Original Watts, éditeur spécialisé dans les comics et la BD, en liquidation

La maison d'édition Original Watts, créée en 2013 par David Barnier, Fabrice Tellier et Violaine Perreux, longtemps installée à Lyon, tire sa révérence. Le tribunal des activités économiques de Lyon, par un jugement rendu fin février, a prononcé sa liquidation judiciaire. La structure se consacrait notamment à la réédition de comics, en particulier ceux portés par les éditions Lug dans les années 1980.
Le 10/03/2026 à 13:05 par Antoine Oury
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
10/03/2026 à 13:05
0
Commentaires
3
Partages
Fondée en 2013 par David Barnier, Fabrice Tellier et Violaine Perreux, la maison Original Watts consacrait une partie de son catalogue à la réédition de comics parus dans les années 1980, notamment ceux de Jean-Yves Mitton (Mikros, Blek) ainsi qu'une relance de la série Special Strange, en coédition avec Lugdunum Comics et le collectif Organic Comix.
La maison avait ensuite ouvert sa production à d'autres propositions, avec des comics souples, au format A4, des portfolios ou des éditions plus luxueuses de certaines parutions. Parmi les noms figurant au catalogue, citons Olivier Marin, Marine Alvarez, Cosimo Ferri, Gwendal Lemercier ou encore François Debois.
La maison d'édition avait régulièrement recours à des campagnes de financement participatif, généralement couronnées de succès. La dernière en date, en septembre-octobre 2025 sur Ulule, n'avait toutefois pas atteint son objectif.
En 2017, Original Watts ouvrait une boutique au 3, rue des Capucins, dans le 1er arrondissement de Lyon, proposant à la fois des bandes dessinées et des vinyles. L'adresse abrite toujours un disquaire, Watts Records, tenu par Xavier Barnier — lequel était devenu associé au sein d'Original Watts.
En mai 2024, la maison Original Watts avait été reprise par Romane Becker, devenue à cette même occasion présidente de la structure.
« Depuis que j’ai repris la direction de la société, j’ai sincèrement essayé de faire les choses au mieux pour préserver l’activité, les projets et les relations avec les auteurs, les lecteurs et les partenaires », a souligné Romane Becker sur le site de la maison d'édition, confirmant la liquidation judiciaire de cette dernière.
Évoquant des « péripéties découvertes tout au long de ces deux dernières années », elle ajoute que « [l]es efforts d’un certain nombre de personnes n’ont pas permis de redresser l’entreprise ». « Les créanciers de la société, y compris tous les contributeurs de la campagne Ulule “Kronos”, seront informés dans le cadre de la procédure » de liquidation judiciaire, indique-t-elle, et devront se rapprocher du mandataire judiciaire désigné.
À LIRE - Crise de la quarantaine ? Le Rouergue accusé d'abandonner ses albums jeunesse
Nous avons tenté de joindre Romane Becker pour obtenir plus de précisions, sans succès pour le moment.
Photographie : Devanture de la boutique Original Watts, située 3, rue des Capucins, dans le 1er arrondissement de Lyon (crédits Original Watts)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Le monde de l’édition scientifique et technique est en deuil. Marc Jammet, ancien responsable éditorial chez Eyrolles et figure reconnue de l’édition universitaire, est décédé. Au fil de plusieurs décennies de carrière, il aura marqué à la fois l’édition spécialisée et la formation de nombreuses générations d’étudiants aux métiers du livre.
10/03/2026, 10:18
Les éditions Gallimard annoncent le lancement, en avril 2026, d’une nouvelle collection intitulée Hors-fiction, consacrée à la narrative nonfiction, ou littérature du réel. Cette collection ambitionne d’explorer le monde contemporain en mêlant exigence littéraire et regard documentaire.
09/03/2026, 18:06
En redressement judiciaire depuis le mois de décembre 2024, les Éditions du Poutan, installées à Villefranche-sur-Saône (Rhône), ont été liquidées. Créée en 2010, la maison compte environ 300 titres à son catalogue, dont des ouvrages historiques et centrés sur le patrimoine, mais aussi des romans et des livres jeunesse.
06/03/2026, 11:01
Deux auteurs normands lancent En Pleine Goule, une structure associative consacrée aux littératures de l’imaginaire. Derrière ce « manoir d’édition », Rodolphe Guerra, professeur de français, et Thierry Mulot, médecin généraliste et gériatre, veulent publier romans, nouvelles et illustrations d’auteurs amateurs mais passionnés. Leur projet : défendre une ligne éditoriale mêlant science-fiction, fantastique et humour noir, tout en proposant des livres accessibles et un fonctionnement associatif où chaque euro est réinvesti dans de nouvelles publications.
