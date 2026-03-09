Invisible d’Eloy Moreno au théâtre : nouvelle étape pour le roman phénomène sur le harcèlement scolaire

En Espagne, le théâtre s’empare d’un livre que l’école, les familles et les adolescents ont déjà transformé en phénomène collectif. Publié en 2018 par Eloy Moreno, Invisible a dépassé les deux millions d’exemplaires vendus : il figure même parmi les romans en espagnol les plus vendus du XXIe siècle et il est devenu lecture obligatoire dans plus d’un demi-millier d’établissements secondaires espagnols. La scène, à son tour, prend le relais.

La première adaptation théâtrale du roman est portée par la compagnie LaJoven, avec le soutien du Teatro del Soho CaixaBank et de la Fundación Teatral Antonio Banderas. Le spectacle a été créé le 6 mars 2026 à Malaga, avant une exploitation annoncée à Madrid et une tournée sur deux saisons.

Le dramaturge Josep Maria Miró signe l’adaptation ; José Luis Arellano en assure la mise en scène. La production s’adresse au public à partir de 12 ans et revendique un ancrage direct dans la jeunesse, autant par son sujet que par son dispositif.

Ce déplacement du livre vers le plateau n’a rien d’anecdotique. Il consacre un basculement rare : un roman jeunesse quitte la seule sphère éditoriale pour devenir un objet culturel transversal, prescrit dans les classes, repris par l’audiovisuel, puis converti en expérience collective face public. La billetterie, déjà dynamique avant la création selon El País, confirme qu’Invisible ne relève plus du simple succès de librairie ; il est devenu une marque émotionnelle reconnue par plusieurs générations de lecteurs.

Le point de départ reste d’une brutalité simple : un collégien harcelé rêve de disparaître jusqu’à croire qu’il possède le pouvoir de devenir invisible. Le roman suit la victime, mais pas seulement. Il regarde aussi le bourreau, les témoins, les camarades qui baissent les yeux, les adultes qui tardent à comprendre.

Hachette Romans, l'éditeur français, évoque un texte raconté « à travers les yeux d’un enfant » et centré sur la manière de grandir après le traumatisme du harcèlement à l’adolescence. Traduit de l’espagnol par Axelle Demoulin, le livre a paru en grand format en français le 17 avril 2024, avant une édition de poche en 2025. Le succès n'est d'ailleurs pas aussi fort dans l'Hexagone : à peine 1600 exemplaires écoulés selon Edistat.

Ce résumé ne dit pourtant pas tout. Invisible fonctionne comme une mécanique d’asphyxie progressive. L’enfant au centre du récit ne comprend plus comment habiter son propre corps, ni comment trouver sa place dans un univers scolaire où la violence se banalise parce qu’elle se répète, se diffuse, se regarde parfois avec gêne, souvent avec passivité. La force du roman tient à cette perception trouée : l’irréel affleure, mais il ne détourne jamais du réel ; il le rend supportable tout en le rendant plus accusateur.

C’est aussi ce qui explique la solidité de l’œuvre : Invisible ne réduit pas la violence scolaire à une démonstration morale. Eloy Moreno avait voulu écrire un livre qui ne parle pas seulement du point de vue de la victime, mais aussi de « l’agresseur, des témoins, des gens qui regardent sans rien faire ».

Ce qui entraîne une ligne de fracture nette : « Nous sommes tous là-dedans. » La formule vaut presque programme. Elle désigne moins un cas isolé qu’un système de silences, de complicités diffuses et de lâchetés ordinaires.

La transposition scénique n’a donc rien d’un simple produit dérivé. Elle touche au nerf même du livre : l’intériorité. Josep Maria Miró a choisi de conserver au plus près les monologues intérieurs du roman, jusqu’à faire entendre sur scène des descriptions d’actions, des respirations, des silences nommés. José Luis Arellano, lui, assume une lecture réaliste de cette matière pourtant traversée de monstres, de pouvoirs et de métaphores visuelles. Le plateau utilise aussi des projections vidéo et des traitements de voix, sans renoncer à la dureté du réel.

Le succès éditorial a déjà nourri une autre adaptation. Disney+ a mis en ligne en 2024 une mini-série tirée du roman. La plateforme la présente comme l’histoire de Capi, douze ans, survivant d’un accident traumatique et souffrant d’un stress post-traumatique, tandis qu’un psychologue tente de comprendre ce qui s’est passé. D'ailleurs, cette version s’est hissée en quelques jours parmi les contenus les plus vus de la plateforme.

En entrant au théâtre, le roman d’Eloy Moreno ne change pas de combat ; il change d’écho.

Crédits : Disney+

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com