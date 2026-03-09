Les secrets d’une famille bourgeoise, dans la Zurich des années 80

À l’origine, le livre est né d’une nouvelle publiée en 2018 dans le recueil Gli anni di Nettuno. Mais Anna Ruchat n’était pas satisfaite de ce premier texte. « Je la trouvais trop explicite, trop clairement allusive », explique-t-elle.

C’est quelques années plus tard, dans le contexte particulier de la pandémie, que l’autrice décide de reprendre ce matériau narratif et de l’élargir. « J’ai essayé d’imaginer une structure plus ample et plus diversifiée. Le défi consistait à pouvoir décrire une “atmosphère familiale”, une sorte de situation prismatique, qui susciterait chez le lecteur des sentiments contradictoires d’attraction et de répulsion. »

Une famille observée de l’intérieur

Dans le roman, une jeune fille au pair issue d’un milieu rural modeste arrive dans la Zurich des années 1980 pour travailler au sein d’une famille d’intellectuels bourgeois. « C’est surtout par son regard à elle qu’on observe cette famille bien sous tous rapports, qui navigue en réalité en eaux troubles », souligne Caroline Coutau, éditrice des éditions Zoé. La relation entre les membres du foyer se dévoile peu à peu, notamment à travers les silences, les rivalités ou les complicités qui les lient.

Ce qui frappe, poursuit-elle, c’est « la justesse avec laquelle Anna Ruchat fait entendre les gouffres ou les complicités entre chacune et chacun, les silences, la brutalité, les vertiges ». Le tout dans « une langue d’une simplicité apparente », qui laisse émerger la profondeur des relations entre les personnages.

Un roman de voix et de vérités

Dans L’appartement de marbre, la narration se construit par strates successives. Chaque personnage apparaît à travers les récits et les perceptions des autres, dans une structure qui relativise le rôle traditionnel du narrateur omniscient. « Dès le début, l’idée était de faire émerger chaque personnage des récits des autres », explique Anna Ruchat, pour qui le narrateur devient « plutôt une voix parmi d’autres ».

Plus que l’intrigue elle-même, c’est ce qui se joue sous la surface des récits qui intéresse l’autrice, évoquant les transformations invisibles à l’œuvre dans les relations familiales et humaines. L’enjeu n’est donc pas tant de révéler une vérité unique que de laisser affleurer plusieurs interprétations. « J’ai voulu donner la parole aux différentes vérités dans lesquelles nous nous installons ou nous cachons, souvent pour échapper à une douleur plus grande. »

Traduire les silences

La traductrice Véronique Volpato souligne que cette construction polyphonique a constitué un enjeu central de son travail. Dans ce roman, explique-t-elle, « l’enjeu n’est pas tant le dénouement de l’intrigue que la manière dont elle se déploie ». Le sens se construit dans les écarts entre les points de vue et les subjectivités. « C’est dans le rapport entre différents récits que résident les indices qui mèneront le lecteur à sa propre interprétation. »

Pour restituer cette architecture narrative, la traductrice a travaillé sur les tonalités et les registres de langue, tout en veillant à préserver les silences et les ambiguïtés du texte. « Trouver le juste équilibre entre retenue et spontanéité des flux de paroles, préserver les silences entre les mots et l’ambiguïté des signes : telles ont été mes priorités. »

Au fil de ces voix multiples, L’appartement de marbre esquisse un portrait nuancé des relations humaines, entre attraction et répulsion, lucidité et aveuglement. « La vie, après tout, est ainsi, jamais close », observe Anna Ruchat. « Seuls les romans se terminent parfois. »

À LIRE - Une périlleuse chasse au monstre immortalisée à la caméra

Née en 1959 à Zurich, Anna Ruchat vit aujourd’hui à Pavie. Traductrice notamment de Thomas Bernhard, de Paul Celan et de la poétesse Nelly Sachs, elle est également l’autrice de poèmes, de nouvelles et de récits autobiographiques, parmi lesquels Sortir de l’ombre (2010, traduction Véronique Volpato, En bas, 2019). Anna Ruchat parle par ailleurs couramment le français.

Crédits photo : Anna Ruchat (éditions Zoé)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com