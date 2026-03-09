Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Edition

Les secrets d’une famille bourgeoise, dans la Zurich des années 80

Début mars paraît aux éditions Zoé L’appartement de marbre, premier roman de l’écrivaine et traductrice Anna Ruchat. L’autrice y déploie un récit choral où se croisent les regards d’une famille bourgeoise zurichoise et d’une jeune fille au pair venue du Piémont, dans un jeu de perspectives où les vérités se fragmentent.

Le 09/03/2026 à 16:24 par Hocine Bouhadjera

|

Publié le :

09/03/2026 à 16:24

Hocine Bouhadjera

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

À l’origine, le livre est né d’une nouvelle publiée en 2018 dans le recueil Gli anni di Nettuno. Mais Anna Ruchat n’était pas satisfaite de ce premier texte. « Je la trouvais trop explicite, trop clairement allusive », explique-t-elle.

C’est quelques années plus tard, dans le contexte particulier de la pandémie, que l’autrice décide de reprendre ce matériau narratif et de l’élargir. « J’ai essayé d’imaginer une structure plus ample et plus diversifiée. Le défi consistait à pouvoir décrire une “atmosphère familiale”, une sorte de situation prismatique, qui susciterait chez le lecteur des sentiments contradictoires d’attraction et de répulsion. »

Une famille observée de l’intérieur

Dans le roman, une jeune fille au pair issue d’un milieu rural modeste arrive dans la Zurich des années 1980 pour travailler au sein d’une famille d’intellectuels bourgeois. « C’est surtout par son regard à elle qu’on observe cette famille bien sous tous rapports, qui navigue en réalité en eaux troubles », souligne Caroline Coutau, éditrice des éditions Zoé. La relation entre les membres du foyer se dévoile peu à peu, notamment à travers les silences, les rivalités ou les complicités qui les lient.

Ce qui frappe, poursuit-elle, c’est « la justesse avec laquelle Anna Ruchat fait entendre les gouffres ou les complicités entre chacune et chacun, les silences, la brutalité, les vertiges ». Le tout dans « une langue d’une simplicité apparente », qui laisse émerger la profondeur des relations entre les personnages.

Un roman de voix et de vérités

Dans L’appartement de marbre, la narration se construit par strates successives. Chaque personnage apparaît à travers les récits et les perceptions des autres, dans une structure qui relativise le rôle traditionnel du narrateur omniscient. « Dès le début, l’idée était de faire émerger chaque personnage des récits des autres », explique Anna Ruchat, pour qui le narrateur devient « plutôt une voix parmi d’autres ».

Plus que l’intrigue elle-même, c’est ce qui se joue sous la surface des récits qui intéresse l’autrice, évoquant les transformations invisibles à l’œuvre dans les relations familiales et humaines. L’enjeu n’est donc pas tant de révéler une vérité unique que de laisser affleurer plusieurs interprétations. « J’ai voulu donner la parole aux différentes vérités dans lesquelles nous nous installons ou nous cachons, souvent pour échapper à une douleur plus grande. »

Traduire les silences

La traductrice Véronique Volpato souligne que cette construction polyphonique a constitué un enjeu central de son travail. Dans ce roman, explique-t-elle, « l’enjeu n’est pas tant le dénouement de l’intrigue que la manière dont elle se déploie ». Le sens se construit dans les écarts entre les points de vue et les subjectivités. « C’est dans le rapport entre différents récits que résident les indices qui mèneront le lecteur à sa propre interprétation. »

Pour restituer cette architecture narrative, la traductrice a travaillé sur les tonalités et les registres de langue, tout en veillant à préserver les silences et les ambiguïtés du texte. « Trouver le juste équilibre entre retenue et spontanéité des flux de paroles, préserver les silences entre les mots et l’ambiguïté des signes : telles ont été mes priorités. »

Au fil de ces voix multiples, L’appartement de marbre esquisse un portrait nuancé des relations humaines, entre attraction et répulsion, lucidité et aveuglement. « La vie, après tout, est ainsi, jamais close », observe Anna Ruchat. « Seuls les romans se terminent parfois. »

À LIRE - Une périlleuse chasse au monstre immortalisée à la caméra

Née en 1959 à Zurich, Anna Ruchat vit aujourd’hui à Pavie. Traductrice notamment de Thomas Bernhard, de Paul Celan et de la poétesse Nelly Sachs, elle est également l’autrice de poèmes, de nouvelles et de récits autobiographiques, parmi lesquels Sortir de l’ombre (2010, traduction Véronique Volpato, En bas, 2019). Anna Ruchat parle par ailleurs couramment le français.

Crédits photo : Anna Ruchat (éditions Zoé)

 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

Commenter cet article

 

L'appartement de marbre

Anna Ruchat trad. Véronique Volpato

Paru le 05/03/2026

208 pages

Editions Zoé

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889075584
9782889075584
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Une périlleuse chasse au monstre immortalisée à la caméra

Un tueur en série, une bande d'ados téméraires et un drame terrible. Dans ce polar aux allures de film de « found footage », Christophe Penalan mélange les genres artistiques qui ont marqué sa jeunesse et dresse le portrait d'une Amérique d'aujourd'hui. Une Amérique violente, qui divise les communautés et déchaîne les pulsions.

