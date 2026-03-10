Somber Jann : elle espionne ses voisins… et découvre qu’un tueur en série habite en face

Jaylen, Jonas et Joshua Jann viennent d’emménager dans la maison voisine. Trois frères, silencieux, presque insaisissables, dont la présence trouble immédiatement l’équilibre du quartier. Depuis la fenêtre de sa chambre, la narratrice les observe chaque nuit. Ce rituel d’observation devient rapidement une obsession. Somber jann : saison 1 de Cynthia Havendean, sera disponible le 16 avril.
Le 10/03/2026 à 09:00 par Cécile Mazin
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
10/03/2026 à 09:00
0
Commentaires
0
Partages
Au premier regard, leur pouvoir d’attraction tient à leur apparence — un mélange de beauté froide et d’assurance inquiétante. Mais cette fascination glisse très vite vers une peur viscérale. Car ce qu’elle croit d’abord n’être qu’une intuition se transforme en certitude : elle a vu l’un d’eux tuer.
La scène se grave dans sa mémoire avec une précision insoutenable. Un geste rapide, précis. Un coup de couteau unique. La victime s’effondre. Ce meurtre ne ressemble ni à une dispute ni à un accident. Tout indique un acte maîtrisé, presque routinier. Selon plusieurs travaux criminologiques, la répétition méthodique de ce type d’acte constitue l’un des critères utilisés pour caractériser le meurtre en série, généralement défini comme l’assassinat d’au moins deux victimes lors d’événements distincts séparés par une période de latence psychologique.
Dans Somber Jann, cette tension structure toute la narration. Le danger n’est pas extérieur : il vit à quelques mètres seulement, de l’autre côté de la rue. Les trois frères semblent évoluer dans une zone d’ombre où la violence et le secret deviennent la règle.
La narratrice comprend alors une vérité glaçante : savoir expose. Être témoin transforme la curiosité en condamnation potentielle. Car désormais, elle n’observe plus seulement ses voisins. Elle tente de survivre à ce qu’elle sait.
« Si tu es dans la mire d’un psychopathe et qu’il t’aime bien, tu te crois sauvée ? Non… il te tuera simplement en dernier. »
Black Ink Editions nous en propose les premières pages :
Par Cécile Mazin
Contact : cm@actualitte.com
Paru le 16/04/2026
410 pages
Black Ink Editions
9,90 €
Plus d'articles sur le même thème
Et si le danger ne résidait pas dans ce que l’on ignore, mais dans ce que la mémoire refuse de restituer ? Découvrez Tendre promesse assassine signé Laura Ezrena, à paraître le 16 avril...
10/03/2026, 08:30
Ian Soliane publie Le Pèse-Dieu chez Robert Laffont, dans la collection Ailleurs & Demain, un roman attendu en librairie le 16 avril, qui imagine un futur où les morts continuent d’exister dans un au-delà numérique. L’histoire suit un père qui décide de descendre dans cet espace virtuel pour retrouver sa fille disparue, dans un récit mêlant quête intime et exploration d’un monde situé à la frontière entre la vie et la mort.
10/03/2026, 07:07
Avec La peur dans l’âme, de Valerio Varesi, (traduit par Gérard Lecas)à paraître le 16 avril chez Agullo Éditions, l’auteur italien poursuit les enquêtes du commissaire Soneri dans un polar situé dans les montagnes des Apennins, où un village isolé voit la peur s’installer après une fusillade inexpliquée et la traque d’un criminel en fuite.
09/03/2026, 07:06
Lucette Routaboul : une histoire mondiale, de Jean-Robert Jouanny, paraît aux Éditions de l’Aube dans la collection « Regards croisés » le 3 avril 2026. L’ouvrage retrace la trajectoire de Lucette Routaboul, maire d’une petite commune du Tarn, dont la vie permet de parcourir près d’un siècle d’histoire rurale française et d’en saisir les transformations à hauteur d’individu.
07/03/2026, 07:30
Votre cerveau va vous sauver, de Mohamed Boclet, paraît chez Robert Laffont le 9 avril. Dans cet essai consacré aux capacités d’apprentissage et à la plasticité cérébrale, l’auteur propose d’explorer le rôle que peut jouer une meilleure compréhension de notre fonctionnement mental pour améliorer le bien-être et la santé psychique.