05/03/2026, 12:03
AC Media annonce l’arrivée de Fanny Salomon au poste de directrice de la fabrication. Elle rejoint ainsi le groupe qui réunit les maisons Ki-oon, Lumen et Mana Books, et évoque un nouveau rôle qui prolonge un parcours construit au fil des années dans les métiers de la production éditoriale et graphique.
05/03/2026, 11:25
Le Groupe Lefebvre annonce la nomination de Philippe Blécon en qualité de directeur administratif et financier Groupe et membre du comité exécutif, à compter du 2 mars 2026. Il reporte directement à Julien Tanguy, directeur général du Groupe Lefebvre, qui opère en France sous la marque Lefebvre Dalloz.
03/03/2026, 11:58
Le monde des lettres québécoises perd l’un de ses artisans majeurs. L’éditeur, professeur et écrivain André Vanasse est décédé le 26 février 2026 à l’âge de 83 ans, des suites de la maladie d’Alzheimer. Figure centrale du paysage littéraire depuis les années 1960, il aura consacré sa vie à défendre, structurer et faire rayonner la littérature québécoise.
27/02/2026, 17:44
La Belle Ouvrage est une nouvelle maison d’edition indépendante fondée par Julie Alinquant, ancienne directrice de production des éditions Bragelonne et Ynnis, et César Bastos, responsable de l’agence de communication RED5. Leur volonté est de créer un pont entre les grands classiques de la littérature et des artistes contemporains en pleine ascension, dans des éditions d’exception, de véritables objets d’art et de décoration, dont les étuis s’exposent comme des tableaux. Projet porté par La Belle ouvrage
27/02/2026, 09:40
Ça a commencé comme ça L’écriture chez moi, ça remonte à l’enfance. Des poèmes d’abord, et puis, au début de ma vie d’adulte, deux romans. Mais cela faisait plusieurs années que ça m’avait quitté. J’en avais profité pour faire grandir mes deux petits garçons et continuer à enseigner la littérature à mes élèves. Ça me donnait déjà largement de quoi m’occuper, je vous assure... Projet porté par Isabelle Soulard.
27/02/2026, 09:35
Nicolas Rabeau rejoint les éditions Larousse, au poste de responsable éditorial au sein de leur département Beaux Livres. Il a officialisé sa nomination en remerciant Carine Girac-Marinier pour sa confiance ainsi que l’équipe qui l’accueille, évoquant déjà « plein de beaux projets en cours ».
25/02/2026, 18:02
La suppression d'une réponse donnée par l'auteur et universitaire Jean-Yves Mollier à la question du journaliste Éric Dupuy, dans un entretien accordé à Livres Hebdo, a agité les professions de la presse et du livre. Les propos de l'historien évoquaient la gouvernance de Lagardère, propriété de Vincent Bolloré, et les cas d'ingérences au sein de maisons du groupe. Michel Lanneau, direction de la publication, assure que la réponse a été escamotée pour des raisons éditoriales, et en aucun cas suite à des pressions.
25/02/2026, 15:35
Claude Wilson est décédé le samedi 21 février, à l’âge de 78 ans, des suites d’un arrêt cardiaque. Entré chez Wilson & Lafleur en 1965, il en avait assumé la présidence-direction générale au cours des quarante dernières années, marquant durablement l’histoire de la maison d’édition juridique.
25/02/2026, 12:19
Du 9 au 31 mars 2026, le Printemps des Poètes déploie sa 28e édition autour du thème « Liberté. Force vive, déployée ». À cette occasion, la manifestation s'associe à Rue du monde pour publier une anthologie jeunesse Mes premiers poèmes pour la liberté, l’égalité et la fraternité. En parallèle, elle propose également l’album J’ai droit à la poésie !, deux ouvrages qui s’inscrivent dans la dynamique éducative et thématique de cette édition consacrée à la liberté.
