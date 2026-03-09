Un papyrus vieux de 3300 ans parle de géants : ce qu'en disent les chercheurs

L’affaire a tout du piège moderne : un papyrus ancien, une formule saisissante, quelques relais en ligne, et voilà ressuscitée la vieille fascination pour les géants. Le Papyrus Anastasi I, texte égyptien du XIIIe siècle avant notre ère conservé au British Museum, a récemment été brandi comme une preuve de l’existence d’une race de colosses en Canaan. L’argument frappe l’imaginaire. Il résiste moins bien à l’examen.

Le document existe, bien sûr. Le British Museum le répertorie sous le nom de « Papyrus Anastasi I », feuille d’un texte littéraire hiératique souvent présenté comme une lettre satirique. L’institution précise qu’il s’agit d’un manuscrit de la XIXe dynastie, acquis en 1839, et renvoie pour sa traduction anglaise de référence au travail d’Edward F. Wente. Nous sommes donc loin d’une découverte subite : le papyrus n’a pas surgi du sable hier matin, il appartient depuis près de deux siècles au paysage savant.

Ce qui a rallumé l’incendie, c’est un passage précis. Dans une traduction anglaise diffusée dans un support pédagogique fondé sur Wente, on lit ceci : « Le passage étroit est dangereux, des Shasou-Bédouins se cachent sous les buissons, certains mesurent quatre ou cinq coudées, du nez au pied, et ont des visages farouches. » La formule existe. Elle appartient bien à la tradition textuelle mobilisée par les commentateurs. Et oui, rapportée aux mesures égyptiennes, elle suggère des hommes d’une taille hors norme.

C’est ici que l’emballement commence. Le Jerusalem Post a relaté qu’Associates for Biblical Research voyait dans ce passage un indice en faveur des géants bibliques. Le rapprochement est séduisant : grande taille, Canaan, mémoire de peuples redoutés. Sauf qu’un rapprochement n’est pas une preuve. Entre une description littéraire antique et l’affirmation de l’existence d’une « race de géants », il manque l’essentiel : la démonstration.

Car Anastasi I n’est pas un rapport d’expertise au sens moderne. Les spécialistes le décrivent d’abord comme une lettre satirique ou scolaire, attribuée au scribe Hori, qui ridiculise l’incompétence d’un confrère en l’exposant à des exercices de topographie, de logistique et de mise en situation militaire. Le papyrus mêle savoir pratique, virtuosité rhétorique et effets d’exagération. Le British Museum lui-même l’identifie comme un texte littéraire ; la tradition savante parle volontiers de lettre satirique. Cela ne condamne pas chaque détail à l’invention, mais cela interdit de lire chaque ligne comme un procès-verbal.

Le mot Shasou, d’ailleurs, n’éclaire pas tout. Des synthèses récentes en anglais rappellent que les Égyptiens employaient ce terme de manière large pour désigner des groupes semi-nomades du Sud levantin. En clair : il ne s’agit pas d’une ethnie simple à isoler, encore moins d’un peuple unique dont on pourrait dresser une carte d’identité biologique. Le texte évoque un danger de route, une menace tapie dans un col, une peur militaire. Il ne fonde ni taxonomie humaine ni traité d’anthropologie.

Autre point décisif : même parmi ceux qui prennent le passage au sérieux, la prudence domine. Le résultat le plus solide, si l’on s’en tient au texte, consiste à dire qu’un scribe égyptien a voulu peindre, dans une scène de tension, des adversaires impressionnants par leur stature. C’est déjà beaucoup pour l’histoire des représentations. Ce n’est pas assez pour établir l’existence historique de géants comparables aux figures de l’Ancien Testament. L’égyptologue Peter Brand a d’ailleurs rejeté cette lecture en affirmant que le papyrus relève d’une œuvre comique et fictionnelle, sans rapport avec une confirmation de clans géants bibliques.

Il faut aussi rappeler comment naissent ces emballements. Un document savant, difficile d’accès, voyage dans l’économie de l’extrait. Une ligne quitte son contexte. Une conversion de coudées en mètres transforme une notation textuelle en choc visuel. Puis le récit bifurque : on ne parle plus d’un exercice de scribes ramessides, mais d’une révélation censée trancher un débat biblique. Le mécanisme est connu. Il prospère d’autant mieux que l’objet est ancien, prestigieux et entouré d’un halo muséal.

Ce que le papyrus apporte, en revanche, mérite d’être retenu sans forçage. Il montre comment l’Égypte du Nouvel Empire regardait les marges levantines : routes étroites, relief hostile, embuscades possibles, groupes mobiles, peur de l’erreur tactique. Ce n’est pas rien. Le texte dit quelque chose de la perception du danger et de la manière dont l’écriture administrative ou para-administrative pouvait théâtraliser l’espace militaire. Les « grands hommes » d’Anastasi I, qu’ils soient notés, grossis ou stylisés, appartiennent d’abord à cette dramaturgie du risque.

La leçon, au fond, dépasse ce seul papyrus. L’Antiquité supporte mal les lectures littérales imposées après coup. Elle parle par images, par genres, par conventions d’écriture. Un relief grossit un pharaon ; une lettre satirique dramatise un col de montagne ; un texte religieux transforme une mémoire de guerre en théologie de l’effroi. Chaque source a son régime de vérité. Les confondre produit des récits viraux, rarement de l’histoire.

Reste une question plus intéressante que le slogan initial. Pourquoi ce fragment fascine-t-il autant ? Parce qu’il se situe exactement au point de jonction entre érudition et vertige. Un document égyptien du Nouvel Empire mentionne bel et bien des combattants décrits comme exceptionnellement grands. Voilà le fait. Tout le reste — la « race », la certitude, la validation des géants bibliques — relève d’une surinterprétation. En journalisme comme en histoire ancienne, il faut savoir préférer la nuance à l’ivresse. C’est moins spectaculaire. C’est aussi plus solide.

Crédits photo © The Trustees of the British Museum

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com