07/03/2026, 07:00
Ce qui est arrivé à la célèbre actrice blonde, nouveau roman de Stéphane Carlier, paraîtra le 2 avril 2026 aux éditions du Tripode. Le livre imagine la journée déroutante d’une immense star du cinéma français qui, du jour au lendemain, se réveille dans le corps d’un homme ordinaire et voit soudain son statut, son entourage et son identité lui échapper.
06/03/2026, 07:26
Le Pacte de Venise, roman de Fabiano Massimi traduit de l’italien par Renaud Temperini, paraîtra aux éditions Albin Michel le 2 avril 2026. Situé à Venise en 1934, au moment de la première rencontre publique entre Benito Mussolini et Adolf Hitler, le livre mêle intrigue politique et enquête autour d’une affaire liée à l’intimité du dictateur italien et au destin d’une femme longtemps effacée de l’histoire.
05/03/2026, 18:38
Litta est une petite île des Hébrides où les moutons sont plus nombreux que les habitants. On n’y trouve qu’une école, une unique route et quelques maisons éparses. Dans un lieu aussi isolé, les événements marquants ne passent jamais inaperçus.
05/03/2026, 12:28
KO la clope – À notre santé, album scénarisé par Jérôme Derache et dessiné par Juan, paraîtra le 1er avril 2026. L’ouvrage suit un groupe d’amis qui décident d’arrêter la cigarette et tentent, chacun à leur manière, de surmonter les difficultés du sevrage.
05/03/2026, 09:03
Le roman Morts à l’appel, signé par Denis Dommel et publié aux Éditions de l’Aube, paraîtra en librairie le 3 avril 2026. Ce premier livre suit une journaliste spécialisée dans les affaires criminelles confrontée à une série de morts inexpliquées : des personnalités sont tuées par l’explosion de leur smartphone, une affaire sensible que les autorités tentent d’étouffer tandis qu’une enquête s’engage pour en comprendre l’origine.
05/03/2026, 07:21
« Ambre, ma fille, viens. La vie vaut la peine d’être vécue. » Derrière une vitre de maternité, Camille s’adresse à son enfant et lui esquisse une promesse : une existence à deux faite de douceur, de nature et de poésie. Dans L’émerveillement, Aurélie Valognes installe d’emblée ce lien fragile et puissant, au cœur d’un récit où l’amour filial se construit dans la patience, l’attention et la découverte du monde.
04/03/2026, 18:33
« Molly Devereaux est portée disparue depuis plus de deux semaines, et la police est toujours à la recherche de la jeune fille qui semble s’être volatilisée dans la nature. Le monde a besoin de savoir… Où est Molly ? » Le roman de Carlton H.d. sortira en France ce 16 avril, traduit par Juliette Bernaz. Si vous n'avez pas envie d'attendre...
04/03/2026, 08:00
Peaux à peaux, premier roman de Melanie Page, paraîtra le 2 avril 2026 chez Albin Michel et explore, à travers une narration polyphonique, les multiples visages de la maternité, entre bouleversement intime, doutes et élans de vie.
04/03/2026, 07:30
Le Pacte des Héritières, Livre I – Alina, de Lucie Castel, paraît chez Talent Éditions le 1er avril : ce premier volet d’une saga familiale suit une jeune femme sans attaches qui, après avoir perdu son emploi à Paris, se rend à Venise à la suite d’une invitation énigmatique et découvre un univers dominé par les secrets, les rivalités et les luttes de pouvoir.
04/03/2026, 07:00
Dans Inside Mac, tome 1, Eléa, 25 ans, intègre les Stups de San Francisco pour venger son père, abattu par le chef d’un réseau criminel signé « MAC ». Sous couverture d’étudiante aux Beaux-Arts, elle infiltre un cercle de jeunes privilégiés afin de remonter jusqu’au trafiquant insaisissable, dont nul ne connaît le visage. Sa haine guide une mission où se mêlent danger et attirance trouble.
03/03/2026, 07:30
Relecture sombre du célèbre conte de fées, Black Swords suit Beast, tueur à gages et chef d’une unité criminelle, lié par serment à sa nièce Belle. Après la mort du père, il veille sur elle dans l’ombre. À Memphis, l’adolescente est trahie par sa mère toxicomane et vendue aux enchères clandestines. Plongée dans un trafic humain, elle affronte un univers d’une violence extrême.
03/03/2026, 07:00
Le roman Un de trop, signé Charlotte Mercy, paraîtra en librairie le 9 avril 2026. Dans la plupart des enquêtes criminelles, tout commence par une disparition : mort suspecte, enlèvement, personne portée disparue… Mais que se passerait-il si l’histoire commençait par un personnage en trop ?
