À Aix-en-Provence, naissance du prix littéraire du Roi René

Les romanciers Enguerrand Guépy et Matthieu Falcone annoncent la création du prix littéraire du Roi René, qui sera remis pour la première fois début juin 2026 à Aix-en-Provence. Installés dans la ville depuis plusieurs années, ils ont souhaité y créer un prix littéraire indépendant.

Doté de 3000 euros, ce prix récompensera une œuvre de fiction écrite en français et parue depuis la rentrée littéraire d’août 2025. Selon ses fondateurs, il vise à distinguer un livre qui dépasse « les effets de mode et les postures générationnelles » pour s’inscrire dans « la grande tradition littéraire ».

Le jury réunit cinq personnalités : Estelle Derouen, communicante littéraire, Zoé Ferdinand, créatrice de mode, Marie Lussignol, comédienne, Bertrand Lacarelle, écrivain et éditeur chez Gallimard, et Sébastien Lapaque, écrivain et journaliste au Figaro.

Le prix fait référence au roi René d’Anjou, souverain du XVe siècle associé à l’histoire de la ville. Surnommé le « bon roi René », il est souvent présenté comme un protecteur des arts et des lettres.

Né à Angers, René d’Anjou s’installe en Provence où il réside plusieurs années. Il meurt à Aix-en-Provence en 1480, après avoir marqué la vie culturelle de la cité.

Douze livres retenus pour la première sélection

Lors de sa première réunion, le jury a établi une sélection de douze ouvrages publiés depuis la rentrée littéraire de 2025 :

Honoré de Nanoucha Van Moerkerkenland (Cherche-midi)

Underdog de Bruno Marsan (Séguier)

Feux sacrés de Cécile Guilbert (Grasset)

Brefs tressaillements dans la horde de Jean-Pierre Cescosse (l'Arbre vengeur)

Requiem au bord du jour de Vincent Petitdemange (édition des Instants)

Cantique du chaos de Mathieu Belezi (Robert Laffont)

Le choix de Stanislav Petrov de Vincent Hein (éditions Rue de l’échiquier)

A la lisière de Jean-Paul Goux (Champ Vallon)

D’ailleurs ce n’est pas ma maison de Tiphaine Le Gall (La manufacture du livre)

Roman policier de Philibert Humm (éditions des Equateurs)

Les Tendresses de Zanzibar de Thomas Morales (Le Rocher)

Le chant des contraires de Daphné Tamage (Stock)

La dotation du prix est financée par deux entreprises aixoises, Sols Azur et Urba TP. Le lauréat sera annoncé début juin 2026 à Aix-en-Provence.



Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Prix littéraire du Roi René

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com