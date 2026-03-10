Somber Jann : elle espionne ses voisins… et découvre qu’un tueur en série habite en face

Au premier regard, leur pouvoir d’attraction tient à leur apparence — un mélange de beauté froide et d’assurance inquiétante. Mais cette fascination glisse très vite vers une peur viscérale. Car ce qu’elle croit d’abord n’être qu’une intuition se transforme en certitude : elle a vu l’un d’eux tuer.

La scène se grave dans sa mémoire avec une précision insoutenable. Un geste rapide, précis. Un coup de couteau unique. La victime s’effondre. Ce meurtre ne ressemble ni à une dispute ni à un accident. Tout indique un acte maîtrisé, presque routinier. Selon plusieurs travaux criminologiques, la répétition méthodique de ce type d’acte constitue l’un des critères utilisés pour caractériser le meurtre en série, généralement défini comme l’assassinat d’au moins deux victimes lors d’événements distincts séparés par une période de latence psychologique.

Dans Somber Jann, cette tension structure toute la narration. Le danger n’est pas extérieur : il vit à quelques mètres seulement, de l’autre côté de la rue. Les trois frères semblent évoluer dans une zone d’ombre où la violence et le secret deviennent la règle.

La narratrice comprend alors une vérité glaçante : savoir expose. Être témoin transforme la curiosité en condamnation potentielle. Car désormais, elle n’observe plus seulement ses voisins. Elle tente de survivre à ce qu’elle sait.

« Si tu es dans la mire d’un psychopathe et qu’il t’aime bien, tu te crois sauvée ? Non… il te tuera simplement en dernier. »

Black Ink Editions nous en propose les premières pages :

Par Cécile Mazin

