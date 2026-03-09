Quinze livres en lice pour le Prix du Livre France Musique Claude Samuel 2026

Le jury du Prix du Livre France Musique Claude Samuel a dévoilé sa sélection 2026 : quinze ouvrages consacrés à la musique classique, au jazz et aux musiques traditionnelles, choisis parmi 102 publications parues en 2025. Quatre lauréats seront annoncés le lundi 30 mars 2026 à 19 heures à la Maison de la Radio et de la Musique, à Paris. Les auteurs récompensés seront ensuite invités dans l’émission Relax ! de Lionel Esparza sur France Musique.
Le Prix du Livre France Musique Claude Samuel distingue chaque année des ouvrages consacrés à la musique. Pour l’édition 2026, le jury composé de neuf personnalités du monde musical a retenu quinze titres parmi 102 candidats publiés en 2025.
La sélection réunit biographies, essais et travaux historiques. Plusieurs ouvrages portent sur des compositeurs ou sur l’histoire musicale, tandis que d’autres explorent les institutions, les pratiques ou les répertoires.
Voici les quinze ouvrages retenus :
Jérôme Bastianelli : Edvard Grieg (1843-1907) – Actes Sud
Frédérick Haas : Musique baroque ? – Belles Lettres
Jeremy Eichler : L’Echo du Temps. La guerre, la Shoah et la musique de la mémoire – Belles Lettres
François Porcile : Georges Delerue – Bleu Nuit
Dorothée de Monfreid : Fantaisie lyrique. Dans les coulisses de l’Opéra de Paris – Dargaud
Rémy Campos : Un soir à l’Opéra. Essais d'histoire pragmatique (1875-1914) – EHESS
Luc Hernandez : Promenade amoureuse dans les opéras de Haendel – La Fosse aux Ours
Laurent Cugny : Une histoire du jazz – Frémeaux et Associés
Maryvonne de Saint-Pulgent : Les musiciens et le pouvoir en France : De Lully à Boulez – Gallimard
Christian Wasselin : Erik Satie – Gallimard
Maxime Margollé : L'opéra-comique et la Révolution française. Effervescence et création musicale entre les Lumières et le Romantisme – Hermann
Alain Galliari : Le catalogue illustré de l’œuvre de Pierre Boulez – Philharmonie de Paris
Angela Ida De Benedictis : Luciano Berio, Ecrits sur la musique – Philharmonie de Paris
Youri Carbonnier : Les derniers musiciens du roi, 1761-1792 – PUR
Claire Paolacci : Jacques Rouché et l’Opéra de Paris. De la Grande Guerre à la Libération – Sorbonne Université Presses
Quatre ouvrages seront distingués lors de la cérémonie organisée le lundi 30 mars 2026 à 19 heures à la Maison de la Radio et de la Musique, à Paris.
Les auteurs récompensés seront invités dans l’émission Relax ! de Lionel Esparza sur France Musique, consacrée à l’actualité musicale et aux publications liées à la musique.
Le Prix du livre France Musique Claude Samuel 2025 avait récompensé quatre ouvrages, dont Jean-Christophe Branger pour son livre Jules Massenet (Fayard).
Crédits illustration : Prix du Livre France Musique Claude Samuel
