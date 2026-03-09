Sur France Culture, Anne F. Garréta, Dinaw Mengestu et beaucoup de poésie

Du lundi 9 mars au 15 mars, auditeurs et auditrices de France Culture rencontreront, via les ondes, des auteurs et des autrices de divers horizons. Parmi les invités de cette semaine de programmes, citons Anne F. Garréta, Dinaw Mengestu ou encore Alain Vaillant, qui proposera une expérience peu commune : rire avec Baudelaire...
Le 09/03/2026 à 10:12 par Dépêche
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
09/03/2026 à 10:12
0
Commentaires
3
Partages
Du lundi au vendredi de 12h à 13h30
Mardi 10 mars : Littérature, avec Johan Faerber et Pierre Benetti
Sicario bébé de Fanny Taillandier (Rivages)
Lundi c'est loin d'Oisin McKenna (Olivier)
Tah l'époque d'Oliver Lovrenski (Actes Sud)
Mercredi 11 mars : Littérature avec Jérôme Ferrari, écrivain, pour son roman Très brève théorie de l'enfer (Actes Sud)
Du lundi au vendredi de 15h à 16h
Lundi 9 mars : Souvenirs de mix, avec Anne F. Garréta
Avec : Anne F. Garréta pour DJ Portrait de l'artiste en animal nocturne (Mercure de France)
Mardi 10 mars : Remonter le temps, raconter l’exil avec Dinaw Mengestu
Avec : Dinaw Mengestu pour Quelqu'un comme nous (Albin Michel)
Mercredi 11 mars : La graine, journal d’une sage-femme de Jacqueline Manicom
Avec : Hélène Frouard, historienne et autrice de Jacqueline Manicom, la révoltée (L’Atelier)
Nina Hatte, petite-fille de Jacqueline Manicom, journaliste et co-réalisatrice avec Hélène Frouard du podcast en 4 épisodes Jacqueline Manicom, la révoltée (L’Atelier, 2025)
À LIRE - Journée des droits des femmes : Jacqueline Manicom à l'honneur
Jeudi 12 mars : Rire avec Baudelaire
Avec : Alain Vaillant, spécialiste de la littérature du XIXe siècle, auteur de La civilisation du rire (CNRS éditions)
Vendredi 13 mars : Dans la bibliothèque de Melissa Laveaux
Du lundi au vendredi de 20h à 20h30
Le père Goriot d’Honoré de Balzac
Adaptation et Réalisation : Cédric Aussir
Avec : Michel Vuillermoz (de la Comédie Française), Christine Murillo, Jean-Claude Frissung, Clément Bresson, Françoise Gazio, Henry Alexandre, Christophe D’esposti, Stéphane Szestak
Dans un prodigieux travail acharné, Balzac s’est proposé de « faire concurrence à l’Etat-Civil » et de peindre « les deux ou trois mille figures saillantes d’une époque », comme dans une histoire naturelle de l’espèce humaine, qu’il va classer en trois études - de mœurs, philosophiques et analytiques - et différentes scènes - de la vie privée, de province, parisienne, politique, militaire et de campagne - pour les regrouper dans un ambitieux édifice de 26 tomes et plus de 90 œuvres : La Comédie Humaine. Projet littéraire de toute une vie qui connut un tournant décisif dans sa conception au moment où le romancier écrivit Le père Goriot.
Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35
À l’occasion du Printemps des poètes, L’Instant Poésie ouvre une saison exceptionnelle consacrée aux voix émergentes
Une collection conçue par Camille Renard
Réalisation : Margot Page
Episode 6/20 : On peut le faire de Noah Truong, célébrer l'amour queer
Episode 7/20 : Permettez-moi de palpiter de Pauline Picot, langue fulgurante
Episode 8/20 : Je vais pas y arriver et Tout ce qui ne sera pas dit de Pauline Picot, protéger le silence
Episode 9/20 : Je t'aime comme un EHPAD de Milène Tournier, la tendresse d'un amour inquiet
Episode 10/20 : On aura peut-être pas d'enfant et L’oiseau a sifflé en plein Paris de Milène Tournier, grandir et écouter la ville
Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h
Manon Lescaut De l’abbé Prevost
Choix d’extraits et réalisation : Sophie-Aude Picon
Lu par Bernard Gabay
Le chevalier des Grieux s’apprête à quitter Amiens. Il a dix-sept ans, un avenir prometteur en tant que chevalier de l’ordre de Malte semble l’attendre. Il rencontre alors Manon Lescaut, jeune femme fougueuse et effrontée, promise à une vie religieuse par ses parents. Saisi d’un amour immédiat et irrépressible, le jeune homme laisse derrière lui un destin tout tracé pour s’élancer avec son amante à Paris, fuyant tout pour céder à la passion. Un amour impétueux, aussi moteur que destructeur, et face auquel la morale et la justice n’ont que peu de prise.
Manon Lescaut figure actuellement au programme de l’épreuve anticipée de français au baccalauréat général et technologique.
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 05/03/2026
256 pages
Mercure de France
23,50 €
Paru le 25/02/2026
336 pages
Albin Michel
21,90 €
Paru le 21/02/2025
194 pages
Editions de l'Atelier
20,00 €
Commenter cet article