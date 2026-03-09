Julie Deliquet nommée directrice du Théâtre national de la Colline

La metteuse en scène Julie Deliquet prend la direction du Théâtre national de la Colline à compter de ce lundi 9 mars 2026, après la publication d'un décret présidentiel au Journal officiel du 7 mars dernier. Ce mandat de cinq ans sera renouvelable deux fois, par périodes de trois ans chacune.

Responsable de l'ensemble des activités de l'établissement, elle en élaborera la programmation artistique, ordonnant par ailleurs les recettes et les dépenses de la scène nationale. Notons qu'dehors du Théâtre national de la Colline, la directrice ne peut exercer aucune activité d'actrice ou de metteuse en scène sans l'autorisation préalable de la ministre chargée de la culture.

Jusqu'à lors directrice du Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national de Saint-Denis, depuis mars 2020, Julie Deliquet a étudié le cinéma avant de suivre les cours du Conservatoire de Montpellier puis de l’École du Studio Théâtre d’Asnières. Elle poursuit son cursus au sein de l'École internationale de théâtre Jacques Lecoq.

En 2009, elle crée le collectif In Vitro, qui s'appuie notamment sur une scène dépouillée, sans coulisses, afin de centrer l'expérience théâtrale sur le plaisir des comédiens et comédiennes, tandis que l'imprévisible, moments de grâce ou ratages assurent une expérience vive et renouvelée à l'audience.

Elle met en scène, avec ce groupe, Derniers Remords avant l’oubli de Jean-Luc Lagarce, qui deviendra le deuxième volet d'un triptyque, bientôt rejoint par La Noce de Bertolt Brecht (premier volet) et Nous sommes seuls maintenant, une création collective (troisième volet). Ce triptyque est ensuite repris, dans son intégralité, au Théâtre Gérard Philipe, notamment. Elle y crée bientôt, en 2015, Catherine et Christian (fin de partie), présenté comme l'épilogue de cette saga théâtrale.

L'année suivante, elle met en scène Vania d’après Oncle Vania d’Anton Tchekhov à la Comédie-Française, scène qu'elle retrouvera en 2019 pour Fanny et Alexandre d’Ingmar Bergman.

À LIRE - Pour sa dernière création à La Colline, Wajdi Mouawad choisit sa première pièce

Après sa prise de fonction, en tant que directrice du Théâtre Gérard Philipe, les créations se succèdent, notamment Huit heures ne font pas un jour de Rainer Werner Fassbinder, en 2021, Jean-Baptiste, Madeleine, Armande et les autres… d’après Molière (2022), avec la Troupe de la Comédie-Française, ou encore La guerre n’a pas un visage de femme, d’après le livre de Svetlana Alexievitch (trad. Galia Ackerman et Paul Lequesne, J'ai Lu), dans le cadre du Printemps des Comédiens, en 2025.

Julie Deliquet succède à Wajdi Mouawad, lui-même nommé directeur du Théâtre de la Colline en 2016, sur proposition de la ministre de la Culture de l'époque, Audrey Azoulay.

Photographie : « Le poète ne peut rien, [...] on ne l'écoute que lorsqu'il glorifie le monde, mais non quand il le représente tel qu'il est. » Citation d'Hermann Broch, Théâtre de la Colline, en 2018 (Harmonide, CC BY-SA 4.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com