05/03/2026, 17:49

ActuaLitté

António Lobo Antunes, une voix majeure de la littérature portugaise s’est éteinte

Le romancier portugais António Lobo Antunes est mort le 5 mars 2026 à Lisbonne, à l’âge de 83 ans. Considéré comme l’un des plus grands écrivains de langue portugaise de la fin du XXe siècle et du début du XXIe, il laisse derrière lui une œuvre dense, traduite dans de nombreuses langues, tandis que l'écrivain était souvent évoqué parmi les possibles candidats au Prix Nobel de littérature. 

05/03/2026, 12:08

ActuaLitté

Huit auteurs parcourent le Grand Est, à la rencontre des lycéens

Interbibly, centre de ressources du livre et du patrimoine écrit en Grand Est, annonce la 13e édition de l'opération « Auteurs en lycées », du 9 mars au 22 mai 2026. Huit auteurs et autrices interviendront dans des établissements du territoire, afin d'aborder des thématiques contemporaines avec les élèves.

04/03/2026, 14:04

ActuaLitté

Nagasaki : l’histoire vue par les arbres

À Nagasaki, deux camphriers rescapés de la bombe atomique deviennent le point de départ d’une enquête intime et sensible. Dans Les Arbres de Nagasaki, Véronique Brindeau mêle mémoire, nature et histoire pour suivre la trace de ces arbres survivants, témoins silencieux des blessures du XXe siècle. Un récit méditatif sur le temps, la résilience et notre attention au vivant.

03/03/2026, 18:33

ActuaLitté

Clément Oubrerie, dessinateur d’Aya de Yopougon, disparaît à 59 ans

Clément Oubrerie est décédé le 1er mars 2026. Gallimard Bande dessinée nous a annoncé la nouvelle en exprimant « la grande tristesse » d’apprendre la disparition d’un « dessinateur, auteur de bande dessinée et inestimable compagnon de route ».

02/03/2026, 17:48

ActuaLitté

Dan Simmons, le grand cartographe des abîmes, est mort

L’écrivain américain Dan Simmons est mort le 21 février 2026 à Longmont, dans le Colorado. Né le 4 avril 1948 à Peoria dans l'Illinois, il aura traversé plus de quatre décennies de littérature en refusant les frontières : science-fiction, horreur, roman historique, polar, uchronie. Son œuvre, traduite dans de nombreux pays, lui a valu les plus hautes distinctions du champ de l’imaginaire, du Prix Hugo au World Fantasy Award, en passant par les Prix Locus et Bram Stoker.

02/03/2026, 12:45

ActuaLitté

Foenkinos, Beigbeder, Patti Smith... les poids lourds d’avril en librairie

Début avril, plusieurs auteurs des plus identifiés occuperont les tables des libraires. Didier Daeninckx revient au roman, huit ans plus tard, David Foenkinos proposera son nouveau roman, Patti Smith proposera du Pain des anges, tandis qu'un certain Jamy Gourmaud signera son premier roman d’aventures. Frédéric Beigbeder est formel : Ibiza a beaucoup changé.

27/02/2026, 18:18

ActuaLitté

Bernard Barrault est mort, dernier chapitre pour une vie consacrée aux livres

Les éditions Flammarion nous annoncent, avec « une immense tristesse », le décès de Bernard Barrault, survenu le 24 février dans la matinée. Figure tutélaire de l’édition française, il aura consacré plus de soixante ans « aux écrivains, aux livres, aux libraires, aux lecteurs », à un métier d’éditeur « qu’il aimait profondément et incarnait parfaitement », souligne la maison.

26/02/2026, 11:42

ActuaLitté

Pourquoi cette nouvelle voix américaine changera votre regard sur la tristesse

Ni tout à fait poésie ni véritablement récit, Ma propriété privée de Mary Ruefle explore la tristesse à travers une prose singulière, intime et lumineuse. Figure majeure des lettres américaines, l’autrice y brouille les genres pour sonder l’étrangeté du quotidien. Le livre paraîtra le 12 mars au Castor Astral, dans une traduction de Céline Leroy.

25/02/2026, 15:12

ActuaLitté

Nicolas Grimaldi, l’élégance et la rigueur d’un maître de philosophie

Nicolas Grimaldi, philosophe et grand lecteur de Descartes, est décédé le 13 février 2026 à Lyon, à l’âge de 92 ans. Né la veille de Noël 1933 à Paris, d’origine corse, il aura traversé la seconde moitié du XXe siècle intellectuel en tenant une ligne très reconnaissable, à la fois exigeante et ouverte, au carrefour de la métaphysique, de l’éthique et de l’esthétique. 

25/02/2026, 13:37

ActuaLitté

Pourquoi j’ai choisi d’écrire des polars

Écrire des polars ne s’est pas fait comme une évidence. J’ai découvert ce genre presque par hasard lorsque, pour tenter d’amadouer une plume balbutiante, je me suis essayée à l’art de la nouvelle noire. C’est un exercice exigeant, avec un nombre de mots défini et un thème imposé. 