24/02/2026, 16:43
On connaissait Désarmer Bolloré, Stop Bolloré ou encore Déborder Bolloré, mais la direction de la revue professionnelle Livres Hebdo semble plutôt adhérer à Ménager Bolloré. Un entretien avec l'auteur et professeur émérite d'histoire contemporaine Jean-Yves Mollier, consacré à l'histoire du groupe Hachette Livre, a été amputé, après mise en ligne, d'une réponse évoquant les interventions de Nicolas Sarkozy dans la ligne éditoriale de Fayard. La direction du titre n'a pas fourni d'explications.
24/02/2026, 16:21
À Ottawa (Odàwàg), une nouvelle maison d’édition s’apprête à entrer en librairie. zOleVara (éditions du ré·elle), fondée le 7 avril 2025, lancera ses premières publications en mars 2026, en collaboration avec Harmonia Mundi. La structure, bilingue français-anglais, revendique une orientation généraliste structurée autour de trois axes : le vivant, le réel et les femmes.
24/02/2026, 10:18
Fondées en 1986 par Danielle Dastugue, les éditions du Rouergue fêtent donc en 2026 leurs quatre décennies d'existence. Un anniversaire quelque peu terni, pour l'instant, par des perspectives incertaines pour la très marquante collection d'albums jeunesse de la maison, suspendue depuis quelques mois. Un collectif d'auteurs et d'autrices, accompagnés de professionnels du livre et de l'édition, tente d'obtenir des garanties quant à la pérennité du catalogue historique.
23/02/2026, 15:32
David Strepenne rejoint le groupe Terre Neuve en tant que directeur commercial et marketing, nouvelle entité issue de la restructuration de l’ancien groupe Humensis, après son rachat par Albin Michel.
20/02/2026, 13:19
Pegasus Manga France, société de HarperCollins Publishers, annonce la nomination de Mehdi Benrabah au poste de directeur éditorial. Cette décision s’inscrit dans une stratégie de développement à long terme visant à structurer l’activité éditoriale du groupe et à accompagner le renouveau de la marque Kazé sur le marché français.
20/02/2026, 12:32
Placée en redressement judiciaire en décembre 2025, la maison d'édition Petit à Petit sera finalement reprise par le groupe Hachette Livre (Lagardère Publishing, Louis Hachette Group). Une conclusion qui incarne la fragilité de l'édition indépendante et la prédation des mastodontes du secteur, en capacité de s'endetter pour absorber et ainsi asseoir un peu plus leur domination.
20/02/2026, 11:01
La maison d’édition Skira annonce la création d'une nouvelle collection intitulée Milestones. L'éditeur centenaire consacre cette série aux artistes vivants majeurs de notre temps. Les trois premiers volumes sont dédiés à Alex Katz, William Kentridge et Georg Baselitz.
19/02/2026, 12:27
Née à Paris, les éditions au hasard s’installent dans le paysage éditorial comme une maison de fiction portée par Amaury Joubert et Paul Giraud-Hanin. La création, annoncée le 27 janvier 2026, pose un principe simple et lisible : publier à dessein ce que l’on découvre... au hasard. L’éditeur revendique d’emblée une sélection littéraire exigeante, construite autour d’une relation forte avec les lecteurs.
18/02/2026, 16:29
« Le magazine de BD qui va bientôt se téléporter », annonce Charlotte mensuel sur la couverture de son numéro 13, le dernier prévu pour cette revue consacrée au 9e art. Au lendemain de l'annonce de la liquidation judiciaire de la société éditrice, Les Bons Pères de famille, un message a été envoyé aux contributeurs et contributrices des projets de financement participatif associés, promettant un nouveau titre « à l'étude ».
18/02/2026, 11:51
Le Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) accueille, au sein du collège des éditeurs de livres de son conseil d’administration, le directeur général adjoint du Pôle Éducation du groupe Albin Michel, Thomas Massin. Celui-ci remplace Guillaume Montégudet, qui fut par ailleurs président du CFC entre juillet 2024 et décembre 2025.
18/02/2026, 09:23
Une nouvelle maison d’édition fait son entrée dans le paysage littéraire : Les Belles Personnes, fondée par Florence Lécuyer au sein du groupe Combo Éditions. Avec ce label dédié aux textes inspirants et aux récits de transformation, l’éditrice revendique une ligne tournée vers la quête intérieure et la dimension spirituelle de l’existence.
17/02/2026, 15:22
80 ans après sa publication, le chef-d’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, fera l’objet d’une édition événement, illustrée et animée par le studio MinaLima, connu pour avoir façonné l’univers graphique des films Harry Potter. La parution, annoncée comme mondiale, est prévue le 2 avril chez Gallimard Jeunesse, avec une sortie simultanée en 22 langues.
