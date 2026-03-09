Quinze livres en lice pour le Prix du Livre France Musique Claude Samuel 2026

Le Prix du Livre France Musique Claude Samuel distingue chaque année des ouvrages consacrés à la musique. Pour l’édition 2026, le jury composé de neuf personnalités du monde musical a retenu quinze titres parmi 102 candidats publiés en 2025.

La sélection réunit biographies, essais et travaux historiques. Plusieurs ouvrages portent sur des compositeurs ou sur l’histoire musicale, tandis que d’autres explorent les institutions, les pratiques ou les répertoires.

Voici les quinze ouvrages retenus :

Jérôme Bastianelli : Edvard Grieg (1843-1907) – Actes Sud

Frédérick Haas : Musique baroque ? – Belles Lettres

Jeremy Eichler : L’Echo du Temps. La guerre, la Shoah et la musique de la mémoire – Belles Lettres

François Porcile : Georges Delerue – Bleu Nuit

Dorothée de Monfreid : Fantaisie lyrique. Dans les coulisses de l’Opéra de Paris – Dargaud

Rémy Campos : Un soir à l’Opéra. Essais d'histoire pragmatique (1875-1914) – EHESS

Luc Hernandez : Promenade amoureuse dans les opéras de Haendel – La Fosse aux Ours

Laurent Cugny : Une histoire du jazz – Frémeaux et Associés

Maryvonne de Saint-Pulgent : Les musiciens et le pouvoir en France : De Lully à Boulez – Gallimard

Christian Wasselin : Erik Satie – Gallimard

Maxime Margollé : L'opéra-comique et la Révolution française. Effervescence et création musicale entre les Lumières et le Romantisme – Hermann

Alain Galliari : Le catalogue illustré de l’œuvre de Pierre Boulez – Philharmonie de Paris

Angela Ida De Benedictis : Luciano Berio, Ecrits sur la musique – Philharmonie de Paris

Youri Carbonnier : Les derniers musiciens du roi, 1761-1792 – PUR

Claire Paolacci : Jacques Rouché et l’Opéra de Paris. De la Grande Guerre à la Libération – Sorbonne Université Presses

Une remise des prix à Radio France

Quatre ouvrages seront distingués lors de la cérémonie organisée le lundi 30 mars 2026 à 19 heures à la Maison de la Radio et de la Musique, à Paris.

Les auteurs récompensés seront invités dans l’émission Relax ! de Lionel Esparza sur France Musique, consacrée à l’actualité musicale et aux publications liées à la musique.

Le Prix du livre France Musique Claude Samuel 2025 avait récompensé quatre ouvrages, dont Jean-Christophe Branger pour son livre Jules Massenet (Fayard).