24/02/2026, 13:08

ActuaLitté

Dans les centres d’asile suisses : enquête sur une architecture du contrôle

On associe volontiers la Suisse à la neutralité et à l’humanitaire. En entrant dans les centres fédéraux d’asile, j’ai découvert des lieux d’accès restreint, au fonctionnement opaque, où les discours de l’administration sont maîtrisés et les regards étroitement encadrés. C’est en croisant les voix des résident·es, des employé·es et les textes officiels que s’est construite mon enquête.

24/02/2026, 13:06

ActuaLitté

Marjane Satrapi, nouvelle mécène des jeunes talents du 7e art

L’Académie des beaux-arts accueille la Fondation pour le cinéma Mattias et Marjane Ripa-Satrapi, lancée à l’initiative de Marjane Satrapi, membre de sa section cinéma et audiovisuel. La structure a pour mission de soutenir chaque année deux étudiants étrangers venant étudier le cinéma à Paris, grâce à des bourses mensuelles, une aide aux frais de voyage et d’installation et un accompagnement pendant leur année universitaire, dans le respect d’une règle de parité.

24/02/2026, 10:29

ActuaLitté

Best-sellers : la guerre culturelle passe par les livres

Romans exigeants et primés en tête, succès populaires confirmés, un nouveau Bardella qui passe comme une lettre à la poste : le palmarès 2025 des meilleures ventes francophones de L’Express, fondé sur les données Edistat, donne à lire les fractures et les lignes de force du débat public.

23/02/2026, 18:22

ActuaLitté

Élodie Torrente élue vice-présidente de la Ligue des auteurs professionnels

La Ligue des auteurs professionnels renforce son exécutif. À l’issue de son séminaire du 20 février 2026, le Conseil syndical a proposé à Élodie Torrente d’occuper la fonction de vice-présidente. Une nomination qu’elle a annoncée publiquement, soulignant une « activité toujours plus dense dans la défense et l’accompagnement des autrices et auteurs du livre ».

23/02/2026, 17:51

ActuaLitté

Jacques Dubois, théoricien de l'“Institution de la littérature”, s’est éteint

Le professeur et essayiste belge Jacques Dubois est mort le 12 février 2026 à Liège, sa ville natale, à l’âge de 92 ans. Universitaire, intellectuel engagé et homme de presse, il laisse une œuvre considérable qui a profondément marqué la sociologie de la littérature et les études romanesques francophones.

23/02/2026, 15:48

ActuaLitté

Centre-Val de Loire : 5 auteurs et autrices en résidence

L'agence Ciclic Centre-Val de Loire, avec la Région Centre-Val de Loire, la DRAC Centre-Val de Loire et le Centre national du Livre, présente les 5 résidences d'auteurs et d'autrices du premier semestre 2025. Elles s'accompagnent de rencontres avec la population à travers des ateliers, des lectures, des interventions dans les écoles, des discussions publiques ou encore des créations participatives.

17/02/2026, 13:29

ActuaLitté

Mort de Jacques Gaillard, plume du philosophe imaginaire Jean-Baptiste Botul

L’écrivain et latiniste Jacques Gaillard est mort le 12 février 2026, à l’âge de 77 ans. Professeur de latin à Strasbourg, maître de conférences à l’université Marc-Bloch, ancien élève de l’École normale supérieure de Saint-Cloud et agrégé de lettres classiques, il laisse une œuvre marquée par l’Antiquité autant que par le goût du jeu littéraire. Son nom reste aussi attaché à l’un des canulars les plus commentés du « petit monde » intellectuel français : l’affaire Jean-Baptiste Botul.

16/02/2026, 18:07

ActuaLitté

Cees Nooteboom : “Une insatiable curiosité pour les êtres”

L’écrivain néerlandais Cees Nooteboom est mort le 11 février 2026 à Menorca, en Espagne, à l’âge de 92 ans. Né le 31 juillet 1933 à La Haye, Cornelis Johannes Jacobus Maria Nooteboom aura traversé plus de soixante-dix ans de littérature européenne, construisant une œuvre singulière où se mêlent roman, poésie, reportage et récit de voyage.

12/02/2026, 15:22

ActuaLitté

Cinq jours avec René Char, à l’Isle-sur-la-Sorgue

Rencontres rares, confiance fragile, paroles arrachées au silence : France Huser raconte sa relation singulière avec René Char, des Busclats à l’épreuve de l’entretien, entre colère, fidélité et naissance d’un livre inachevé. Un récit de proximité avec un poète qui refusait les journalistes mais accepta, un jour, de se livrer.

10/02/2026, 17:11

ActuaLitté

Boualem Sansal aurait perdu sa citoyenneté algérienne : PEN America s'alarme

Boualem Sansal a d’abord affirmé publiquement avoir été déchu de la nationalité algérienne et être « seulement français désormais », avant de préciser à l’AFP qu’il ne pouvait pas le confirmer et qu’il s’agissait de « rumeurs ». Il indique en revanche que son passeport algérien a été suspendu, tandis que PEN America dénonce une escalade contre la liberté d’expression.

