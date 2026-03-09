Dan Brown chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres : la France honore l’auteur du Da Vinci Code

Créé en 1957 pour distinguer les personnalités qui contribuent au rayonnement des arts et de la littérature, l’ordre des Arts et des Lettres récompense des créateurs, des auteurs ou encore des figures culturelles dont l’influence dépasse souvent les frontières nationales.

Dan Brown rejoindra ainsi la liste des artistes et écrivains étrangers honorés pour leur impact sur la vie culturelle, comme l’auteur irlandais Sebastian Barry en 2024, ou la même année, l’écrivain bulgare Georgi Gospodinov.

Un nouveau mystère au cœur de Prague

Auteur de thrillers traduits dans 56 langues et écoulés à plus de 250 millions d’exemplaires, Dan Brown s’est imposé comme l’un des écrivains les plus lus de sa génération. Après Anges et Démons (trad. Daniel Roche, Le Livre de Poche), il publie son roman le plus célèbre, Da Vinci Code (trad. Daniel Roche, Le Livre de Poche). Paru il y a une vingtaine d’années, l’ouvrage a rencontré un succès considérable en France, où plus de cinq millions d’exemplaires ont été vendus.

L’intrigue entraîne les lecteurs dans une enquête à travers plusieurs lieux emblématiques de Paris, notamment le musée du Louvre et l’église Saint-Sulpice. L’adaptation cinématographique avec Tom Hanks a encore amplifié la notoriété de l’histoire, au point de susciter des circuits touristiques inspirés du livre, toujours proposés aujourd’hui.

Après plusieurs années sans nouvelle publication, Dan Brown est revenu récemment sur le devant de la scène éditoriale avec Le secret des secrets, paru chez JC Lattès et traduit par Dominique Defert et Carole Delporte. L’auteur y retrouve son personnage récurrent, le professeur de symbologie Robert Langdon.

Dans ce nouveau récit, l’universitaire se rend à Prague pour assister à une conférence consacrée à la noétique donnée par la scientifique Katherine Solomon. Leur rencontre ouvre une intrigue mêlant recherche scientifique, mystère et questionnements sur la conscience humaine. Le roman s'et écoulé à près de 250.000 exemplaires.

L’ordre des Arts et des Lettres comprend trois grades - chevalier, officier et commandeur - et distingue les personnes qui se sont illustrées par leurs créations artistiques ou littéraires, ou par leur contribution au rayonnement culturel de la France et de la francophonie dans le monde.

L’attribution de ces distinctions fait l’objet d’arrêtés publiés au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.

Crédits photo : Dan Brown (Ben Flythe, JC Lattès)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com