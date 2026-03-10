Le Pèse-Dieu : retrouver un être aimé dans un royaume des morts virtuel

Dans cet univers fictionnel, les morts ne disparaissent pas totalement : leurs avatars persistent dans les Limbes, un territoire numérique où les consciences des défunts se réveillent et poursuivent une forme d’existence. Après le suicide de sa fille, un père refuse d’accepter la disparition définitive et choisit de se rendre dans cet au-delà virtuel pour tenter de la retrouver.

Ce voyage devient rapidement une exploration incertaine. Dans cet espace où les identités subsistent mais peuvent aussi se perdre, le père cherche la trace de celle qu’il aimait. Il se demande si elle s’y trouve réellement, si elle est seule, et s’il est possible, d’une manière ou d’une autre, de revenir vers le monde des vivants.

À mesure que la quête progresse, les réponses espérées se dérobent et de nouvelles interrogations apparaissent, transformant la recherche en parcours à la fois géographique, littéraire et émotionnel.

Les éditions Robert Laffont vous proposent les premières pages en avant-première :

Ian Soliane est écrivain et dramaturge. Son premier texte dramatique, Le Métèque, a été enregistré par la troupe de la Comédie-Française pour France Culture en 2001. Sa pièce Bamako-Paris a reçu le prix Eurodram 2019, a été traduite en plusieurs langues et créée en France au Théâtre de l’Anis-Gras. Depuis 2020, il se tourne vers de courts romans d’anticipation explorant les relations entre l’humain et la machine, notamment Basqu.I.A.t (2020) et Après Tout (2024), publiés aux éditions Jou.

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com