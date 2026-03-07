Livre au Québec : pourquoi 2024 marque un sommet historique

Les chiffres montent. Les volumes, eux, restent dans l’ombre. Au Québec, les ventes finales de livres neufs ont atteint 705 millions de dollars en 2024, soit 4,1 % de plus qu’en 2023. En dollars courants, le marché signe ainsi son meilleur niveau des dix dernières années. Le sommet n’efface pourtant pas tout : ramenée en dollars constants de 2015, la valeur réelle des ventes s’établit à 549 millions, sous la moyenne prépandémique de 557 millions observée entre 2015 et 2019.

L’Observatoire de la culture et des communications du Québec rappelle d’ailleurs un point décisif : l’enquête ne mesure ni le nombre d’exemplaires vendus ni le prix moyen des ouvrages. Le signal économique existe, mais il reste partiellement voilé.

Entre 2020 et 2024, l’indice des prix à la consommation a progressé de 8,6 % au Canada pour la catégorie des livres et autres matériels de lecture, hors manuels scolaires. La hausse du chiffre d’affaires ne dit donc pas, à elle seule, si davantage de livres ont quitté les rayons.

Le marché québécois demeure d’abord un marché de librairies. En 2024, celles-ci concentrent 67 % des ventes finales, pour un total de 470 millions de dollars, en hausse de 2,7 % sur un an. Après deux années de stabilité, elles retrouvent leur plus haut niveau depuis dix ans. Les détaillants de la grande diffusion poursuivent, eux, leur décrochage : leurs ventes ont reculé de 5,7 % en 2024 et accusent une baisse de 23 % sur dix ans. Le déplacement du centre de gravité est net.

Pour le bien commun

Ce rééquilibrage profite aussi aux autres maillons de la chaîne. Les ventes finales des éditeurs atteignent 135 millions de dollars, en progression de 14,1 % sur un an, leur meilleur résultat de la décennie. Les ventes finales des distributeurs montent à 31,8 millions, soit 9,4 % de plus qu’en 2023, là encore à un plus haut sur dix ans.

En clair, le marché québécois du livre résiste moins par la grande surface que par la structure culturelle qui lui reste propre : librairies, éditeurs, distributeurs et ventes directes aux collectivités.

Dans le détail, la dynamique des librairies mérite attention. Les enseignes appartenant à une chaîne progressent de 1,5 % en 2024 ; les librairies indépendantes, y compris les coopératives scolaires, gagnent 3,6 %. Les librairies agréées avancent de 3,3 % sur un an et de 25 % sur cinq ans. Les non agréées demeurent presque à l’arrêt, avec une hausse limitée à 0,6 % entre 2023 et 2024. Le tissu agréé, au cœur des politiques publiques du livre québécois, capte donc l’essentiel de l’élan.

Autre ligne de force : la demande des collectivités. Les ventes des librairies aux particuliers n’augmentent que de 0,4 % en 2024. Celles destinées aux collectivités progressent de 1,2 %, et ce sont surtout les livres généraux qui tirent l’ensemble vers le haut, passant de 83,3 à 93,0 millions de dollars en un an. Sur cinq ans, les ventes de livres généraux aux collectivités ont bondi de 43,3 %.

L’Institut de la statistique du Québec relie cette poussée à des aides additionnelles accordées entre 2020 et 2024 pour renforcer les budgets des bibliothèques publiques et favoriser l’accès aux œuvres culturelles québécoises dans les établissements scolaires.

Le territoire jubile, la Belle Province adore

La géographie du marché confirme cette assise territoriale. Montréal concentre à elle seule 173 millions de dollars de ventes en librairie, soit 37 % du total québécois. La Montérégie suit avec 13 %, devant la Capitale-Nationale à 12 %. En rythme de croissance, les Laurentides affichent la plus forte hausse en 2024, avec 13,9 %, devant Chaudière-Appalaches à 10,7 %. À l’inverse, l’Estrie recule légèrement, de 0,6 %, tandis que Montréal reste presque stable, à +0,7 %.

Chez les éditeurs, le tableau se nuance selon les segments. Les ventes finales de livres généraux atteignent 79,3 millions de dollars, leur plus haut niveau depuis dix ans. Les manuels scolaires continuent aussi leur progression et s’élèvent à 49,9 millions. Les livres didactiques, en revanche, restent à un niveau historiquement faible : 5,9 millions en 2024, contre 14,3 millions en moyenne entre 2015 et 2019. Le livre québécois avance donc, mais de façon inégale, avec une vigueur très nette sur le général, une poussée scolaire, et une faiblesse persistante du didactique supérieur.

Il faut enfin regarder ce sommet pour ce qu’il est : un record nominal, nourri par une croissance réelle modeste, par l’effet des prix et par une réorientation des achats vers les librairies et les collectivités. Plus de 300 librairies, plus de 200 maisons d’édition, une vingtaine de distributeurs et plus de 800 bibliothèques publiques composent cet écosystème.

En 2024, ce réseau n’a pas seulement tenu. Il a confirmé qu’au Québec, le livre demeure un marché culturel structuré, soutenu par des circuits identifiés et par une politique d’accès qui continue de peser sur les comptes.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com