16/02/2026, 16:46
Ce livre est une exploration visuelle et culturelle du hamac à travers les continents. Objet familier mais méconnu, il est ici abordé sous des angles inédits : à la croisée de l’histoire, des cultures, de l’artisanat, des bienfaits, de l’art et des usages insolites. Ludique, documenté, chaleureux, ce livre s’adresse à tous ceux qui aiment voyager avec les yeux. Une campagne portée par Régine Cenci.
16/02/2026, 11:15
Les éditions Actes Sud annoncent l’arrivée de trois nouveaux collaborateurs au sein de leur direction commerciale et de leur service de diffusion. Ces recrutements, présentés comme une étape stratégique, visent à renforcer et enrichir les liens de la maison avec les libraires et l’ensemble des partenaires de la chaîne du livre.
13/02/2026, 14:00
Depuis le 2 février 2025, Élise Rouyer a rejoint l’équipe de Fluide Glacial en tant qu’éditrice bande dessinée. Une arrivée qui ressemble à l’aboutissement d’un long clin d’œil professionnel : « Depuis 2012, Élise Rouyer et Clément Argouarc’h [rédacteur en chef de Fluide Glacial, NdR] plaisantaient à chaque rencontre : “Et si on bossait ensemble chez Fluide Glacial ?” », partage Bamboo Édition, qui détient aujourd’hui Fluide Glacial.
12/02/2026, 15:42
La maison d’édition Le Tripode annonce l’arrivée d’une nouvelle autrice à son catalogue : Charlotte Monsarrat. Son roman, Le Livre de Sève, qui paraîtra le 5 mars, entraîne le lecteur dans un univers végétal et oppressant, où deux sœurs tentent d’échapper à un monde clos. Le mois sera également marqué par la parution d’un nouveau volume de Gen aux pieds nus de Keiji Nakazawa, ainsi qu’une biographie consacrée à Edgar Hilsenrath, dont on célèbre le centenaire de la naissance.
12/02/2026, 12:09
Les éditions du Cherche Midi publieront en janvier 2028 En dessous du volcan, chef-d’œuvre de Malcolm Lowry, dans une nouvelle traduction confiée à Claro. Le roman paraîtra dans la collection « Lot 49 », relancée pour l’occasion.
11/02/2026, 17:33
Églantine Gabarre prendra la tête des éditions Paulsen à compter du 2 mars, nous confirme la maison. Elle succédera à Isabelle Parent, et supervisera une équipe de 12 salariés répartis entre les bureaux de Paris et de Chamonix.
09/02/2026, 16:33
Autres articles de la rubrique Métiers
Le projet de prise de contrôle de Fnac Darty par l’homme d’affaires tchèque Daniel Křetínský franchit une nouvelle étape. Le conseil d’administration du groupe français de distribution de produits culturels et électroniques a rendu un avis « favorable et unanime » à l’offre publique d’achat lancée en début d’année par EP Group, la société contrôlée par le milliardaire. La transaction doit désormais être examinée par l’Autorité des marchés financiers (AMF).
10/03/2026, 11:07
Dans l’empire Amazon, le prix n’apparaît jamais seul : il traîne avec lui le rapport de force, la peur du déclassement et la mécanique opaque des plateformes tentaculaires. En Californie, le décor change : derrière les écrans, la guerre porte moins sur quelques centimes que sur la main invisible qui les place. Cette fois, le contentieux ne discute plus seulement un abus possible ; il ausculte une souveraineté privée sur l’ordre du marché.
10/03/2026, 10:55
La Ville de Westmount, dans l’agglomération de Montréal, a annoncé la mesure dans une publication diffusée sur ses réseaux sociaux. À la suite d’une inspection de suivi réalisée le 8 mars, des signes supplémentaires de présence de punaises de lit ont été repérés dans l’établissement, au-delà de la zone des ordinateurs destinés aux adultes.
09/03/2026, 16:39
Début mars paraît aux éditions Zoé L’appartement de marbre, premier roman de l’écrivaine et traductrice Anna Ruchat. L’autrice y déploie un récit choral où se croisent les regards d’une famille bourgeoise zurichoise et d’une jeune fille au pair venue du Piémont, dans un jeu de perspectives où les vérités se fragmentent.
