Le festival Italissimo revient à Paris : Roberto Saviano et 40 auteurs invités

Le festival Italissimo revient à Paris pour une onzième édition dédiée à la littérature et à la culture italiennes. Organisé du 7 au 12 avril 2026, l’événement se déroulera dans plusieurs lieux de la capitale, notamment la Maison de la Poésie, l’Institut culturel italien, la Bibliothèque nationale de France ou encore plusieurs universités parisiennes.

Durant six jours, une quarantaine d’invités participeront à une série de rencontres, tables rondes et lectures. L’objectif est de proposer un panorama de la création littéraire italienne contemporaine tout en favorisant les échanges avec la scène intellectuelle française.

Parmi les auteurs annoncés figurent notamment Alessandro Piperno, Francesca Melandri, Antonio Moresco, Claudia Durastanti, Roberto Saviano, Federica Manzon ou Giancarlo De Cataldo. Plusieurs écrivains français sont également invités, dont Jérôme Ferrari, Patrick Boucheron, Ingrid Astier et Thomas Clerc.

Rencontres, lectures et projections

La programmation s’articule autour de différents formats : dialogues entre auteurs, lectures publiques et discussions autour de l’actualité littéraire italienne. Certaines rencontres porteront également sur le travail de traduction ou sur les liens entre littérature, histoire et société.

Le festival proposera également un volet cinématographique avec plusieurs projections de films italiens, accompagnées de présentations et d’échanges. Des ateliers d’écriture et de traduction seront organisés pour le public, ainsi que des activités destinées aux enfants.

Une rencontre professionnelle réunira par ailleurs des représentants de l’édition italienne et française afin d’évoquer les échanges de traductions, les évolutions du marché du livre et les nouvelles perspectives liées aux adaptations audiovisuelles.

Un programme lié aux célébrations Paris–Rome

L’édition 2026 suit les célébrations du 70ᵉ anniversaire du jumelage entre Paris et Rome. Plusieurs événements seront consacrés à la relation culturelle entre les deux villes et à leur présence dans la littérature.

Des rencontres réuniront ainsi des écrivains français et italiens pour discuter de la manière dont les villes influencent la création littéraire. D’autres rendez-vous reviendront sur des figures majeures de la culture italienne, comme Umberto Eco ou Pier Paolo Pasolini.

Le programme de la 11ᵉ édition du festival Italissimo est disponible ci-dessous :