01/03/2026, 08:30
En 1942, au cœur des Appalaches, June Hudson dirige l’un des plus prestigieux hôtels-spa d’Amérique du Nord. L’Avallon, propriété de la puissante famille Gilfoyle, semble jusqu’alors protégé du fracas de la Seconde Guerre mondiale qui déchire l’Europe.
01/03/2026, 08:00
Dans un village du duché de Savoie, la veuve Catherine est celle vers qui l’on se tourne pour soulager les douleurs et apaiser les corps. Mais lorsque l’épidémie qui ravage les hameaux lui échappe, la guérisseuse est frappée par un destin tragique dont les répercussions traverseront les siècles.
01/03/2026, 07:00
À Istanbul, dans le quartier populaire de Yedikule, plusieurs trajectoires se croisent entre 1980 et 1999. Quatre jeunes grandissent dans une Turquie secouée par le coup d’État militaire, la répression politique et de profondes fractures sociales. Leurs vies, façonnées par les rêves de liberté, les élans révolutionnaires et les désillusions de l’exil, se déploient au rythme des bouleversements du pays.
28/02/2026, 08:00
Partant du prétexte d’un contrôle financier dont elle fait l’objet, Elfriede Jelinek construit un texte qui tient à la fois de la réponse à un interrogatoire, du réquisitoire, du plaidoyer et d’un portrait sans concession de la société capitaliste.
28/02/2026, 06:00
« Alors que nous entrons dans le second quart du XXIe siècle, nous avons connu le retour de la guerre en Europe, le déchaînement de la violence au Moyen-Orient et l’abandon du rôle de garant de l’ordre mondial par les États-Unis. Vivons-nous une simple parenthèse cauchemardesque ou assistons-nous à la fin d’un cycle historique et au début d’un autre ? »
27/02/2026, 08:00
Spécialiste en écrits anciens et débusqueur de manuscrits contrefaits, Eugène Rolland enseigne à l’université. Il s’efforce aussi d’entamer la soixantaine avec sérénité. Sauf qu’une déconfiture professionnelle et un monde contemporain qui lui semble chaque jour plus hostile le convainquent qu’il est condamné à l’obsolescence.
27/02/2026, 07:00
Preston Sturges, cinéaste phare de la comédie hollywoodienne des années 1940, méritait bien un livre. Scénariste le mieux payé d’Hollywood, Sturges fut le premier à passer à la mise en scène, ouvrant ainsi la voie à John Huston ou Billy Wilder.
26/02/2026, 08:00
Marcel Bénabou, compagnon de jeu de Georges Perec, Italo Calvino et Jacques Roubaud, est un acteur majeur des expérimentations littéraires de l’Ouvroir de Littérature Potentielle qui puise dans la contrainte une absolue liberté de création.
26/02/2026, 07:00
Publié dans la collection « Mythos », Par-delà le consentement marque l’entrée en fiction d’Evariste Pimplis. Né à Athènes en 1999, diplômé de Sciences Po Paris, l’auteur partage son activité entre politiques culturelles et écriture. Ce premier roman, déjà paru en Grèce, paraît en France le 12 mars 2026.
25/02/2026, 10:49
Construit comme un huis clos à ciel ouvert, Chez la Turque installe un suspense diffus : menace sourde, tension progressive, mystère autour du manoir et de ses intentions véritables. L’atmosphère rurale, traversée d’un burlesque discret et de répliques décalées, glisse peu à peu vers une gravité plus intime. L’ensemble compose un « thriller champêtre » inclassable, où le réel vacille sans rompre, à la lisière du conte et de la satire douce.
25/02/2026, 10:48
Mannequin, photographe de mode, amie et amante de surréalistes comme Man Ray, Pablo Picasso et Paul Eluard, reporter de guerre… Femme aux mille visages, Lee Miller a trop souvent été réduite à son image de muse, ou à la fameuse photo d’elle dans la baignoire de Hitler en 1945.
25/02/2026, 08:00
Jonathan Hope déjoue les codes du récit naturaliste et livre sa version intime et poétique d’un lac du nord-ouest du Québec qui l’a vu grandir et qu’il a vu se métamorphoser au fil des ans. Un lac gagné par l’urbanisation, berceau d’une industrie lourde qui, après des décennies d’exploitation, l’a complètement abîmé.
