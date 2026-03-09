Sur France Culture, Anne F. Garréta, Dinaw Mengestu et beaucoup de poésie

Les Midis de Culture, de Marie Labory

Du lundi au vendredi de 12h à 13h30

12h La Critique

Mardi 10 mars : Littérature, avec Johan Faerber et Pierre Benetti

Sicario bébé de Fanny Taillandier (Rivages)

Lundi c'est loin d'Oisin McKenna (Olivier)

Tah l'époque d'Oliver Lovrenski (Actes Sud)

13h La Rencontre

Mercredi 11 mars : Littérature avec Jérôme Ferrari, écrivain, pour son roman Très brève théorie de l'enfer (Actes Sud)

Le Book Club, de Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 9 mars : Souvenirs de mix, avec Anne F. Garréta

Avec : Anne F. Garréta pour DJ Portrait de l'artiste en animal nocturne (Mercure de France)

Mardi 10 mars : Remonter le temps, raconter l’exil avec Dinaw Mengestu

Avec : Dinaw Mengestu pour Quelqu'un comme nous (Albin Michel)

Mercredi 11 mars : La graine, journal d’une sage-femme de Jacqueline Manicom

Avec : Hélène Frouard, historienne et autrice de Jacqueline Manicom, la révoltée (L’Atelier)

Nina Hatte, petite-fille de Jacqueline Manicom, journaliste et co-réalisatrice avec Hélène Frouard du podcast en 4 épisodes Jacqueline Manicom, la révoltée (L’Atelier, 2025)

À LIRE - Journée des droits des femmes : Jacqueline Manicom à l'honneur

Jeudi 12 mars : Rire avec Baudelaire

Avec : Alain Vaillant, spécialiste de la littérature du XIXe siècle, auteur de La civilisation du rire (CNRS éditions)

Vendredi 13 mars : Dans la bibliothèque de Melissa Laveaux

La Série Fiction

Du lundi au vendredi de 20h à 20h30

Le père Goriot d’Honoré de Balzac

Adaptation et Réalisation : Cédric Aussir

Avec : Michel Vuillermoz (de la Comédie Française), Christine Murillo, Jean-Claude Frissung, Clément Bresson, Françoise Gazio, Henry Alexandre, Christophe D’esposti, Stéphane Szestak

Dans un prodigieux travail acharné, Balzac s’est proposé de « faire concurrence à l’Etat-Civil » et de peindre « les deux ou trois mille figures saillantes d’une époque », comme dans une histoire naturelle de l’espèce humaine, qu’il va classer en trois études - de mœurs, philosophiques et analytiques - et différentes scènes - de la vie privée, de province, parisienne, politique, militaire et de campagne - pour les regrouper dans un ambitieux édifice de 26 tomes et plus de 90 œuvres : La Comédie Humaine. Projet littéraire de toute une vie qui connut un tournant décisif dans sa conception au moment où le romancier écrivit Le père Goriot.

L'Instant Poésie - Nouveaux Souffles

Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35

À l’occasion du Printemps des poètes, L’Instant Poésie ouvre une saison exceptionnelle consacrée aux voix émergentes

Une collection conçue par Camille Renard

Réalisation : Margot Page

Episode 6/20 : On peut le faire de Noah Truong, célébrer l'amour queer

Episode 7/20 : Permettez-moi de palpiter de Pauline Picot, langue fulgurante

Episode 8/20 : Je vais pas y arriver et Tout ce qui ne sera pas dit de Pauline Picot, protéger le silence

Episode 9/20 : Je t'aime comme un EHPAD de Milène Tournier, la tendresse d'un amour inquiet

Episode 10/20 : On aura peut-être pas d'enfant et L’oiseau a sifflé en plein Paris de Milène Tournier, grandir et écouter la ville

Lectures du soir

Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h

Manon Lescaut De l’abbé Prevost

Choix d’extraits et réalisation : Sophie-Aude Picon

Lu par Bernard Gabay

Le chevalier des Grieux s’apprête à quitter Amiens. Il a dix-sept ans, un avenir prometteur en tant que chevalier de l’ordre de Malte semble l’attendre. Il rencontre alors Manon Lescaut, jeune femme fougueuse et effrontée, promise à une vie religieuse par ses parents. Saisi d’un amour immédiat et irrépressible, le jeune homme laisse derrière lui un destin tout tracé pour s’élancer avec son amante à Paris, fuyant tout pour céder à la passion. Un amour impétueux, aussi moteur que destructeur, et face auquel la morale et la justice n’ont que peu de prise.

Manon Lescaut figure actuellement au programme de l’épreuve anticipée de français au baccalauréat général et technologique.

