Au festival Rue des livres à Rennes, la jeunesse au cœur de la création littéraire

Dans cette perspective, plusieurs rendez-vous mettent la jeunesse au premier plan. Ateliers créatifs, spectacles, restitutions de projets scolaires et lectures publiques invitent enfants et adolescents à prendre part au festival, non seulement comme spectateurs mais aussi comme créateurs.

Dessiner et imaginer : l’atelier BD avec Anne Montel

Samedi après-midi, la dessinatrice et aquarelliste Anne Montel propose un atelier d’initiation à la bande dessinée. À partir de l’univers de ses albums Miss Charity, les participants découvrent les bases du récit graphique et expérimentent les étapes de la création d’une planche.

Pensé pour les 10-15 ans, l’atelier permet d’entrer dans la fabrique de la BD : narration, composition des cases, dessin et mise en scène. Une manière de transmettre les outils d’un langage artistique qui mêle écriture et image, tout en encourageant les jeunes lecteurs à devenir à leur tour auteurs.

Philosopher en famille autour de l’amitié

Le lendemain, un atelier philo parent-enfant propose d’aborder la notion d’amitié à partir des livres jeunesse invités au festival. Animée par l’association Mycélium, la séance convie parents et enfants de 7 à 12 ans à partager souvenirs, réflexions et mots-clés autour de ce lien essentiel.

La discussion collective se prolonge par la création d’un nuage de mots, offrant un espace où l’expérience personnelle rejoint la réflexion collective. Une façon de rappeler que la littérature jeunesse peut aussi devenir un point de départ pour penser le monde.

Les histoires du quartier : restitution de « L’Odyssée de mon quartier »

Le festival accueille également la restitution publique de la résidence scolaire « L’Odyssée de mon quartier ». Mené avec la conteuse et musicienne Morgane Le Cuff et l’illustrateur Julien Billaudeau, le projet a rassemblé des élèves de l’école des Gantelles et du collège Clotilde Vautier.

Les jeunes participants ont imaginé douze contes illustrés, inspirés de l’univers de l’Odyssée mais transposés dans leur environnement quotidien. Personnages fantastiques et figures mythologiques surgissent ainsi au coin de la rue, mêlant imaginaire antique et paysages urbains familiers. La restitution permet de découvrir ces récits et les œuvres graphiques réalisées au cours de la résidence.

Plusieurs moments du week-end prolongent cette attention portée au jeune public. Le spectacle « Bonaventure et compagnie. En concert sous les étoiles » entraîne les enfants dans un univers poétique peuplé d’animaux voisins – musaraignes, grenouille ou lombric – dont les aventures prennent vie grâce aux illustrations de Charles Dutertre et à la musique d’Adrien Dutertre. Le samedi 14 mars à partir de 10h30.

Des lectures d’albums pour enfants jalonnent également le programme. Installés dans l’espace jeunesse, les plus jeunes découvrent une sélection d’histoires autour du thème de l’amitié, partagées à voix haute par les bibliothécaires et bénévoles.

Au fil de ces propositions, le festival Rue des livres affirme une volonté : faire de la jeunesse un acteur à part entière de la vie littéraire. Qu’il s’agisse de dessiner, d’écrire, de réfléchir ou d’écouter des histoires, chaque activité ouvre un espace où les enfants peuvent expérimenter la création et rencontrer celles et ceux qui fabriquent les livres.

Une manière, aussi, de rappeler que la littérature se transmet autant par la lecture que par l’expérience collective et le plaisir de créer ensemble.

Crédit image : © Rue des livres - Dominique Galiana

Par Clotilde Martin

