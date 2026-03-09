Jon Fosse : avec Blancheur, le prix Nobel livre un récit bref et vertigineux

Dans les livres de Jon Fosse, il suffit parfois d’un homme qui tourne au hasard sur une route pour que le monde bascule. Depuis le Prix Nobel de littérature qui a consacré son œuvre, l’écrivain norvégien s’impose comme l’un des rares auteurs capables de transformer l’immobilité en expérience vertigineuse. Avec Blancheur (trad. Terje Sinding), il pousse plus loin encore cette littérature du seuil, où le réel se fissure et où la lumière devient un passage. Parution le 2 avril.
Le 09/03/2026 à 10:27 par Lucy L.
09/03/2026
Chez Jon Fosse, l’action naît d’un geste simple : conduire sans but. Le narrateur démarre sa voiture et s’abandonne à l’errance. Il explique : « J’avais sombré dans l’ennui. Moi qui ne m’ennuyais jamais, j’avais sombré dans l’ennui. » La route devient un mouvement presque mécanique.
À chaque embranchement il choisit au hasard, jusqu’à quitter les voies principales et s’engager sur un chemin forestier où la voiture finit par s’enliser. La panne fixe le point de départ du récit : un homme immobilisé au milieu d’un paysage hivernal et contraint de quitter l’habitacle pour chercher une issue.
La situation installe immédiatement une sensation d’enfermement. Après l’enlisement, le narrateur constate simplement : « coincé, ai-je pensé. Bloqué. » Cette observation brève donne le ton du livre. Le personnage ne dramatise pas. Il regarde ce qui lui arrive avec une lucidité presque neutre, comme si l’événement révélait un état intérieur déjà présent. La marche dans la forêt devient alors la véritable trame du récit.
Le narrateur s’éloigne de la voiture, traverse la neige et s’enfonce dans l’obscurité. Le texte adopte la forme d’une conscience qui se surveille elle-même. Les phrases reviennent, se corrigent, repartent. Fosse installe un rythme hypnotique où l’expérience physique — le froid, la fatigue, la neige — se mêle à une interrogation intérieure constante.
Au cœur du livre surgit une apparition. Le narrateur distingue d’abord une forme indistincte, puis une présence lumineuse qu’il décrit ainsi : « Une blancheur lumineuse. » La phrase apparaît isolée, répétée, presque martelée. Fosse transforme cette expression en motif central du récit. La lumière paraît se rapprocher, puis se déplacer. Elle prend la forme d’une silhouette humaine avant de se dissoudre dans l’éclat qui l’entoure.
Le texte précise alors la vision : « la silhouette d’un être humain. Un être humain à l’intérieur d’une blancheur lumineuse. » Cette description simple installe une scène d’apparition qui hésite entre hallucination et révélation. Le narrateur ne sait pas s’il voit réellement quelqu’un ou si la lumière produit une illusion. Fosse entretient volontairement cette incertitude.
À mesure que la nuit s’épaissit, d’autres voix apparaissent. Le narrateur croit reconnaître celles de ses parents. La mère parle avec insistance, presse son fils d’avancer et tente de le ramener vers la vie ordinaire. Le père demeure plus effacé. Leur présence agit comme un rappel du passé, surgissant au moment où le personnage semble franchir une limite invisible.
La progression du livre repose sur ces déplacements minimes : marcher, hésiter, écouter, avancer encore. Chaque pas rapproche le narrateur de la présence lumineuse. Celle-ci finit par prendre l’initiative et prononce une phrase décisive : « Suivez-moi. » L’injonction transforme la marche en passage.
Dans les dernières pages, la vision s’intensifie. La blancheur envahit l’espace au point d’effacer les contours du monde. Le narrateur éprouve alors une intuition vertigineuse : « ce n’est peut-être pas être une lumière, c’est un vide, un néant. » La lumière cesse d’être une promesse de clarté pour devenir une ouverture vers l’inconnu.
La force de Blancheur tient dans cette économie extrême. Fosse construit une tension métaphysique avec très peu d’événements : une voiture immobilisée, une marche dans la neige, une apparition lumineuse. La répétition stylistique, caractéristique de son écriture, crée un mouvement d’incantation qui entraîne le lecteur dans la dérive intérieure du narrateur.
Cette méthode possède toutefois une limite. Le ressassement peut ralentir la progression narrative et prolonger certaines scènes au-delà de leur nécessité dramatique. Mais cette lenteur participe aussi de l’expérience proposée par le livre : celle d’un homme qui perd progressivement ses repères et avance vers une présence dont la nature reste indécidable.
À partir d’une situation concrète — une voiture bloquée dans un chemin forestier — Jon Fosse construit ainsi un récit de passage. Blancheur explore la solitude, la mémoire et la frontière fragile entre le monde visible et ce qui lui échappe.
Par Lucy L.
Paru le 02/04/2026
80 pages
Christian Bourgois Editeur
14,00 €