25/02/2026, 07:00
Au cœur d’une ZAD, derrière une barricade en feu, un homme fond en larmes dans les bras consolateurs de la narratrice. Aussitôt s’amorce pour elle un lent glissement vers l’emprise et le déni. Comment imaginer qu’on est une proie ? D’un homme si sensible qui se dit féministe ? Il faudra un électrochoc – et le pouvoir de la sororité et de l’écriture – pour parvenir à ouvrir la porte vers la déprise.
24/02/2026, 07:00
Vie et mort de Kevin Charon, de Frasse Mikardsson, paraît le 6 mars aux éditions de l’Aube. Dans ce roman noir, le médecin légiste et expert judiciaire franco-suédois imagine le récit posthume d’un praticien retrouvé pendu sur son lieu de travail, quelques jours après la mort inexpliquée de deux collègues, ouvrant une enquête où se mêlent drame intime et mystère professionnel.
23/02/2026, 08:19
Les Mystères d’Eversand, tome 1 : La suivante, de Victor Dixen, paraîtra le 2 avril aux éditions Robert Laffont. Ce premier volet entraîne le lecteur dans une station balnéaire américaine figée dans un printemps trompeur, où une étudiante sans ressources découvre qu’un emploi providentiel pourrait bien la conduire au cœur d’une malédiction familiale.
23/02/2026, 07:09
Autres articles de la rubrique Livres
Avant la Naples de Maradona et Marek Hamsik, il y eut le Royaume de Naples, et Diego n’en était pas le roi. Alain Blondy raconte une longue histoire, du Ve au XIXe siècle, avec des frontières mouvantes, des capitales qui basculent - Palerme ou Naples -, des dynasties qui se succèdent. Et surtout : l’histoire de Naples est indissociable de celle de la Sicile, tantôt jumelle, tantôt rivale, tantôt tenue par le même souverain, sans jamais se confondre vraiment.
09/03/2026, 18:33
Billy the kid, petit gars né possiblement à New-York, possiblement en 1859, avait possiblement pour vrai nom William Henry Mac Carty, ou alors pas, c’est flou. À l’époque, celle de sa naissance, il n’était pas destiné à rester dans les mémoires. D’ailleurs l’est-il ? Resté dans les mémoires ? Ce qui est resté, c’est le mythe d’un jeune bandit habile au pistolet et dégommé par les autorités avant sa vingt-deuxième année. De ce mythe associé à une poignée de photos et faits avérés, Vuillard tire un portrait plutôt collectif et tout à fait captivant de quelques desperados de l’Ouest américain au XIXe siècle.
09/03/2026, 15:05
Troisième épisode des enquêtes du commissaire Bornec du XIIIe arrondissement, chronique sociale du Paris des années 30, les années du Front populaire. Alexandre Courban poursuit sa chronique sociale, policière et bien documentée du Paris ouvrier de cette période.
09/03/2026, 11:42
Dans les livres de Jon Fosse, il suffit parfois d’un homme qui tourne au hasard sur une route pour que le monde bascule. Depuis le Prix Nobel de littérature qui a consacré son œuvre, l’écrivain norvégien s’impose comme l’un des rares auteurs capables de transformer l’immobilité en expérience vertigineuse. Avec Blancheur (trad. Terje Sinding), il pousse plus loin encore cette littérature du seuil, où le réel se fissure et où la lumière devient un passage. Parution le 2 avril.
09/03/2026, 10:27
Un jour, l’argent a appris à voyager sans passeport. Depuis, il circule plus vite que les corps, se dérobe aux frontières et laisse les États courir derrière son ombre. Dans Déclaration de la personne, Elfriede Jelinek observe cette chasse moderne : celle d’institutions qui exigent des individus qu’ils se déclarent pendant que les fortunes, elles, disparaissent dans les marges du monde. La satire devient alors radiographie d’une époque où le capital se cache mieux que les hommes.
09/03/2026, 10:22
Le premier roman de Matthieu Barbin s’ouvre dans le tumulte d’un rassemblement politique place de la République. Sur scène, Alex prend la parole face à une foule compacte. L’instant est survolté, collectif, traversé par la peur d’un basculement politique et par l’énergie d’une mobilisation.