09/03/2026, 16:24
Le Conseil constitutionnel s'est penché sur le code du patrimoine, et plus particulièrement sur la protection des biens culturels, afin de trancher quant à la constitutionnalité d'une de ses dispositions. Cette dernière habilite en effet les fonctionnaires, agents et gardiens de biens relevant des collections publiques « à procéder à toutes constatations » en cas de destruction, dégradation ou détérioration.
09/03/2026, 16:12
Il y a des pays qui commentent la lecture, et d’autres qui la bétonnent. La Chine choisit la seconde méthode : un règlement national d’un côté, des bibliothèques prises d’assaut de l’autre. Dans la lumière blanche des grandes salles shanghaïennes, on voit surgir une scène étrange : le marché tousse, mais les lecteurs affluent. Comme si, au cœur du vacarme numérique, la culture était redevenu un bien public.
09/03/2026, 14:17
Les livres pour adolescents finissent parfois en rayon scolaire, parfois en prescription morale. Et puis il y a ceux qui débordent. Invisible d’Eloy Moreno appartient à cette catégorie dangereuse : celle des récits qui arrachent le confort, traversent les classes, contaminent les familles, envahissent les écrans et, désormais, montent sur scène. Quand la littérature jeunesse cesse de rassurer, elle commence enfin à mordre.
09/03/2026, 11:53
L’écrivain américain Dan Brown sera décoré de la médaille de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres le 14 mars 2026 à Paris. L’information a été révélée par RTL. Cette distinction, remise par le ministère de la Culture, salue l’ensemble de la carrière de l’auteur, dont les romans ont rencontré un succès mondial.
09/03/2026, 11:23
Le 25 novembre 2025, le Syndicat de la Librairie française et la Confédération française démocratique du travail (CFDT) signaient un nouvel accord relatif aux salaires minima et à la prime d'ancienneté dans la branche de la librairie. Le ministère du Travail et des Solidarités a étendu ce texte à tous les employeurs et salariés du secteur, entérinant un nouveau barème des rémunérations minimum garanties.
09/03/2026, 10:26
Le livre n’avance jamais seul : il chemine avec les prix, les politiques publiques, les rayons qui rétrécissent ici et les bibliothèques qui respirent là. Au Québec, les chiffres de 2024 dessinent moins une fête qu’un rapport de force. Derrière le record, il y a un territoire qui protège encore ses librairies, ses éditeurs, ses circuits. Et cette vieille vérité économique : un marché culturel tient d’abord par l’architecture qui l’entoure.
08/03/2026, 15:23
Dans le monde policé des prix littéraires, les tempêtes restent rares. Mais en outre-Rhin, trois librairies rayées d’un palmarès auront suffi à fissurer une façade bien proprette. Derrière l’épisode administratif affleure une question bien plus vaste : jusqu’où un État peut-il surveiller ceux qui vendent des livres, sans finir par inquiéter la liberté même qu’il prétend défendre ?
06/03/2026, 16:12
Une initiative parlementaire en provenance des groupes socialistes, à l'Assemblée nationale et au Sénat, souhaite apporter un nouveau soutien aux commerces de proximité. Les propositions de loi de Laurent Lhardit et Audrey Linkenheld entendent encadrer les loyers commerciaux, notamment dans les zones urbaines. Une demande formulée de longue date par le secteur de la librairie.
06/03/2026, 15:59
L’éditeur japonais Shogakukan fait face à une vive polémique après avoir recruté, pour sa plateforme Manga One, un auteur condamné au civil pour agression sexuelle sur une ancienne élève, en lui permettant de publier une nouvelle œuvre sous un pseudonyme différent. L’affaire a ensuite pris de l'ampleur lorsque l’entreprise a reconnu avoir également confié une série à un autre auteur déjà condamné pour attentat à la pudeur, là encore sous un nom d’emprunt...
06/03/2026, 12:51
La librairie indépendante Le Chat Pitre, installée à Fécamp depuis 1999, a été reprise le 1er mars 2026 par Cécile Allanic et Laurent Menez. Les deux nouveaux libraires succèdent à Claire Lamotte, fondatrice du lieu, qui accompagne la transition jusqu’en juin. Une transmission progressive pour cet établissement bien ancré dans la vie culturelle locale.
06/03/2026, 11:58
L'écrivain et journaliste chinois Zan Aizong a été condamné, par un tribunal de Hangzhou (Chine), à une peine de trois années de prison pour « avoir cherché à provoquer des conflits et troublé l'ordre public ». Avec le militant pro-démocratie Zou Wei et d'autres personnes, Zan Aizong avait rendu hommage à l'œuvre et à l'engagement de l'écrivain et militant des droits humains Liu Xiaobo (1955-2017), en juillet 2024.
