Pour Scarlet et l'éternité, Mamoru Hosoda relit Hamlet

Pièce parmi les plus connues de William Shakespeare, représentée pour la première fois entre 1598 et 1601, Hamlet a inspiré quantité de récits, variations autour d'un même thème, la vengeance et la manière dont celle-ci peut dévorer l'esprit humain.

« En matière d’histoire de vengeance, le Hamlet de Shakespeare est un chef d’œuvre. Ce cycle de vengeance est toujours d’actualité si bien que j’ai intégré des motifs shakespeariens dans le récit et chez les personnages », explique Mamoru Hosoda. « Alors que nous assistons à des conflits dévastateurs partout dans le monde, je crois que c’est en trouvant l’amour et en choisissant de s’unir, au lieu de s’affronter, que nous pourrons nous diriger vers un avenir meilleur. »

Hosoda a glissé quelques références aux possibles inspirations de Shakespeare, par exemple à travers le nom du roi du Danemark, Amleth, orthographe que l'on retrouve dans une histoire rapportée par le moine Saxo Grammaticus au XIIIe siècle.

Par Antoine Oury

