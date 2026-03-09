L'“hergéologue” Philippe Goddin a légué ses archives au Musée de la BD de Bruxelles

Lieu incontournable de l'histoire du 9e art, le Musée de la BD de Bruxelles assume une nouvelle responsabilité, et non des moindres, avec la conservation du Fonds documentaire Philippe Goddin, légué, de son vivant, par le critique littéraire et grand spécialiste de l'œuvre de Hergé.

Le légataire avait alors exprimé « la volonté affirmée de le rendre accessible aux chercheurs — comme il l’avait déjà fait à de nombreuses reprises de son vivant », prend soin de préciser l'institution dans un message, en ajoutant que ce fonds se compose « de documents d’une richesse exceptionnelle ».

Ces derniers ont servi à Goddin pour la rédaction de nombreux ouvrages, dont Hergé et Tintin, reporters (1986, Le Lombard), la biographie Hergé, lignes de vie (2007, Éditions Moulinsart), ou encore l'imposante série en sept volumes Hergé — Chronologie d’une œuvre (2000–2011, Éditions Moulinsart).

La documentation a été structurée et organisée par ses soins, et le Musée de la BD de Bruxelles assure qu'elle sera mise à disposition de la recherche, afin de participer à « l'étude scientifique » du patrimoine de la bande dessinée.

Catalogue raisonné et tintinophile passionné

Les archives de Philippe Goddin constitueront, sans aucun doute, une mine d'or pour les « tintinophiles » et autres amateurs de l'œuvre de Hergé. Rappelons à ce titre que le spécialiste était aussi le président de l’association Les Amis de Hergé.

De 1989 à 1999, passionné par les aventures de Tintin depuis l’enfance, Philippe Goddin occupe le poste de secrétaire général de la Fondation Hergé. Il mène alors un travail colossal : inventorier les archives du dessinateur pour établir le monumental catalogue raisonné de son œuvre, publié par les éditions Moulinsart.

Toujours au sein de cette dernière structure, il publie également en novembre 2007 une biographie de référence de Hergé, intitulée Hergé, lignes de vie, qui s'étend sur plus d'un millier de pages...

