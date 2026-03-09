Seine-Saint-Denis : le festival Hors limites célèbre 40 ans de résidences d’écrivains

Du 27 mars au 11 avril, le festival littéraire Hors limites revient en Seine-Saint-Denis pour une nouvelle édition placée sous le signe de l’anniversaire. Porté par l’association Bibliothèques en Seine-Saint-Denis, l’événement marquera les 40 ans du programme de résidences Écrivain·es en Seine-Saint-Denis, dispositif de soutien à la création littéraire sur le territoire.
Le 09/03/2026
09/03/2026 à 12:15
Depuis plus de quinze ans, le festival constitue l’un des temps forts de la vie culturelle du département. Pendant deux semaines, rencontres, lectures, performances et ateliers se déploient dans les bibliothèques, librairies, cinémas ou théâtres de plus de trente villes du département, avec une programmation entièrement gratuite.
Pour cette édition anniversaire, plusieurs autrices actuellement en résidence seront particulièrement mises en lumière. Leurs projets témoignent de la vitalité de ce programme d’accueil d’écrivains qui, depuis quatre décennies, accompagne la création littéraire tout en favorisant la rencontre avec les habitants.
Le festival rendra hommage à cette histoire lors de ses moments d’ouverture et de clôture. Une bibliothèque éphémère ainsi qu’un tableau d’honneur géant reviendront sur ces quarante années de résidences et sur les auteurs qui ont marqué le dispositif.
Un podcast consacré à cette mémoire collective, réalisé par Thomas Guillaud-Bataille et la société Wave.audio, sera également remis en avant à l’occasion de l’événement.
Fidèle à son esprit d’itinérance, Hors limites propose un programme qui traverse tout le territoire séquano-dionysien. Le festival entend faire dialoguer les formes artistiques et les disciplines, en mêlant littérature, cinéma, arts visuels et spectacle vivant.
Parmi les rendez-vous annoncés, plusieurs autrices soutenues dans le cadre des résidences départementales proposeront rencontres et performances : Laure Desmazières à Romainville, Hélène Aldeguer à Montreuil, Norah Benarrosh Orsoni à Aubervilliers, Karima El Kharraze à Sevran ou encore Aurélie Olivier à Bobigny.
Les résidences Babel, autre dispositif soutenu par le Département, seront également représentées avec Alice Magdelaine à Épinay-sur-Seine, Fahartadji Ahmed-Ibrahim et Marie Mortier à Bondy, ainsi qu’Olivia Mabounga à Saint-Denis.
Le festival accueillera aussi les auteurs sélectionnés pour le prix du livre Multitude 2026 - Ramsès Kefi, Matthieu Niango, Nassera Tamer et Léonor de Récondo - tandis que Vidya Narine reviendra sur son roman Le Ciel est mon drapeau, lauréat de l’édition précédente.
Coordonné par l’association Bibliothèques en Seine-Saint-Denis, Hors limites repose sur la mobilisation d’un vaste réseau de lecture publique. Chaque année, plus de quarante bibliothèques et médiathèques participent à l’organisation d’une centaine d’événements.
L’objectif est de rapprocher la création littéraire du public et de multiplier les formes de rencontre autour du livre. « Hors Limites joue collectif en unissant une chaîne du livre - écrivain·es, lecteur·ices, médiateur·ices - pour le plaisir sans cesse renouvelé de la transmission », souligne l’équipe organisatrice.
Festival de proximité autant que manifestation à rayonnement départemental, l’événement entend faire de la lecture un espace de dialogue et d’échange, en portant la littérature au plus près des habitants. Performances, lectures musicales, ateliers d’écriture ou projections témoignent de la diversité des formes que peut prendre aujourd’hui la création littéraire. L'événement est entièrement gratuit et ouvert à tous les publics.
Le programme détaillé et la liste complète des invités sont à retrouver ici.