09/02/2026, 15:15

ActuaLitté

Génération désenchantée : une autobiographie plus ou moins vraie d’un jeune homme prolongé…

« Je lui dis que je ne veux plus être adulte, que c’est trop compliqué, que les autres y arrivent, mais pas moi. Je veux rentrer chez moi, en enfance parce que ce n’est que dans ce pays que j’ai été réellement heureux. La vie d’adulte est un territoire trop éloigné de moi et ma jeunesse est devenue un paradis nostalgique dont je ne suis plus sûr d’y avoir vécu. Cette vie m’a désenchanté ».

09/02/2026, 11:12

ActuaLitté

Martin de la Soudière : écrire le paysage comme on écrit une vie

Martin de la Soudière est mort le lundi 2 février 2026. Les éditions Anamosa annoncent la disparition de l’ethnologue et géographe, figure singulière des études du paysage, dont l’écriture mêle terrain, mémoire et littérature. Dans leur hommage, les éditeurs saluent un chercheur « qui embarque tout le monde, sur ses chemins de traverse, dans ses amours littéraires. ». 

07/02/2026, 17:23

ActuaLitté

Une enquête sur l’exploitation des droits cédés aux éditeurs par les auteurs

La Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) et la Société des Gens de Lettres (SGDL), en partenariat avec le Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs (Snac) ouvrent une enquête sur l’exploitation des droits cédés aux éditeurs par les auteurs et les illustrateurs du livre. Ces cessions, parfois très larges, peuvent en effet priver les créateurs d'une meilleure valorisation de leurs droits.

06/02/2026, 09:48

ActuaLitté

Quadriennale de Prague : Alice Zeniter parmi les commissaires du Pavillon “Écoles”

Organisée tous les quatre ans à Prague — comme son nom l'indique —, la Quadriennale de Prague est un rendez-vous important pour la scénographie et l'architecture théâtrale. La France y sera représentée, du 8 au 17 juin 2027, avec, sur le Pavillon « Écoles », un trio de commissaires formé par Marc Lainé, Alice Zeniter et Stéphan Zimmerli.

05/02/2026, 11:04

ActuaLitté

Gō Nagai, Don Heck et Gerry Conway entrent au Hall of Fame de la BD

La San Diego Comic Convention, société californienne à but non lucratif qui organise la grand-messe de la bande dessinée outre-Atlantique, a annoncé les nouvelles entrées au sein du Will Eisner Comic Awards Hall of Fame, pour l'année 2026. Outre quelques grands noms de chez Marvel et DC, notons les présences du mangaka Gō Nagai, mais aussi des pionnières Edwina Dumm (1893–1990), Lee Marrs ou encore Carol Tyler.

02/02/2026, 12:56

ActuaLitté

Mort de Marie Rouanet : la grande voix occitane s’éteint à 89 ans

Marie Rouanet est morte le 25 janvier 2026, à Saint-Affrique (Aveyron). Elle avait 89 ans. Avec elle disparaît une voix du Midi qui liait littérature, enquête et langue d’oc, sans posture, avec une précision de dentellière et une chaleur de conteuse. 

31/01/2026, 13:41

ActuaLitté

Mort de Vénus Khoury-Ghata : un demi-siècle de poésie

« Les éditions Mercure de France ont la profonde tristesse de vous annoncer la disparition, mercredi 28 janvier 2026, de Vénus Khoury-Ghata, grande figure des lettres francophones », lit-on dans un communiqué de la maison d'édition sur les réseaux. 

29/01/2026, 20:36

ActuaLitté

Une pionnière du roman féminin tunisien s'en est allée

L’écrivaine tunisienne d’expression française Souâd Guellouz est morte le 27 janvier 2026, à l’âge de 88 ans. Née le 30 décembre 1937 à l’Ariana, elle a longtemps exercé comme enseignante avant de construire une œuvre romanesque et poétique marquée par la mémoire, l’intime et la condition des femmes. 

28/01/2026, 13:14

ActuaLitté

Trois inspections générales se penchent sur la situation des artistes-auteurs

Le ministère de la Culture annonce confier une mission autour de la rémunération et des conditions d’exercice des artistes-auteurs à l’Inspection générale des affaires culturelles (IGAC), à l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et à l’Inspection générale des finances (IGF). Les conclusions, attendues à la fin du mois de mai 2026, fourniront « des préconisations concrètes visant à améliorer et à protéger l’activité des artistes-auteurs professionnels ».

28/01/2026, 11:48

ActuaLitté

Michael Parenti, figure clivante de la gauche intellectuelle, est décédé

Le politologue, historien et essayiste américain Michael Parenti est décédé le 24 janvier 2026 à son domicile de Berkeley en Californie, à l’âge de 92 ans. Figure majeure de la gauche intellectuelle américaine, il laisse une œuvre abondante et controversée, consacrée à l’analyse du capitalisme, de l’impérialisme, des médias et des rapports de pouvoir dans les sociétés contemporaines.

