Est-il nécessaire d’habiter la réalité pour vivre pleinement son monde ? Alicia se retrouve orpheline de son père adoptif à la suite d’un accident de voiture. Elle avait réussi à travers la confection de maquettes, à communiquer avec lui et les autres, car Alicia est autiste. Les maquettes sont sa principale préoccupation et maintenir un dialogue dans un vieux téléphone qui n’est relié à aucune ligne. Alicia invente des scénarios pour les maquettes que fabriquait Victor. Maintenant que Victor n’est plus là, le monde d’Alicia peut s’effondrer… à moins que le fils de Victor, parti depuis fort longtemps, décide de se réinstaller dans sa ville d’enfance et de continuer le travail de son père.

Roman entre fiction et fantastique, Les Maquettistes propose une histoire singulière ; celle de la succession de Victor et le monde imaginaire d’Alicia, car chaque maquette a une histoire qui se développe au fur et à mesure de la narration du monde réel. Ainsi, le fils prodigue dont elle fait la connaissance le jour de l’enterrement devient un personnage énigmatique, qui arrive par hasard dans une des maquettes. Plus Alicia va découvrir Erwan, son demi-frère, plus le personnage de Noah va prendre de l’importance dans ses récits et s’intègre aux personnages fictifs déjà existants.

Deux romans en un pour notre plus grand plaisir, Jérémy Wegmann a mis tout son imaginaire au service de ses personnages pour écrire une fiction attachante et inventive. Parfaitement équilibrés, l’imaginaire et le récit coexistent sans jamais piétiner sur les platebandes de l’autre tout en s’alimentant l’un de l’autre.

Construit en roman choral, chaque monde s’exprime pour développer son histoire et si dans le monde réel tout semble plausible, le monde imaginaire d’Alicia nous embarque dans la science-fiction. Mais un jour Erwan, curieux de comprendre Alicia, décroche le téléphone, et croit entendre un souffle dans l’écouteur. Le monde sensible d’Alicia prend corps et semble fasciné au point de le rendre matière.

Un roman plus que plaisant à lire et qui témoigne de l’ingéniosité de l’auteur qui avait été récompensé par un prix pour un scénario d’une série télévisée, le Diamant, qui aurait mérité une réalisation. Jérémy Wegmann trace sa route entre collaborations à des scénarios TV (Scènes de ménage, Demain nous appartient…) et écriture de romans, chacun de ses livres dévoile une partie de lui, il avance à son rythme, avec une appétence pour le roman d’anticipation.

Laissez vous enchanter par ce roman qui unit imaginaire et récit familial, douceur et science-fiction, un roman pour voyager dans un autre monde.