Brûle bébé : premier roman incandescent de Matthieu Barbin

Le discours martelé dans le micro agit comme un serment public : « Et si par malheur ils arrivent au pouvoir, j’aimerais que là, maintenant, nous fassions un serment solennel. S’ils s’attaquent aux enfants trans, on sera là ! » La foule répond, amplifie, répète, transformant l’allocution en rituel militant : « S’ils s’attaquent au droit à l’IVG, ON SERA LÀ ! » Le roman installe d’emblée sa matière : un corps sur scène, un pays en tension et un destin personnel qui se déploie dans la collision entre l’intime et le politique.

Le récit se déploie ensuite par fragments de mémoire. Alex grandit à Bordeaux dans un univers domestique dominé par la présence de sa mère. Les odeurs de cuisine, les gestes quotidiens, les objets du salon et la télévision allumée composent un décor familier dans lequel l’enfant construit son regard sur le monde.

L’événement politique – la soirée électorale du 21 avril 2002 – constitue l’un des points d’ancrage de cette formation. Le regard de l’enfant saisit confusément la gravité du moment tandis que la mère, sidérée, laisse apparaître une inquiétude qui dépasse l’espace familial. Le roman montre comment les secousses collectives se déposent dans la mémoire individuelle.

L’enfance d’Alex se déroule aussi dans l’espace scolaire et religieux, traversé par les humiliations et les jeux de domination. La cour d’école, les répétitions de kermesse ou les camps scouts deviennent des lieux où le corps apprend la peur, le désir et la honte. Les interactions entre enfants dessinent déjà les lignes d’une violence sociale et sexuelle qui marque durablement le personnage. L’écriture de Barbin restitue ces expériences avec une précision sensorielle : gestes, odeurs, regards et contacts physiques composent une archive intime des premières blessures.

Au milieu de cette construction fragile surgit la révélation de la danse. Devant les images d’un clip de Michael Jackson, l’enfant comprend soudain la puissance expressive du corps. La danse devient alors un horizon possible, une manière d’habiter autrement sa différence. Mais cette vocation ne prend jamais la forme d’une ascension simple. Les années d’adolescence s’accompagnent de harcèlement, de violences symboliques et d’une conscience aiguë du regard social posé sur lui.

L’entrée dans le monde artistique prolonge cette tension. Alex devient danseur et interprète dans des créations contemporaines où la performance brouille les frontières entre geste, parole et chant. Cette pratique radicale déroute parfois le public, mais elle constitue pour lui un espace d’affirmation. Le personnage formule lui-même cette expérience esthétique : « Ils avaient raison, c’était pas de la danse, c’était “différent”, et j’aimais ça. » L’art apparaît alors comme un terrain d’expérimentation où le corps, longtemps surveillé ou humilié, devient instrument de récit et de résistance.

La relation entre Alex et sa mère reste cependant le cœur émotionnel du texte. Entre protection, incompréhensions et silences, leur lien structure toute la trajectoire du narrateur. L’appel de l’hôpital, reçu au moment du discours militant, déclenche un retour brutal vers cette histoire familiale. Les souvenirs se recomposent et conduisent à un face-à-face avec la figure maternelle, fragile et centrale.

Brûle bébé, c'est un roman de formation que traversent les fractures contemporaines. Matthieu Barbin y mêle mémoire intime, histoire politique récente et expérience artistique pour raconter la construction d’un sujet queer dans la France des années 2000. La force tient à cette écriture corporelle, nerveuse et sensorielle, capable de transformer chaque souvenir en scène vive.

Le parcours d’Alex se change en une reconquête : celle du corps, de la parole et du droit d’exister.

Incendie programmé pour le 4 avril.

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com