Un amour mort, une mémoire effacée : le thriller sombre de Tendre promesse assassine

Quatre années ont passé depuis que Salem a quitté Beyond The Pines. Cette petite ville enclavée au cœur d’une forêt de pins demeure le théâtre d’une nuit tragique qu’elle ne parvient plus à reconstituer. Elle en garde seulement des fragments : une sensation de violence, des images floues, une peur viscérale… et la certitude que Mikhaïl, l’homme qu’elle aimait, est mort cette nuit-là. Le reste échappe à sa mémoire.

Le retour de Salem réveille des tensions que le temps n’a pas apaisées. Beyond The Pines ne ressemble pas à un simple décor : la ville agit comme un réservoir de souvenirs et de secrets. Dans les récits de fiction criminelle, ce type d’espace clos – petite ville isolée, communauté soudée, territoire saturé de mémoire – constitue un ressort narratif classique, car il favorise la circulation de rumeurs, de non-dits et de vérités fragmentaires.

Salem se retrouve prise dans ce mécanisme. Ses souvenirs fragmentaires se heurtent aux versions contradictoires qui circulent dans la ville. L’ombre de Mikhaïl plane sur chaque révélation. Et la présence de Nikolaï agit comme un catalyseur : plus il s’approche de la vérité, plus le passé menace de resurgir.

Entre désir, culpabilité et vengeance, Salem comprend peu à peu que Beyond The Pines ne lui offrira aucune échappatoire. La ville conserve la mémoire de cette nuit sanglante. Et chaque pas vers la vérité rapproche Salem d’une possibilité inquiétante : si elle ne se souvient pas de ce qui s’est passé, c’est peut-être parce que la réponse se trouve en elle.

Dans cet univers où les souvenirs se fragmentent et où les sentiments se transforment en pièges, chaque promesse porte une menace latente. Certaines vérités libèrent. D’autres condamnent.

Black Ink Editions vous en fournit ici les premières pages...

Par Cécile Mazin

