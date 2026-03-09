N’importe quel enfant : Les Orphelins, Une histoire de Billy the Kid d’Éric Vuillard

Dans le mot desperados, qui n’est pas un faux ami, il y a désespoir. Vuillard peint des individus miséreux, tristes, rigolards (ce n’est pas contradictoire), orphelins donc (titre du bouquin), orphelins soit de père soit de mère soit de tout : esseulés, non-accueillis dans la vie, livrés à cette forme de solitude au creux de laquelle il est notoirement ardu de se forger une âme.

« Il n’a pas eu de père et quand sa mère mourut, il avait quatorze ans. […] Billy était un adolescent aussi tendre et fragile que les autres. […] Le plus souvent, il avait faim. Il maudissait les hommes, leur vie simple, la famille. Il aurait voulu leur crever le ventre, puisque décidément ils ne comprenaient rien ; et lui-même ignorait ce qu’ils devaient comprendre. »

Le garçon vole du beurre puis cambriole une blanchisserie, se retrouve en prison, s’en évade, commet l’irréparable. « Une terrible angoisse lui remonta du bas-ventre […]. Sa main se faufila jusqu’à l’arme, et il tira ».

Il s’acoquine alors avec une bande de voleurs elle-même acoquinée avec l’entreprise The House : la très officielle fournisseuse en viande de — Éric Vuillard nous le donne en mille — l’armée américaine. « Les prix exigés par l’armée étaient si bas qu’aucun fournisseur ne pouvait faire de bénéfices de façon légale. Toute la viande qu’achetait l’armée venait donc de bétail volé, toute ! » Ce ne sera ni la première ni la dernière fois, dans cette vie, que la pègre fait alliance avec le gratin de la société.

A priori la société se divise en deux : d’un côté les malfrats, de l’autre les honnêtes gens. A posteriori et après examen approfondi : Non.

Lorsque The House voit débarquer un concurrent, son patron, Dolan, s’en va négocier avec le shérif corrompu un « jugement de saisie » sur la marchandise de l’importun. « Et puisque sa conscience ne l’étouffait pas, le shérif embaucha les hommes de main de Dolan pour faire saisir les biens de son concurrent ».

S’en suit, dans le comté, une vraie petite guerre civile où les autorités malhonnêtes, les commerçants éhontés, les corrupteurs, les corrompus, les pistoleros et Billy passant d’ici à là, se livrent à diverses tueries dont certains sortiront non seulement indemnes, mais enrichis. L’Ouest, quoi.

Et, quand tout le monde ayant tué tout le monde, quand les déjà riches s’étant enrichis, certains bandits réussissent à obtenir l’étoile de shérif (tandis que les déjà shérifs ne demandent pas l’étoile de bandit et c’est dommage : ils auraient pu), quand la mort ayant fait son œuvre, l’injustice peut véritablement régner, alors Billy, trop laid pour être faux, trop détruit pour être malhonnête, jeune encore, non suffisamment rompu — peut-être — à l’hypocrisie, reprend son chemin de petit brigand de rien du tout et finit par s’en faire mettre une tout près du cœur par le shérif Pat Garrett. End of the story.

Assez longtemps après sa mort, les faiseurs de légendes s’intéressent à lui. Pas lui lui. Pas vraiment lui. L’adrénaline, plutôt. Les faiseurs de légendes, adossés à quelque vendeur de papier, s’intéressent à l’adrénaline dont on peut supposer qu’elle circula dans les veines de Billy tandis qu’il galopait sur son canasson et pratiquait le crime. Ils s’intéressent à la peur, vendeuse.

À la joie d’avoir peur. À la joie soi-disant. Et peu importe si les témoignages recueillis auprès de ses compagnons de meurtres et d’infortunes relèvent largement de la fabulation. Peu importe pour la véracité et peu importe aux yeux des compagnons. « Pour la première fois, Frank, George, les Blazer, Easton, Patten, […] allaient avoir leur mot à dire. On venait les interroger, on se penchait sur la vie de l’un d’entre eux, on voulait tout savoir. »

Et parlant du Kid, parlant soi-disant du Kid, c’est de leurs propres vies qu’ils témoigneront. Le Kid, c’est « n’importe quelle jeunesse perdue, n’importe quel enfant abandonné sur les routes du monde, n’importe quelle victime du mauvais sort, il est le vagabond, le vent mauvais ».

Voilà ce que diront, sans le dire, les autres Billy the Kid. Les survivants. Mauvaises graines comme lui. Germées, finalement germées, entre-temps, en vachers, meuniers, charpentiers, la délinquance ne menant pas toujours ni nécessairement à l’embourgeoisement. Voilà ce qu’ils diront. « [Nos vies valaient] au fond quelque chose ».

Mais sans du tout le dire « puisque les vauriens ne peuvent pas témoigner pour eux-mêmes ». Voilà ce qu’ils ne diront pas et que restitue, ouïe très fine, oreille penchée sur les trous de l’Histoire, intelligence à l’affût, cœur en bandoulière, le travail de l’écrivain.

Par Jeanne Rivoire

