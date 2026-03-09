Chine : records d'affluence en bibliothèques malgré un marché du livre ralenti

En Chine, la politique du livre avance désormais à visage découvert : non plus seulement par mots d’ordre, campagnes locales ou grands-messes symboliques, mais par un texte national contraignant. Le Règlement pour la promotion de la lecture pour tous est entré en vigueur le 1er février 2026, après sa publication officielle du 16 décembre 2025.

Son ambition ne relève pas du détail administratif : il s’agit d’installer la lecture dans l’architecture même des politiques publiques, avec planification des équipements, financement public, soutien à l’édition de qualité, intégration du numérique et attention prioritaire aux mineurs, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux territoires moins favorisés. Le texte fixe aussi la quatrième semaine d’avril comme semaine nationale de la lecture.

Cette montée en gamme juridique intervient pourtant dans un climat moins triomphal pour l’économie du livre. Selon le rapport 2025 sur les tendances du marché du livre présenté début janvier 2026, le commerce du livre en Chine est entré dans une phase de concurrence de stock, avec un basculement du marché vers une logique dite « pilotée par le contenu ».

À LIRE - Le manga cancel en Chine : quand la géopolitique s'en mêle

News.cn souligne que le commerce de contenu a dépassé les plateformes de vente classiques pour devenir le premier segment de détail, signe d’un déplacement rapide des usages et des circuits de prescription. Autrement dit : le livre circule encore, mais son économie se recompose sous la pression des nouveaux canaux, des arbitrages de consommation et d’une attention publique plus instable.

Le paradoxe chinois tient là, tout entier. Au moment même où la filière commerciale ralentit, les bibliothèques urbaines enregistrent des niveaux de fréquentation qui donnent le vertige. L’article publié le 13 janvier 2026 par China Writers’ Association à partir d’une enquête de The Paper décrit à Shanghai des établissements où les places de lecture restent saturées, en semaine comme le week-end.

Les chiffres sont nets : en 2025, les deux sites principaux de la Bibliothèque de Shanghai ont accueilli plus de 4,6 millions de visiteurs, en hausse de 10 % sur un an ; la seule antenne Est a progressé d’environ 18 %. Dans le même temps, les prêts de livres imprimés ont légèrement reculé : moins de 31 millions d’exemplaires prêtés à l’échelle du réseau public shanghaïen, soit une baisse de 5 %, et environ 4,5 millions pour la Bibliothèque de Shanghai, en retrait d’environ 8 %.

À LIRE - En Chine, le livre recule : les lecteurs perdus dans le scroll ?

Il ne faut pas se tromper sur le sens de cette contradiction apparente. Les bibliothèques ne deviennent pas des coquilles vides ; elles changent de fonction sociale sous nos yeux. Les lecteurs y viennent encore pour emprunter, certes, mais aussi pour travailler, réviser, se concentrer, respirer hors du vacarme numérique.

À Shanghai, le directeur Chen Chao résume cette mutation en une formule que l’on croirait taillée pour l’époque : « Notre positionnement, c’est d’être la bibliothèque, le salon et l’atelier des citadins. » Dans le même article, une autre idée frappe par sa sobriété : « La bibliothèque peut être une salle d’étude, mais elle ne doit pas être seulement une salle d’étude. » Ce n’est pas un aveu de défaite ; c’est une redéfinition du service public de lecture.

Le cas de Shanghai concentre ce basculement avec une intensité presque démonstrative. La Bibliothèque de Shanghai Est, présentée par les autorités touristiques municipales comme le plus grand bâtiment de bibliothèque monobloc de Chine, offre près de 6000 places de lecture et une capacité annuelle annoncée de 4 millions de visiteurs.

Elle déploie 22 espaces thématiques, des salles d’étude, des cabines silencieuses, des espaces d’apprentissage et une logique de réservation intégrale. L’établissement n’est plus seulement un lieu de conservation ni même de prêt : il devient une machine civique à produire de la présence studieuse, de la circulation culturelle et une forme de lecture élargie, où l’exposition, la conférence, la consultation et le temps long cohabitent.

À LIRE - La librairie sans rayon : en Chine, l’achat de livres suit désormais le fil algorithmique

Le nouveau règlement national accompagne précisément cette extension du périmètre. Il impose aux collectivités de planifier des équipements de lecture couvrant villes et campagnes, exige des bibliothèques publiques qu’elles ouvrent gratuitement leurs salles de lecture et de travail personnel, prévoit l’amélioration des services, l’extension possible des horaires pendant les congés et encourage l’implantation de dispositifs de lecture dans les gares, aéroports, hôpitaux, centres commerciaux ou sites touristiques.

Il soutient en parallèle l’articulation entre lecture numérique et lecture traditionnelle, sans opposer les deux régimes, mais en tentant de mieux les ordonner. Le message politique est limpide : la lecture n’est plus un supplément d’âme, elle devient une infrastructure.

Cette stratégie s’appuie d’ailleurs sur une base sociale solide. Lors de la 22e enquête nationale sur la lecture, publiée en avril 2025, le taux de lecture globale des adultes chinois a atteint 82,1 %, contre 81,9 % l’année précédente ; le taux de lecture de livres s’est établi à 59,9 %, tandis que 80,6 % des adultes déclaraient pratiquer une forme de lecture numérique.

Le téléphone mobile reste l’outil dominant, mais les livres imprimés ne disparaissent pas : leur volume moyen lu par adulte a légèrement progressé. La Chine ne connaît donc pas une érosion simple de la lecture, mais une recomposition de ses formes, de ses supports et de ses lieux.

C’est pourquoi les salles combles de Shanghai ne relèvent pas d’un folklore urbain ou d’un succès architectural isolé. Elles disent autre chose de plus profond et de plus politique : à l’heure où le marché fléchit, la bibliothèque demeure un espace de recours. Non pas contre le livre, mais contre sa seule réduction à la vente.

La Chine légifère au moment précis où ses grandes bibliothèques rappellent une vérité tenace : on n’entre pas seulement dans ces bâtiments pour prendre un ouvrage ; on y cherche une discipline de l’attention, une communauté silencieuse et, peut-être, la dernière forme de luxe encore partageable — du temps pour lire.

Crédits photo : TravelCoffeeBook, CC 0

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com