New York, Princeton, Philadelphie : le festival des auteurs francophones s’étend

Créé en 2020 à New York, le Festival International des Auteurs Francophones vise à mettre en relation auteurs, institutions et publics autour de la littérature de langue française. L’événement est porté par le réseau Rencontre des Auteurs Francophones, qui regroupe plus de 400 écrivains issus de 55 pays et territoires.

L’édition 2026 se déroule en deux temps et dans trois villes américaines. Après New York, le festival s’étendra pour la première fois à Princeton et Philadelphie, marquant une nouvelle implantation aux États-Unis.

Au total, environ trente auteurs participeront aux différentes rencontres prévues. Les organisateurs annoncent des tables rondes, des ateliers, des rencontres scolaires et des séances de dédicaces.

Trois jours de rencontres à New York

La 10ᵉ édition internationale se tiendra à New York du 26 au 28 mars 2026 sous le parrainage de l’écrivain Grégoire Delacourt. Une délégation d’une douzaine d’auteurs venus de trois continents y est attendue. Le photographe de presse Jean-Pierre Laffont participera également à cette édition.

Plusieurs rendez-vous sont prévus dans des institutions liées à la francophonie. Un panel d’auteurs doit se tenir au Centre de langues des Nations unies. Des rencontres et dédicaces sont également annoncées au siège de l’Organisation internationale de la Francophonie.

La programmation comprend aussi un petit-déjeuner littéraire au Consulat général de France à New York et une journée d’échanges avec les élèves de la French American Academy. Un événement ouvert au public est prévu à Mamaroneck, en partenariat avec l’Alliance Française et des institutions francophones locales.

Première édition à Princeton et Philadelphie

La 11ᵉ édition du festival se déroulera du 10 au 12 avril 2026 à Princeton et Philadelphie. Elle sera parrainée par l’écrivain Alain Mabanckou et s’ouvrira dans le cadre du Princeton French Film Festival de l’Université de Princeton.

Le 11 avril, les rencontres se poursuivront à la Princeton Public Library pendant l’événement FrancoFest. Seize auteurs francophones doivent y participer, tandis que des ateliers seront organisés à la French American School of Princeton.

Une rencontre autour du film Noirs en France (2022), coréalisé par Aurélia Perreau et Alain Mabanckou, figure également au programme. L’événement est annoncé sous la forme d’un « Livre en scène » organisé à l’Université de Princeton.

Le 12 avril, la délégation d’auteurs se rendra à Philadelphie pour une journée de rencontres littéraires dans un lieu culturel du centre historique de la ville. Des discussions avec le public, des lectures musicales et des séances de dédicaces sont prévues. Le lendemain, des ateliers et des rencontres en petit comité doivent se tenir à l’Alliance Française de Philadelphie. Ces échanges concluront la séquence américaine du festival.

Cette édition sera également l’occasion de lancer Lettre d’Amérique, un ouvrage collectif publié par la maison d’édition Rencontre des Auteurs Francophones. Le livre réunit des textes inédits d’auteurs du réseau et fait partie des commémorations des 250 ans de la Déclaration d’indépendance américaine. Son lancement est prévu à Philadelphie pendant le festival.