09/03/2026, 10:20
Il existe des livres qui ne racontent pas seulement une histoire : ils ouvrent une cicatrice. Depuis la révolution de 1979, l’Iran vit sous un régime qui a transformé la foi en instrument de pouvoir et les familles en champs de bataille. Dans ce roman inspiré de faits réels, une mère voit ses enfants engloutis par la machine répressive. La littérature ne répare rien ; elle empêche seulement que les morts disparaissent une seconde fois.
07/03/2026, 15:06
Quand on entame la lecture de La partie immergée de l’iceberg. Éloge du GPS algérien, on adhère presque immédiatement à la démarche du nouvel essai que signe le cinéaste Lamine Ammar-Khodja. Par un usage rafraîchissant de l’auto-dérision, la mise en récit de ses déambulations introspectives sur l’histoire algéro-française et ses géographies « brumeuses » trouve un ton juste : agréable, frais, nonchalant et parfois féroce.
07/03/2026, 10:21
Dans le vacarme des algorithmes, des guerres culturelles et des diagnostics en ligne, les livres persistent : ils observent, dissèquent, contestent. Cette semaine, la Booksletter circule de Bach aux dactylos oubliées, des gourous de santé numérique à la désillusion cubaine de Leonardo Padura, jusqu’aux alliances secrètes du vivant. Autant de récits qui scrutent une même question : comment nos sociétés écrivent-elles leur propre partition ?
07/03/2026, 10:09
Un livre en appelle souvent un autre. C’est en lisant Les fleuves du ciel d’Elif Shafak (Flammarion) que j’ai eu envie d’en savoir plus sur le roi d’Assyrie, Assurbanipal. Et comme si j’avais été écoutée, les éditions Perrin viennent de sortir sa biographie, Assurbanipal. Le roi assyrien derrière la légende de Sardanapale, signée par l’historienne de l’Antiquité, spécialiste de latin, de grec, d’hébreu, d’araméen et d’akkadien, Josette Elayi.
06/03/2026, 16:38
Dans la littérature contemporaine, la maladie surgit souvent comme un révélateur brutal : elle fissure les existences trop lisses et oblige les personnages à regarder leur vie en face. Dans Ce qu’il nous reste à aimer, Camille Dupuis s’inscrit dans cette tradition, mais avec un ton mordant et une ironie sociale qui déplacent le récit vers un territoire plus acide, presque inconfortable. Ici, la fin annoncée devient surtout un laboratoire des illusions familiales et des vies bien rangées.
06/03/2026, 16:04
Reçue par le Premier ministre espagnol et décorée de l’Ordre du Mérite civil, Gisèle Pélicot ne se contente pas de passionner les Français : pour sa deuxième semaine, elle confirme sa place de numéro 1 des ventes sur la période du 23/02 au 01/03, avec 37.840 exemplaires supplémentaires, portant son total à 97.938 ventes pour Et la joie de vivre (Flammarion).
06/03/2026, 12:55
L’écrivain américain Dan Simmons (Daniel Joseph Simmons) est décédé le 21 février 2026 à Longmont, dans le Colorado, à l’âge de 77 ans, avec son épouse Karen et sa fille Jane à ses côtés. Mesurer ampleur de son œuvre revient à comprendre qu'il a traversé traverse science-fiction, horreur et fiction historique. Mais deux cycles se dégagent malgré tout nettement : Hypérion et Endymion.
04/03/2026, 13:17
Dans l’« Absolute Universe » de DC, Green Lantern a changé de nature : plus de Corps, plus de bague, plus de protocole. L’éditeur affiche la rupture avec entrain jusqu'à faire disparaître la volonté, seule à même de guider la lumière verte. Et de confier l’arc d’ouverture à Al Ewing et Jahnoy Lindsay, ce dernier assurant aussi la couleur et la couverture.
03/03/2026, 12:53
Sissi n’existe pas : dès l’ouverture, Laurène Vernet pose un principe de démystification et l’érige en fil conducteur. Elle attaque d’emblée le nom, le surnom, puis l’imagerie : « Elle n’est qu’une projection. » À paraître le 22 avril.