06/03/2026, 11:50
Marie Marchal et Agathe Freyburger, respectivement employées de la Librairie Gutenberg depuis 2018 et 2021, reprendront l'établissement à travers une société dédiée, Gut, ouverte fin février. Elles succèdent à Françoise Laot, propriétaire depuis 2011, et entendent bien prolonger et s'inscrire dans l'histoire de cette librairie emblématique de Strasbourg.
06/03/2026, 10:49
Un tueur en série, une bande d'ados téméraires et un drame terrible. Dans ce polar aux allures de film de « found footage », Christophe Penalan mélange les genres artistiques qui ont marqué sa jeunesse et dresse le portrait d'une Amérique d'aujourd'hui. Une Amérique violente, qui divise les communautés et déchaîne les pulsions.
05/03/2026, 17:49
Tombée sous le charme de Fécamp, Cécile Juteau lui prépare une belle déclaration d'amour, avec l'ouverture prochaine d'une librairie spécialisée en bien-être et médecine douce, Esprit libre. Installé au 11 bis, place du général Leclerc, le commerce explorera ces thématiques, en proposant aussi café ou thé à sa clientèle.
05/03/2026, 13:19
Pour la première fois, Amazon apparaît comme le premier commerçant d’Europe dans le classement annuel établi par le cabinet Retail Cities. L’étude examine les principaux acteurs de la distribution sur le continent, qu’il s’agisse de chaînes de magasins, de plateformes d’e-commerce ou encore de services de livraison de repas.
05/03/2026, 13:05
Le romancier portugais António Lobo Antunes est mort le 5 mars 2026 à Lisbonne, à l’âge de 83 ans. Considéré comme l’un des plus grands écrivains de langue portugaise de la fin du XXe siècle et du début du XXIe, il laisse derrière lui une œuvre dense, traduite dans de nombreuses langues, tandis que l'écrivain était souvent évoqué parmi les possibles candidats au Prix Nobel de littérature.
05/03/2026, 12:08
Catherine Pégard a choisi son directeur de cabinet, en misant sur un habitué du ministère de la Culture : Luc Allaire, qui était jusqu'à présent son secrétaire général, depuis 2020. Stéphane Lagier, administrateur de l'État, a pris sa place au secrétariat général, par intérim.
05/03/2026, 09:33
Lors du Conseil des ministres de ce mercredi 4 mars, la ministre de la Culture Catherine Pégard a proposé la nomination de Stéphane Lagier comme secrétaire général du ministère, par intérim. Il remplace Luc Allaire, appelé à son cabinet.
04/03/2026, 16:10
Installée depuis 25 ans au sein de la Cité Radieuse de Marseille, la librairie Rupture & Imbernon s'est engagée dans un plan de continuation, validé dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Alexandre Sap, gérant de l'enseigne et de la maison d'édition Imbernon depuis février 2022, assure que la structure « va mieux que bien » et que la librairie « ne mourra pas ».
04/03/2026, 16:01
Au 4 mars 2026, Thotario ouvre sa campagne de financement participatif sur WE DO GOOD, sous le nom du porteur COMVERSE. La proposition s’inscrit dans le « partage de revenus » : les contributeurs financent l’amorçage et perçoivent, ensuite, une fraction du chiffre d’affaires reversée à chaque trimestre, selon les conditions du contrat, sur une durée annoncée de cinq ans.
04/03/2026, 15:58
La polémique autour du roman de dark romance Corps à cœur prend un nouveau tournant judiciaire. Après les accusations d’« apologie de la pédophilie » formulées par la Haute-commissaire à l’Enfance, Sarah El Haïry, l’autrice de l’ouvrage a déposé une plainte pour diffamation. Interrogé par ActuaLitté, le cabinet de la responsable politique indique maintenir ses propos.
04/03/2026, 14:23
Interbibly, centre de ressources du livre et du patrimoine écrit en Grand Est, annonce la 13e édition de l'opération « Auteurs en lycées », du 9 mars au 22 mai 2026. Huit auteurs et autrices interviendront dans des établissements du territoire, afin d'aborder des thématiques contemporaines avec les élèves.