26/01/2026, 18:16

ActuaLitté

Disparition de Régis Delpeuch, figure engagée de la littérature jeunesse

Les éditions Scrineo annoncent, avec tristesse, le décès de Régis Delpeuch, survenu le 22 janvier. Auteur de plus de quarante romans, instituteur pendant plus de vingt ans, directeur éditorial et organisateur de prix littéraires, Régis Delpeuch était aussi, « et peut-être surtout, une figure profondément humaine du monde de la littérature jeunesse ».

26/01/2026, 18:09

ActuaLitté

Mort de Coluche : un roman anniversaire sur l’accident, 40 ans déjà

Le 19 juin 1986, Coluche trouvait la mort sur la route après une collision avec un camion. Quarante ans plus tard, l’humoriste n’a pas disparu des mémoires : ses mots, son insolence et son rire continuent d’imprégner les esprits. Un accident qui a marqué toute une génération. Ce jour-là, Coluche, accompagné de deux amis, rejoignait Opio depuis Cannes.

20/01/2026, 11:28

ActuaLitté

Livre et culture : une pétition contre les coupes budgétaires prévues en 2026

Face aux baisses budgétaires prévues dans le projet de loi de finances (PLF) pour 2026, des professionnels du livre lancent une pétition pour alerter l’opinion publique et les parlementaires sur les risques encourus par le secteur. 

19/01/2026, 16:10

ActuaLitté

Dino Attanasio, doyen de la BD et figure du journal Tintin, est mort à 100 ans

Les éditions Le Lombard annoncent le décès de Dino Attanasio, figure majeure de la bande dessinée européenne. Dessinateur historique du journal Tintin, créateur de Spaghetti et premier illustrateur de Bob Morane en bande dessinée, il s’est éteint à l’âge de 100 ans. Auteur prolifique, il a traversé plus d’un demi-siècle d’histoire de la BD franco-belge, laissant une œuvre marquée par la diversité des styles et des collaborations.

19/01/2026, 12:22

ActuaLitté

Guillaume Marie, Louise Rose, et Samuel Deshayes, nouveaux membres de l'Oulipo

Dans un communiqué de son président, Hervé Le Tellier, l'Ouvroir de littérature potentielle, lors de sa réunion n˚783 du 14 janvier 2026, a coopté à l’unanimité trois nouveaux membres. Il s’agit donc de Guillaume Marie, Louise Rose, et Samuel Deshayes.

17/01/2026, 08:50

Autres articles de la rubrique Métiers

ActuaLitté

Hors-fiction : Gallimard lance une nouvelle collection de narrative nonfiction

Les éditions Gallimard annoncent le lancement, en avril 2026, d’une nouvelle collection intitulée Hors-fiction, consacrée à la narrative nonfiction, ou littérature du réel. Cette collection ambitionne d’explorer le monde contemporain en mêlant exigence littéraire et regard documentaire.

09/03/2026, 18:06

ActuaLitté

JC Lattès recrute une nouvelle éditrice pour sa collection Nouveaux Jours


Les éditions JC Lattès (Hachette) recrute Morgan Eschler comme éditrice au sein de la collection Nouveaux Jours, un label consacré notamment aux essais et aux documents.

09/03/2026, 17:18

ActuaLitté

Québec : une bibliothèque ferme après la découverte de punaises de lit

La Ville de Westmount, dans l’agglomération de Montréal, a annoncé la mesure dans une publication diffusée sur ses réseaux sociaux. À la suite d’une inspection de suivi réalisée le 8 mars, des signes supplémentaires de présence de punaises de lit ont été repérés dans l’établissement, au-delà de la zone des ordinateurs destinés aux adultes.

09/03/2026, 16:39

ActuaLitté

La protection du patrimoine culturel déclarée conforme à la Constitution

Le Conseil constitutionnel s'est penché sur le code du patrimoine, et plus particulièrement sur la protection des biens culturels, afin de trancher quant à la constitutionnalité d'une de ses dispositions. Cette dernière habilite en effet les fonctionnaires, agents et gardiens de biens relevant des collections publiques « à procéder à toutes constatations » en cas de destruction, dégradation ou détérioration.

09/03/2026, 16:12

ActuaLitté

Chine : records d'affluence en bibliothèques malgré un marché du livre ralenti

Il y a des pays qui commentent la lecture, et d’autres qui la bétonnent. La Chine choisit la seconde méthode : un règlement national d’un côté, des bibliothèques prises d’assaut de l’autre. Dans la lumière blanche des grandes salles shanghaïennes, on voit surgir une scène étrange : le marché tousse, mais les lecteurs affluent. Comme si, au cœur du vacarme numérique, la culture était redevenu un bien public.

09/03/2026, 14:17

ActuaLitté

Invisible d’Eloy Moreno au théâtre : nouvelle étape pour le roman phénomène sur le harcèlement scolaire

Les livres pour adolescents finissent parfois en rayon scolaire, parfois en prescription morale. Et puis il y a ceux qui débordent. Invisible d’Eloy Moreno appartient à cette catégorie dangereuse : celle des récits qui arrachent le confort, traversent les classes, contaminent les familles, envahissent les écrans et, désormais, montent sur scène. Quand la littérature jeunesse cesse de rassurer, elle commence enfin à mordre.

