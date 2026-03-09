Matthieu de Montchalin, PDG de L'Armitière, dans Courants d'art

Matthieu de Montchalin a grandi entouré de livres. Sa vocation est née des souvenirs passés dans la librairie de ses grands-parents à Chartres, aujourd’hui connue sous le nom de L’Esperluète, récemment classée parmi les plus belles librairies du monde.

Pourtant, ses parents ont tenté de l’en dissuader. Après des études de commerce à Lille et un passage dans un grand groupe agroalimentaire, il comprend rapidement que sa voie est ailleurs. En 1996, il rejoint finalement la librairie L’Armitière à Rouen en tant qu’associé.

Près de trente ans plus tard, il est à la tête d’un lieu emblématique du paysage culturel rouennais, aujourd’hui en pleine transformation. Depuis janvier, la librairie est engagée dans d’importants travaux d’agrandissement : l’établissement a racheté les locaux de l’ancienne banque voisine. Le projet d’extension prévoit l’ouverture d’un café littéraire où se dérouleront des rencontres avec des auteurs.

Après les travaux, les visiteurs découvriront aussi de nouveaux espaces, dont un rayon entièrement consacré aux puzzles. L’objectif est clair : repenser entièrement la librairie pour les quinze à vingt années à venir, et s’adapter à un lectorat qui évolue.

Dans un contexte où le centre national du livre souligne une baisse de la lecture chez les Français, particulièrement chez les jeunes, les librairies doivent redoubler d’inventivité pour donner envie de lire. Matthieu de Montchalin évoque les nouvelles portes d’entrée vers la lecture : la bande dessinée, le manga, la romance qui connaît aujourd’hui un véritable succès, mais aussi le retour inattendu de la poésie auprès des jeunes lecteurs.

Dans un secteur réputé comme l’un des commerces de centre-ville les moins rentables, la capacité à se réinventer devient essentielle.

Matthieu de Montchalin revient aussi sur son engagement collectif. Il a été président du syndicat de la librairie française de 2011 à 2017, une expérience marquante qui lui a permis de défendre la profession et de rappeler l’importance de la solidarité entre libraires, face aux grands groupes et aux mutations du secteur.

L’émission Courants d'art explore également une autre facette de son parcours : son engagement municipal à Rouen, où il vient d’achever un mandat en charge des finances et des ressources humaines.

Il évoquera ses passions et ses coups de cœur du moment : l’occasion de découvrir un homme curieux et passionné, amateur d’opéra, de course à pied, mais aussi de gastronomie et de vin.

Enfin, Matthieu de Montchalin évoque son attachement à la Normandie, région qu’il découvre en 1996 en arrivant à Rouen, et qu’il n’a plus quittée depuis. Entre Rouen, Le Havre et Dieppe, il partage dans Courants d’art son regard de libraire et d’homme engagé sur les territoires, la culture et l’avenir du livre.

Une rencontre passionnante avec un acteur majeur du livre, qui réinvente aujourd’hui sa librairie pour les lecteurs de demain.

L'émission Courants d'art avec Matthieu de Montchalin, d'une durée de 52 minutes, sera diffusée le mercredi 25 mars à 00h10 sur ICI Normandie, et disponible en revisionnage sur la plateforme france.tv.

Photographie : Courants d'art/ICI Normandie

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com