04/03/2026, 14:04
Mardi 3 mars à 20 heures, Emmanuel Macron a pris la parole depuis son bureau de l’Élysée pour s’exprimer sur la guerre opposant Israël et les États-Unis à l’Iran, un conflit qui attise les tensions dans l’ensemble du Moyen-Orient. Lors de cette allocution, le président de la République a précisé la position de la France et annoncé plusieurs mesures, notamment pour assurer la sécurité des ressortissants français et renforcer la présence militaire française dans la zone. Sur son bureau, un ouvrage, et pas n'importe lequel...
04/03/2026, 11:52
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) est amenée à se pencher sur le fonctionnement des organismes de gestion collective (OGC), et plus particulièrement leur utilisation des sommes récupérées via différents mécanismes, comme le droit de copie ou le droit de prêt. Dans des conclusions rendues le 26 février, l'avocat général estime que le droit européen est plutôt permissif en la matière, « à condition que les titulaires de droits reçoivent, directement ou indirectement, une compensation équitable et une rémunération appropriée ».
04/03/2026, 11:11
À Nagasaki, deux camphriers rescapés de la bombe atomique deviennent le point de départ d’une enquête intime et sensible. Dans Les Arbres de Nagasaki, Véronique Brindeau mêle mémoire, nature et histoire pour suivre la trace de ces arbres survivants, témoins silencieux des blessures du XXe siècle. Un récit méditatif sur le temps, la résilience et notre attention au vivant.
03/03/2026, 18:33
Le groupe japonais Media Do Holdings a annoncé l’acquisition de l’éditeur américain Seven Seas Entertainment pour un montant de 80 millions de dollars, soit environ 74 millions d’euros. L’opération est menée par sa filiale californienne Media Do International et doit être finalisée d’ici la fin du mois. Cette transaction constitue l’un des mouvements les plus importants observés ces dernières années sur le marché du manga en langue anglaise.
03/03/2026, 18:22
En Italie, la lecture chez les plus jeunes inverse les tendances de l'industrie. En 2025, le secteur progresse en valeur et maintient les volumes, quand le marché général recule. À Bologne, éditeurs et institutions placent l’accès aux livres au cœur des politiques publiques, de la petite enfance aux adolescents, avec des programmes dédiés aux crèches et une réflexion internationale sur la formation des futurs lecteurs.
03/03/2026, 16:39
Présentée comme la Maison des écritures et des paysages, la Villa Valmont, inaugurée en avril 2023 dans la métropole de Bordeaux, à Lormont (Gironde), développe depuis un programme fait de résidences d'artistes, mais aussi de médiations auprès de différents publics. Un projet culturel fragilisé par les baisses des subventions, dans un contexte économique difficile.
03/03/2026, 13:22
À Madrid, un million d’euros tombe sur la table et change l’échelle des prix littéraires espagnols. Aena, gestionnaire d’aéroports détenu majoritairement par l’État, annonce la création du Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, destiné à distinguer la meilleure œuvre de fiction publiée en 2025 dans l’aire hispanophone. Dotation annoncée : 1 000 000 € pour le lauréat, 30 000 € pour chacun des finalistes. Presque aussi bien que Roland Garros !
03/03/2026, 10:46
Dans un pays où les banques alimentaires font désormais partie du paysage quotidien, une nouvelle forme de précarité, plus silencieuse mais tout aussi dévastatrice, s’est installée : la famine culturelle. Au Royaume-Uni, l’écart se creuse entre les enfants entourés de bibliothèques fournies et ceux pour qui posséder un livre relève du luxe inaccessible. Devant un constat d’urgence, une mobilisation d’envergure répare ce lien rompu avec l’écrit.
03/03/2026, 10:02
Dans une communication aux acteurs culturels, l'équipe du Pass Culture a confirmé un budget de 62 millions € pour la part collective du dispositif. Le montant sera réparti sur les deux périodes scolaires de l'année 2026, de janvier à août, puis de septembre à décembre. L'année dernière, le budget réservé à cette part collective s'était avéré insuffisant face aux demandes, débouchant sur un gel des dépenses.
03/03/2026, 09:36
Clément Oubrerie est décédé le 1er mars 2026. Gallimard Bande dessinée nous a annoncé la nouvelle en exprimant « la grande tristesse » d’apprendre la disparition d’un « dessinateur, auteur de bande dessinée et inestimable compagnon de route ».
02/03/2026, 17:48
Top ArticlesAmazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA
Commenter cet article