09/03/2026, 11:53

ActuaLitté

Dan Brown chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres : la France honore l’auteur du Da Vinci Code

L’écrivain américain Dan Brown sera décoré de la médaille de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres le 14 mars 2026 à Paris. L’information a été révélée par RTL. Cette distinction, remise par le ministère de la Culture, salue l’ensemble de la carrière de l’auteur, dont les romans ont rencontré un succès mondial.

09/03/2026, 11:23

ActuaLitté

De nouveaux salaires minima pour la branche de la librairie

Le 25 novembre 2025, le Syndicat de la Librairie française et la Confédération française démocratique du travail (CFDT) signaient un nouvel accord relatif aux salaires minima et à la prime d'ancienneté dans la branche de la librairie. Le ministère du Travail et des Solidarités a étendu ce texte à tous les employeurs et salariés du secteur, entérinant un nouveau barème des rémunérations minimum garanties.

09/03/2026, 10:26

ActuaLitté

Livre au Québec : pourquoi 2024 marque un sommet historique

Le livre n’avance jamais seul : il chemine avec les prix, les politiques publiques, les rayons qui rétrécissent ici et les bibliothèques qui respirent là. Au Québec, les chiffres de 2024 dessinent moins une fête qu’un rapport de force. Derrière le record, il y a un territoire qui protège encore ses librairies, ses éditeurs, ses circuits. Et cette vieille vérité économique : un marché culturel tient d’abord par l’architecture qui l’entoure.

08/03/2026, 15:23

ActuaLitté

Trois librairies exclues d’un prix : l’État allemand au cœur d’un scandale culturel

Dans le monde policé des prix littéraires, les tempêtes restent rares. Mais en outre-Rhin, trois librairies rayées d’un palmarès auront suffi à fissurer une façade bien proprette. Derrière l’épisode administratif affleure une question bien plus vaste : jusqu’où un État peut-il surveiller ceux qui vendent des livres, sans finir par inquiéter la liberté même qu’il prétend défendre ?

06/03/2026, 16:12

ActuaLitté

Loyers des librairies : des parlementaires au secours des commerces de proximité

Une initiative parlementaire en provenance des groupes socialistes, à l'Assemblée nationale et au Sénat, souhaite apporter un nouveau soutien aux commerces de proximité. Les propositions de loi de Laurent Lhardit et Audrey Linkenheld entendent encadrer les loyers commerciaux, notamment dans les zones urbaines. Une demande formulée de longue date par le secteur de la librairie.

06/03/2026, 15:59

ActuaLitté

Scandale dans l’édition manga : Shogakukan suspend plusieurs séries

L’éditeur japonais Shogakukan fait face à une vive polémique après avoir recruté, pour sa plateforme Manga One, un auteur condamné au civil pour agression sexuelle sur une ancienne élève, en lui permettant de publier une nouvelle œuvre sous un pseudonyme différent. L’affaire a ensuite pris de l'ampleur lorsque l’entreprise a reconnu avoir également confié une série à un autre auteur déjà condamné pour attentat à la pudeur, là encore sous un nom d’emprunt...

06/03/2026, 12:51

ActuaLitté

À Fécamp, la librairie Le Chat Pitre change de mains

La librairie indépendante Le Chat Pitre, installée à Fécamp depuis 1999, a été reprise le 1er mars 2026 par Cécile Allanic et Laurent Menez. Les deux nouveaux libraires succèdent à Claire Lamotte, fondatrice du lieu, qui accompagne la transition jusqu’en juin. Une transmission progressive pour cet établissement bien ancré dans la vie culturelle locale.

06/03/2026, 11:58

ActuaLitté

En Chine, célébrer l'héritage de Liu Xiaobo conduit en prison

L'écrivain et journaliste chinois Zan Aizong a été condamné, par un tribunal de Hangzhou (Chine), à une peine de trois années de prison pour « avoir cherché à provoquer des conflits et troublé l'ordre public ». Avec le militant pro-démocratie Zou Wei et d'autres personnes, Zan Aizong avait rendu hommage à l'œuvre et à l'engagement de l'écrivain et militant des droits humains Liu Xiaobo (1955-2017), en juillet 2024.

06/03/2026, 11:50

ActuaLitté

Rhône : les Éditions du Poutan mises en liquidation

En redressement judiciaire depuis le mois de décembre 2024, les Éditions du Poutan, installées à Villefranche-sur-Saône (Rhône), ont été liquidées. Créée en 2010, la maison compte environ 300 titres à son catalogue, dont des ouvrages historiques et centrés sur le patrimoine, mais aussi des romans et des livres jeunesse.

