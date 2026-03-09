La protection du patrimoine culturel déclarée conforme à la Constitution

La question prioritaire de constitutionnalité a été posée au Conseil constitutionnel dans le cadre d'une procédure engagée contre un individu pour infraction au code du patrimoine. Le tribunal judiciaire de Metz s'interrogeait en effet sur la constitutionnalité d'une disposition de ce même code, qui prévoit que les fonctionnaires, agents et gardiens « peuvent être habilités à procéder à toutes constatations » (article L114-4) pour l'application de l'article 322-3-1.

Ce dernier article porte sur la répression des atteintes aux biens culturels qui relèvent du domaine public mobilier, aux immeubles ou mobiliers protégés, ou encore au patrimoine archéologique. La destruction, la dégradation ou la détérioration de ces biens « est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100.000 € d'amende », selon cet article du code du patrimoine.

La justice se questionnait sur la conformité à la Constitution des habilitations données aux fonctionnaires, agents et gardiens pour procéder à des constatations et dresser un procès-verbal. En décembre 2025, la Cour de cassation notait ainsi que l'article visé « ne fixe pas, lorsque ces constatations sont effectuées dans un lieu privé, de modalités telles que l'accord de l'occupant ou l'autorisation préalable d'un juge, de nature à garantir le droit de propriété et le respect de la vie privée, et, en particulier, de l'inviolabilité du domicile ».

Par ailleurs et plus largement, le requérant à l'origine de la question reprochait à l'article L114-4 de ne pas définir les modalités d'exercice de cette habilitation, ni d'en prévoir un contrôle par l'autorité judiciaire. Ces manques porteraient ainsi atteinte aux articles 2, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui portent sur le droit au respect de la vie privée, le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser ainsi que le droit à la défense et à un procès équitable.

Un simple constat

Le Conseil constitutionnel présidé par Richard Ferrand s'est prononcé le 5 mars dernier sur cette question prioritaire de constitutionnalité, avant de rendre son avis public dès le lendemain. Aux yeux des « Sages », l'article contesté permet bien d'habiliter des fonctionnaires, agents ou encore gardiens à procéder à toutes constatations.

Les individus en question sont ainsi « des personnes spécialement assermentées et commissionnées » et l'article en question ne saurait leur « conférer un pouvoir d’enquête ou d’instruction, ni les autoriser à porter une appréciation sur la qualification pénale de tels faits » : il s'agit simplement « de constater par procès-verbal la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien relevant du patrimoine culturel ».

Ainsi, l'article L114-4 n'habilite en aucun cas ces mêmes personnes à pénétrer dans un lieu privé ou à usage d’habitation, ni « de recueillir les déclarations de personnes présentes sur les lieux de leurs constatations ». Enfin, les personnes éventuellement mises en cause dans le cadre d'atteintes à des biens culturels du domaine public mobilier peuvent toujours contester « la régularité des procès-verbaux établis dans ce cadre » ou « en discuter la valeur probante ».

Cette disposition du code du patrimoine est donc jugée conforme à la Constitution, selon l'avis du Conseil, accessible en intégralité ci-dessous.

Photographie : Le Conseil constitutionnel, à Paris (Mbzt, CC BY 3.0)

