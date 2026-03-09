Pourquoi l’argent disparaît toujours avant que le fisc arrive

Dans Déclaration de la personne (trad. Sophie Andrée Fusek), Elfriede Jelinek ne livre ni un roman à intrigue ni un essai ordonné. Elle bâtit un monologue de défense, de dérision et d’attaque, où une affaire fiscale devient la matrice d’une lecture du capitalisme contemporain. Le livre s’ouvre sur une formule qui annonce d’emblée le régime de violence satirique du texte : « la fraude est devenue un sport national. »

Tout part de là : du soupçon, des factures, des conventions de double imposition, des perquisitions, de la résidence, des comptes, des héritages et de la traçabilité forcée des existences.

La théorie la plus constante de Jelinek tient en une phrase : l’argent circule mieux que les personnes. Elle le dit sans détour : « Le capital part à l’étranger, là où il parle sa langue et où on parle la sienne, il se pose et se repose. » Cette mobilité du capital constitue le vrai centre du livre. Les États taxent, contrôlent, menacent, mais les grandes masses financières se déplacent, se dédoublent, se réfugient dans d’autres juridictions, se fondent dans des sociétés écrans ou des montages légaux.

Le texte revient ainsi, avec une insistance rageuse, sur les paradis fiscaux, les assurances-vie discrètes, les holdings, les trusts, les filiales de financement et les profits déplacés vers des territoires où l’impôt se raréfie jusqu’à disparaître.

Cette critique économique n’a rien d’abstrait. Jelinek montre une justice à deux vitesses. L’appareil de contrôle se révèle précis, intrusif, presque féroce dès qu’il s’agit d’individus saisissables. En revanche, les puissants, eux, s’éloignent.

Le déséquilibre se résume aisément : « Si cela avait été des milliards, nous ne vous aurions jamais trouvée. » Le propos ne vise pas seulement l’iniquité fiscale. Il démonte une politique du repérage : l’État voit surtout ceux qu’il peut atteindre. Les autres vivent dans la dissémination, l’extraterritorialité, l’opacité organisée.

L’un des mérites du livre est de relier cette guerre de l’impôt à une mémoire historique plus noire encore. La Suisse y apparaît comme un coffre-fort moralement compromis, enrichi par les vivants et par les morts, par les dépôts, les silences et les disparitions. Les comptes demeurent quand les propriétaires ont été « écartés ». Les tombes manquent, les noms reviennent, les biens restent. Jelinek ne sépare jamais la finance de l’histoire européenne, ni l’argent mobile de la spoliation des juifs et de la faillite des États face à leur propre passé. C’est ce nouage qui donne au livre sa profondeur la plus inquiétante.

Le texte élargit encore son champ avec la pandémie. Le virus, les stations de ski désertées, les touristes en fuite, les corps essoufflés, les avions saturés de souffle composent un arrière-plan de contamination générale. À ce moment, la satire rejoint la chronique d’un monde où les privilèges persistent jusque dans la catastrophe : « tous les gens sont égaux, mais certains sont plus égaux que d’autres, quand ils ne peuvent plus respirer tant l’argent les étouffe. » La formule est volontairement brutale. Elle relie l’économie, la maladie et la hiérarchie sociale dans une seule image d’asphyxie.

Jelinek pousse aussi très loin sa réflexion sur l’État. Elle le décrit comme une force affamée, édentée puis soudain carnassière, prompte à dévorer ce qu’elle désigne. « L’État n’est pas notre ennemi, c’est nous qui sommes le sien. » Cette inversion résume l’une des lignes les plus fortes de l’ouvrage : la puissance publique ne se contente plus de protéger ou de réguler ; elle traque, cadre, prélève, humilie, exhibe. Le sujet moderne doit s’identifier, se déclarer, se justifier, pendant que les capitaux apprennent à n’habiter nulle part.

La charger de Déclaration de la personne tient à cette langue d’assaut. Les images affluent, les listes prolifèrent, les références politiques, religieuses, bancaires et judiciaires s’entrechoquent. La phrase déborde comme les flux financiers qu’elle décrit. Le livre gagne ainsi une puissance d’accusation rare. Il n’explique pas : il assiège. Sa limite est du même ordre.

L’accumulation, parfois, sature la lecture. Certaines séquences ressassent le même motif, certaines digressions épaississent la matière au lieu de la tendre. Mais cette profusion reste le prix d’une forme qui épouse son objet : un monde où tout se déplace, s’enfle, se cache et revient sous une autre forme.

Déclaration de la personne reste un fantastique livre de poursuite. Poursuite judiciaire, poursuite fiscale, poursuite mémorielle. Jelinek y montre une civilisation qui exige des individus qu’ils se déclarent alors qu’elle laisse les fortunes s’absenter.

Sous l’invective, sous la farce noire, sous l’excès, le diagnostic demeure d’une netteté implacable : l’argent globalisé a trouvé ses refuges, et la personne, elle, reste sommée de répondre.