06/03/2026, 11:01

ActuaLitté

À Strasbourg, la Librairie Gutenberg reprise par ses employées

Marie Marchal et Agathe Freyburger, respectivement employées de la Librairie Gutenberg depuis 2018 et 2021, reprendront l'établissement à travers une société dédiée, Gut, ouverte fin février. Elles succèdent à Françoise Laot, propriétaire depuis 2011, et entendent bien prolonger et s'inscrire dans l'histoire de cette librairie emblématique de Strasbourg.

06/03/2026, 10:49

ActuaLitté

Esprit libre : une librairie spécialisée bien-être jette l'ancre à Fécamp

Tombée sous le charme de Fécamp, Cécile Juteau lui prépare une belle déclaration d'amour, avec l'ouverture prochaine d'une librairie spécialisée en bien-être et médecine douce, Esprit libre. Installé au 11 bis, place du général Leclerc, le commerce explorera ces thématiques, en proposant aussi café ou thé à sa clientèle. 

05/03/2026, 13:19

ActuaLitté

Amazon devient le premier commerçant d’Europe

Pour la première fois, Amazon apparaît comme le premier commerçant d’Europe dans le classement annuel établi par le cabinet Retail Cities. L’étude examine les principaux acteurs de la distribution sur le continent, qu’il s’agisse de chaînes de magasins, de plateformes d’e-commerce ou encore de services de livraison de repas.

05/03/2026, 13:05

ActuaLitté

Science-fiction, humour noir et esprit contestataire : bienvenue “En Pleine Goule”

Deux auteurs normands lancent En Pleine Goule, une structure associative consacrée aux littératures de l’imaginaire. Derrière ce « manoir d’édition », Rodolphe Guerra, professeur de français, et Thierry Mulot, médecin généraliste et gériatre, veulent publier romans, nouvelles et illustrations d’auteurs amateurs mais passionnés. Leur projet : défendre une ligne éditoriale mêlant science-fiction, fantastique et humour noir, tout en proposant des livres accessibles et un fonctionnement associatif où chaque euro est réinvesti dans de nouvelles publications.

05/03/2026, 12:03

ActuaLitté

Fanny Salomon rejoint AC Media comme directrice de la fabrication

AC Media annonce l’arrivée de Fanny Salomon au poste de directrice de la fabrication. Elle rejoint ainsi le groupe qui réunit les maisons Ki-oon, Lumen et Mana Books, et évoque un nouveau rôle qui prolonge un parcours construit au fil des années dans les métiers de la production éditoriale et graphique.

05/03/2026, 11:25

ActuaLitté

Luc Allaire nommé directeur de cabinet de Catherine Pégard

Catherine Pégard a choisi son directeur de cabinet, en misant sur un habitué du ministère de la Culture : Luc Allaire, qui était jusqu'à présent son secrétaire général, depuis 2020. Stéphane Lagier, administrateur de l'État, a pris sa place au secrétariat général, par intérim.

05/03/2026, 09:33

ActuaLitté

Culture : Stéphane Lagier nommé secrétaire général du ministère, par intérim

Lors du Conseil des ministres de ce mercredi 4 mars, la ministre de la Culture Catherine Pégard a proposé la nomination de Stéphane Lagier comme secrétaire général du ministère, par intérim. Il remplace Luc Allaire, appelé à son cabinet.

04/03/2026, 16:10

ActuaLitté

Marseille : face à la dette, la librairie Rupture & Imbernon “va mieux que bien”

Installée depuis 25 ans au sein de la Cité Radieuse de Marseille, la librairie Rupture & Imbernon s'est engagée dans un plan de continuation, validé dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Alexandre Sap, gérant de l'enseigne et de la maison d'édition Imbernon depuis février 2022, assure que la structure « va mieux que bien » et que la librairie « ne mourra pas ».

04/03/2026, 16:01

ActuaLitté

Revente d’ebooks et de jeux PC : Thotario ouvre une campagne sur We Do Good

Au 4 mars 2026, Thotario ouvre sa campagne de financement participatif sur WE DO GOOD, sous le nom du porteur COMVERSE. La proposition s’inscrit dans le « partage de revenus » : les contributeurs financent l’amorçage et perçoivent, ensuite, une fraction du chiffre d’affaires reversée à chaque trimestre, selon les conditions du contrat, sur une durée annoncée de cinq ans.

04/03/2026, 15:58

ActuaLitté

Accusée “d'apologie de la pédophilie”, l’autrice Jessie Auryan attaque le gouvernement en justice

La polémique autour du roman de dark romance Corps à cœur prend un nouveau tournant judiciaire. Après les accusations d’« apologie de la pédophilie » formulées par la Haute-commissaire à l’Enfance, Sarah El Haïry, l’autrice de l’ouvrage a déposé une plainte pour diffamation. Interrogé par ActuaLitté, le cabinet de la responsable politique indique maintenir ses propos.

04/03/2026, 14:23

ActuaLitté

Le livre derrière l’allocution : Emmanuel Macron plante le décor, avec Neruda

Mardi 3 mars à 20 heures, Emmanuel Macron a pris la parole depuis son bureau de l’Élysée pour s’exprimer sur la guerre opposant Israël et les États-Unis à l’Iran, un conflit qui attise les tensions dans l’ensemble du Moyen-Orient. Lors de cette allocution, le président de la République a précisé la position de la France et annoncé plusieurs mesures, notamment pour assurer la sécurité des ressortissants français et renforcer la présence militaire française dans la zone. Sur son bureau, un ouvrage, et pas n'importe lequel...

