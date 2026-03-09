Le Printemps du dessin prend ses quartiers partout en France

L’édition 2026 réunit plus d’une centaine de participants, dont plusieurs structures qui rejoignent la manifestation pour la première fois. Seize monuments nationaux figurent parmi les lieux partenaires. Les événements se déroulent dans différentes régions, de l’Île-de-France à la Bretagne, en passant par les Hauts-de-France, l’Occitanie et la région Auvergne-Rhône-Alpes.

La programmation comprend plus de 150 rencontres avec des artistes. Les formats proposés incluent expositions, ateliers, conférences et performances. Certaines propositions prennent la forme de « balades dessinées » ou de « concerts dessinés ».

En Île-de-France, plusieurs institutions participent à l’événement. À Paris, l’Arc de Triomphe accueille une installation de l’artiste Camille Chastang accompagnée d’ateliers ouverts au public. Le Goethe-Institut présente l’exposition « EXQUISITE BODY » de Timo Herbst, consacrée aux représentations du corps et à ses transformations.

Des projets présentés dans des lieux variés

Les événements se déroulent dans des contextes très différents, allant de monuments historiques à des centres d’art ou des espaces publics. Dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, des visites dessinées de la villa E-1027 à Roquebrune-Cap-Martin invitent les participants à observer l’architecture moderne à travers le croquis. En Bretagne, des ateliers sont organisés autour des sites mégalithiques de Carnac ou du cairn de Barnenez.

Plusieurs projets associent le dessin à d’autres pratiques artistiques. Certains événements mêlent dessin, danse et musique dans des performances présentées dans des musées. D’autres propositions combinent dessin, vidéo, installation ou sculpture.

Dans certains cas, les projets sont organisés dans des lieux non dédiés à l’exposition. En Nouvelle-Aquitaine, un programme d’ateliers est prévu dans des unités de soins psychiatriques, autour du dessin comme moyen d’expression et de médiation.

Une place importante donnée à la participation

La programmation comprend de nombreux ateliers et rencontres destinés à différents publics. Les visiteurs peuvent participer à des séances de dessin, assister à des performances ou échanger avec les artistes.

Les organisateurs indiquent que la rencontre entre artistes et publics constitue un élément central de la manifestation. Les formats participatifs visent à permettre aux visiteurs d’expérimenter la pratique du dessin et d’en découvrir les démarches.

Le programme complet du Printemps du dessin est disponible ci-dessous :

