrain de foot et tapissée d’arbres. Mais pas des arbres ordinaires, non, des colosses noueux de la taille de cathédrales, couverts de lierre vert émeraude et d’innombrables lucioles. Des milliers de lanternes étaient suspendues à leurs branches enchevêtrées. À leurs pieds poussaient d’énormes champignons à pois violets, plus hauts que des lampadaires, mêlés à des plantes tropicales. Au loin jaillissait une cascade qui venait se jeter dans un lagon étincelant au centre de la grotte. »

La magie ? Tout le monde ne peut pas la voir, elle se fait discrète. D’ailleurs, c’est encore plus compliqué pour les adultes, qui ne prennent plus le temps d’apprécier la beauté qui les entoure. Ils sont tous bien trop occupés avec leurs affaires de grands, normal… Et les enfants ? Certains d'entre eux ont la chance d’avoir le cœur et l’esprit assez ouverts pour pouvoir côtoyer la magie !

C’est d’ailleurs de cas d’Ambre d’Éclair, même si elle ne le sait pas encore… Jusqu’au jour où, se baladant au bord de la mer de Ronflay, petit village sans prétention d’Écosse, elle remarque une petite bête sur un rocher. Au milieu des vagues, proche de la noyade ! Sans le savoir, elle s’élance pour sauver une première créature magique. Quelques heures plus tard, Ambre finit par rencontrer le vieil Archie Rouyé, vétérinaire de créatures magiques. Et c’est ainsi que commence une sacrée aventure !

Abi Elphinstone nous propose un roman haut en couleurs et bourré de magie. Dragons, griffons, licornes, même le monstre Loch Ness… Voici une histoire aux personnages attachants, portés par une plume aérienne et amusante. On ne se lasse pas de la multitude de jeux de mots qui se cache dans ces pages, tout comme on apprécie grandement une protagoniste intrépide et généreuse.

Traduction de Kristina Kister.