Auteurs autoédités : pourquoi Amazon ne suffit plus pour vivre de ses livres

Le numérique avait promis l’émancipation ; il a surtout dressé des péages partout. Derrière l’écran lisse, des auteurs comptent des pages lues, mendient une mise en avant, regardent filer la marge et le lecteur avec. Dans cette foire aux algorithmes, Thotario entre comme un démonteur de machine : pas pour repeindre la cage, mais pour rouvrir les issues et rendre aux créateurs un territoire qu’ils avaient cessé d’habiter. Par Dylan Tosti, fondateur de Thotario.
L’économie des créateurs souffre d’un paradoxe devenu banal. Jamais il n’a été aussi simple de publier, de vendre, de diffuser. Jamais, non plus, il n’a été aussi difficile de construire un revenu durable. Dans le livre numérique comme dans d’autres secteurs culturels, l’accès au marché passe aujourd’hui par quelques plateformes dominantes.
Pour beaucoup d’auteurs autoédités, Amazon constitue le point d’entrée quasi obligé. Mais cette centralisation a un coût : elle organise la dépendance, comprime les marges et délègue la visibilité à des mécanismes algorithmiques sur lesquels les créateurs n’ont presque aucune prise.
Je le dis sans détour : c’est contre cette impasse que j’ai fondé Thotario. L’entreprise, créée en 2024 à L’Isle-d’Abeau, se présente comme une plateforme française dédiée aux œuvres numériques, avec une ambition centrale : redonner de la valeur à la circulation des biens culturels et mieux rémunérer ceux qui les produisent.
Son projet initial repose sur un marché secondaire numérique dans lequel une œuvre peut être revendue avec l’accord du créateur, tandis qu’une part de chaque transaction lui est automatiquement reversée.
Le problème, en face, est connu. Sur les grandes plateformes, les débuts peuvent sembler prometteurs. Un ouvrage bénéficie d’une mise en avant temporaire, profite d’un lancement correct, entre parfois dans une dynamique de classement. Puis l’attention retombe. Dans l’écosystème Kindle, la rémunération des titres inscrits dans KDP Select dépend du Fonds mondial et du volume de pages lues, mesuré via les KENP.
Le revenu ne dépend donc pas seulement du livre ni de son prix, mais d’un système global où l’auteur partage un pool avec l’ensemble des autres participants. Pour un créateur, cela signifie une instabilité structurelle : la plateforme fixe les règles, calcule la mesure d’usage et garde la maîtrise de la relation avec le lecteur.
C’est ce constat qui a nourri ma réflexion. Dans mon entourage, presque tous les auteurs autoédités ont commencé au même endroit, non par adhésion, mais parce que le marché les y conduisait. Ils y trouvaient les lecteurs, les outils, l’abonnement, parfois même un premier élan. Mais cet élan ne dure pas toujours. La visibilité s’érode vite, la lecture par abonnement devient un horizon étroit, et le revenu de long terme s’amenuise. Je n’y vois pas un accident. J’y vois la limite d’un modèle conçu d’abord pour la plateforme, pas pour les ayants droit.
L’un des angles morts de cette économie réside dans l’impossibilité de capter la valeur du marché secondaire. Dans l’univers physique, un livre circule, change de mains, nourrit parfois d’autres achats. Dans l’univers numérique classique, cette vie postérieure disparaît presque entièrement. L’achat se réduit souvent à un droit d’usage personnel, sans revente ni transmission. Thotario a choisi d’ouvrir ce verrou : le créateur peut autoriser ou non la revente de son œuvre, définir en amont sa part sur les transactions ultérieures, et rattacher chaque exemplaire à un passeport numérique propre à la plateforme.
Mais l’enjeu ne s’arrête pas au fichier. Il concerne aussi le papier, donc la marge, donc l’autonomie concrète. Thotario met en avant un espace autonome pour les créateurs afin qu’ils puissent promouvoir leurs éditions imprimées, leurs rencontres, leurs dédicaces et leurs actualités professionnelles.
Un créateur gagne en moyenne trois fois plus lorsqu’il vend son livre papier en direct que lorsqu’il le laisse partir sur Amazon. Je cite ici une donnée maison, pas une statistique sectorielle. Son sens, lui, reste limpide : plus un auteur maîtrise son canal, plus il reprend de marge et de pouvoir.
J’insiste sur ce point, car il touche à la question centrale : qui possède la relation avec le lecteur ? Aujourd’hui, trop souvent, cette relation appartient à l’intermédiaire. Le créateur publie, alimente la plateforme, répond à ses codes, espère une recommandation. Il n’agrège pas sa communauté chez lui. Notre logique, chez Thotario, consiste à rééquilibrer ce rapport.
L’espace créateur n’a pas seulement vocation à héberger une œuvre : il doit aussi permettre l’autopromotion, le partage d’actualités, la mise en avant d’événements, et demain une dynamique plus communautaire. Nous défendons une idée simple : la découvrabilité ne doit pas rester l’otage d’algorithmes opaques.
C’est ici qu’intervient la dimension d’empowerment. Le mot est galvaudé ; je le revendique pourtant. Parce qu’il ne s’agit pas seulement de mieux payer une transaction. Il s’agit de rendre aux créateurs des leviers qu’ils ont perdus : revenus récurrents, choix des canaux, visibilité éditorialisée, possibilité de faire vivre une œuvre dans la durée.
Quand une plateforme organise la circulation tout en assurant un reversement au moment des reventes, elle recrée des intérêts mieux alignés. Le lecteur peut accéder à des biens numériques dans un cadre plus lisible : le créateur cesse d’être rémunéré une seule fois, puis oublié.
Je ne prétends pas qu’une jeune société effacera en un jour la domination des géants. Thotario reste une structure de petite taille, fondée récemment, encore en amorçage. Mais c’est précisément pour cela que le débat mérite d’être pris au sérieux.
Pourquoi le numérique, qui promettait l’émancipation des auteurs, les a-t-il si souvent enfermés dans des modèles de rente captée par les plateformes ? Mon pari est simple : les créateurs n’ont pas besoin d’un nouvel intermédiaire tout-puissant. Ils ont besoin d’un outil. Thotario veut être cet outil.