04/03/2026, 11:52

ActuaLitté

Que peuvent faire les organismes de gestion collective avec l'argent des auteurs ?

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) est amenée à se pencher sur le fonctionnement des organismes de gestion collective (OGC), et plus particulièrement leur utilisation des sommes récupérées via différents mécanismes, comme le droit de copie ou le droit de prêt. Dans des conclusions rendues le 26 février, l'avocat général estime que le droit européen est plutôt permissif en la matière, « à condition que les titulaires de droits reçoivent, directement ou indirectement, une compensation équitable et une rémunération appropriée ».

04/03/2026, 11:11

ActuaLitté

États-Unis : un géant japonais rachète un éditeur majeur de manga

Le groupe japonais Media Do Holdings a annoncé l’acquisition de l’éditeur américain Seven Seas Entertainment pour un montant de 80 millions de dollars, soit environ 74 millions d’euros. L’opération est menée par sa filiale californienne Media Do International et doit être finalisée d’ici la fin du mois. Cette transaction constitue l’un des mouvements les plus importants observés ces dernières années sur le marché du manga en langue anglaise.

03/03/2026, 18:22

ActuaLitté

Italie : 258,4 M€ et 22,3 millions d’exemplaires, le livre jeunesse résiste

En Italie, la lecture chez les plus jeunes inverse les tendances de l'industrie. En 2025, le secteur progresse en valeur et maintient les volumes, quand le marché général recule. À Bologne, éditeurs et institutions placent l’accès aux livres au cœur des politiques publiques, de la petite enfance aux adolescents, avec des programmes dédiés aux crèches et une réflexion internationale sur la formation des futurs lecteurs.

03/03/2026, 16:39

ActuaLitté

Face aux baisses de subventions, la Villa Valmont appelle aux adhésions

Présentée comme la Maison des écritures et des paysages, la Villa Valmont, inaugurée en avril 2023 dans la métropole de Bordeaux, à Lormont (Gironde), développe depuis un programme fait de résidences d'artistes, mais aussi de médiations auprès de différents publics. Un projet culturel fragilisé par les baisses des subventions, dans un contexte économique difficile.

03/03/2026, 13:22

ActuaLitté

Philippe Blécon nommé directeur administratif et financier du Groupe Lefebvre

Le Groupe Lefebvre annonce la nomination de Philippe Blécon en qualité de directeur administratif et financier Groupe et membre du comité exécutif, à compter du 2 mars 2026. Il reporte directement à Julien Tanguy, directeur général du Groupe Lefebvre, qui opère en France sous la marque Lefebvre Dalloz.

03/03/2026, 11:58

ActuaLitté

Hélène George-Deschanel nouvelle directrice commerciale du Seuil

Les Éditions du Seuil annoncent l’arrivée d’Hélène George-Deschanel en tant que directrice commerciale, à compter du 30 mars 2026.

03/03/2026, 11:23

ActuaLitté

Espagne : création d'un prix littéraire à 1 million € pour le roman de l’année

À Madrid, un million d’euros tombe sur la table et change l’échelle des prix littéraires espagnols. Aena, gestionnaire d’aéroports détenu majoritairement par l’État, annonce la création du Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, destiné à distinguer la meilleure œuvre de fiction publiée en 2025 dans l’aire hispanophone. Dotation annoncée : 1 000 000 € pour le lauréat, 30 000 € pour chacun des finalistes. Presque aussi bien que Roland Garros !

03/03/2026, 10:46

ActuaLitté

Contre la famine culturelle, des banques alimentaires accueillent des livres

Dans un pays où les banques alimentaires font désormais partie du paysage quotidien, une nouvelle forme de précarité, plus silencieuse mais tout aussi dévastatrice, s’est installée : la famine culturelle. Au Royaume-Uni, l’écart se creuse entre les enfants entourés de bibliothèques fournies et ceux pour qui posséder un livre relève du luxe inaccessible. Devant un constat d’urgence, une mobilisation d’envergure répare ce lien rompu avec l’écrit. 

03/03/2026, 10:02

ActuaLitté

62 millions € pour la part collective du Pass Culture, en 2026

Dans une communication aux acteurs culturels, l'équipe du Pass Culture a confirmé un budget de 62 millions € pour la part collective du dispositif. Le montant sera réparti sur les deux périodes scolaires de l'année 2026, de janvier à août, puis de septembre à décembre. L'année dernière, le budget réservé à cette part collective s'était avéré insuffisant face aux demandes, débouchant sur un gel des dépenses.

03/03/2026, 09:36

ActuaLitté

La librairie Divergences taguée : “Ces gens n’aiment pas les livres”

Dans la nuit du 26 février, la librairie Divergences, à Quimperlé dans le Finistère, a été la cible de dégradations. Une énième affaire de librairie vandalisée.

02/03/2026, 17:32

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.