02/03/2026, 12:40
À quoi bon ? d'Olivier Dhilly s’ouvre sur un diagnostic de crise — politique, géopolitique, climatique, démocratique — et relie ces fractures à une perte de repères et à un basculement du rapport collectif au vrai, dont la « post-vérité » devient un symptôme. Dès l’entrée, l’essai place la question du sens sous le signe de Nietzsche, qui fournit la matrice du livre : « Que signifie le nihilisme ? Que les valeurs supérieures se déprécient. Les fins manquent ; il n’est pas de réponse à cette question : “À quoi bon ?”. »
02/03/2026, 12:08
Pourquoi faut-il absolument (re)lire Notre besoin de consolation est insatiable, de Stig Dagerman (trad. Philippe Bouquet et Alain Gnaedig) ? Avant même de méditer leur contenu, la transparence, l’éclat et le rythme de certaines écritures captivent le regard du lecteur par l’inoubliable souffle de liberté qu’elles charrient. La vitalité du texte libère les idées et ouvre le chemin des possibles. Et c’est bien le cas du travail de l’écrivain suédois.
02/03/2026, 11:58
Au rebours des titres à rallonge péniblement explicites dont raffolent certains plumitifs contemporains, il en est d’intrigants et mystérieux qui suscitent curiosité et envie de lire. Ainsi des ouvrages d’Henri Béraud (1885-1958), qui avait indubitablement l’art de trousser des titres originaux, du Martyre de l’obèse au Flâneur salarié, en passant par La croisade des longues figures ou le surprenant Vitriol de Lune.
Par Marie Coat
01/03/2026, 09:00
La Booksletter rassemble, chaque semaine, une sélection d’articles où l’actualité se lit à travers les livres : biographies, essais, enquêtes, sciences, idées politiques, culture visuelle. Le format privilégie des entrées thématiques nettes, des références bibliographiques immédiates et des liens de lecture directs. L’ensemble compose une revue de repères, conçue pour relier faits, concepts et œuvres, sans passer par les résumés paresseux ni les angles interchangeables.
28/02/2026, 10:00
« Empêche-la… Elle va finir comme ma mère. » Alors qu’il vit ses derniers instants, le grand-père de Vilma lui adresse ces quelques mots. Comme une malédiction. Une sentence contre laquelle elle ne peut pas se défendre, d’autant qu’elle ne la comprend pas.
27/02/2026, 16:43
Il ne faut pas galvauder le mot chef-d’œuvre. Il ne faut pas bouder son plaisir non plus. Quand il s’en présente un, tâchons de le célébrer – comme avec cet Underdog tombé du ciel, ou plutôt de la plume d’un auteur encore méconnu, Bruno Marsan, que la quatrième de couverture nous présente comme originaire du Sud-Ouest. Il aurait vécu beaucoup de choses racontées dans le roman… Ce qui n’est pas rien, quand on découvre l’odyssée du narrateur. Par Aymeric Patricot.
27/02/2026, 16:02
En dix jours, le récit de Gisèle Pelicot, Et la joie de vivre, a pris la tête des meilleures ventes de livres en France. Avec 59.637 exemplaires c’est une première place sans conteste, pour ce témoignage coécrit avec la romancière Judith Perrignon.
27/02/2026, 14:35
« Si seulement l’Argo avait sombré au fond de la mer… » : dès l’incipit, Le Songe de Médée de Natalie Haynes installe une tragédie à rebours, où l’épopée sert d’écran de fumée. Le navire devient alibi, comme le dit le narrateur : « Ce n’était pas la faute de l’Argo. » Le roman préfère l’origine des désastres à leur célébration, et annonce sa méthode : « Mais nous commencerons à l’endroit d’où le navire fit voile. »
26/02/2026, 17:00
Dans le Paris en pénombre, Gwenaël Bulteau saisit d’emblée l’érotisme contrarié et la guerre qui serre la gorge : « Depuis la chute brutale des températures, les magasins fermaient à cinq heures et l’éclairage public était interdit afin d’économiser le gaz et l’électricité, mais aussi pour égarer les aéronefs ennemis. On parlait de zeppelins et de bombes au phosphore nés de la cruelle ingénierie allemande. »
26/02/2026, 16:58
« La déception perle entre ses cuisses, coule le long de ses jambes. Elle avait pourtant mal aux seins depuis quelques jours, elle y croyait. Ils ont fait l’amour au bon moment, elle en est sûre, elle regarde à nouveau sa courbe de température. Ça pleure tout rouge dans sa culotte. C’est pas compliqué d’avoir un enfant, tout le monde y arrive, pourquoi pas eux. » Un fois de plus, l'échec. Pire : une trahison, de son propre corps qui ne parvient pas à mener à bien la seule mission pour laquelle il a été créé. Donner la vie. Son ventre reste vide.
26/02/2026, 09:47
Top ArticlesAmazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA
Commenter cet article