Original Watts, éditeur spécialisé dans les comics et la BD, en liquidation

Fondée en 2013 par David Barnier, Fabrice Tellier et Violaine Perreux, la maison Original Watts consacrait une partie de son catalogue à la réédition de comics parus dans les années 1980, notamment ceux de Jean-Yves Mitton (Mikros, Blek) ainsi qu'une relance de la série Special Strange, en coédition avec Lugdunum Comics et le collectif Organic Comix.

La maison avait ensuite ouvert sa production à d'autres propositions, avec des comics souples, au format A4, des portfolios ou des éditions plus luxueuses de certaines parutions. Parmi les noms figurant au catalogue, citons Olivier Marin, Marine Alvarez, Cosimo Ferri, Gwendal Lemercier ou encore François Debois.

La maison d'édition avait régulièrement recours à des campagnes de financement participatif, généralement couronnées de succès. La dernière en date, en septembre-octobre 2025 sur Ulule, n'avait toutefois pas atteint son objectif.

En 2017, Original Watts ouvrait une boutique au 3, rue des Capucins, dans le 1er arrondissement de Lyon, proposant à la fois des bandes dessinées et des vinyles. L'adresse abrite toujours un disquaire, Watts Records, tenu par Xavier Barnier — lequel était devenu associé au sein d'Original Watts.

Une reprise en 2024

En mai 2024, la maison Original Watts avait été reprise par Romane Becker, devenue à cette même occasion présidente de la structure.

« Depuis que j’ai repris la direction de la société, j’ai sincèrement essayé de faire les choses au mieux pour préserver l’activité, les projets et les relations avec les auteurs, les lecteurs et les partenaires », a souligné Romane Becker sur le site de la maison d'édition, confirmant la liquidation judiciaire de cette dernière.

Évoquant des « péripéties découvertes tout au long de ces deux dernières années », elle ajoute que « [l]es efforts d’un certain nombre de personnes n’ont pas permis de redresser l’entreprise ». « Les créanciers de la société, y compris tous les contributeurs de la campagne Ulule “Kronos”, seront informés dans le cadre de la procédure » de liquidation judiciaire, indique-t-elle, et devront se rapprocher du mandataire judiciaire désigné.

À LIRE - Crise de la quarantaine ? Le Rouergue accusé d'abandonner ses albums jeunesse

Nous avons tenté de joindre Romane Becker pour obtenir plus de précisions, sans succès pour le moment.

Photographie : Devanture de la boutique Original Watts, située 3, rue des Capucins, dans le 1er arrondissement de Lyon (crédits Original Watts)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com