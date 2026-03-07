Deux livres vieux de 200 ans retrouvés en boutique caritative… avec 50 ans de retard

Les ouvrages ne sont pas des poches oubliés au fond d’un sac. Il s’agit des tomes I et II de Geology and Mineralogy du révérend William Buckland, publiés en 1836. Près de deux siècles au compteur. Le duo se distingue par des planches et dessins d’une précision minutieuse, consacrés à des fossiles et à des créatures préhistoriques, à une époque où les sciences de la Terre cherchent encore leur grammaire.

Le magasin caritatif alerte rapidement le service des bibliothèques. Les volumes prennent le chemin de Leeds et passent entre les mains des spécialistes : examen de l’état matériel, contrôle des reliures, vérification des pages, avant réintégration annoncée dans les collections patrimoniales de l’établissement. Reste une zone d’ombre : l’identité du dernier emprunteur. Aucun nom certain, aucune piste officielle, indique la ville de Leeds.

Un retard qui ne coûte plus rien, mais qui compte

La question d’une sanction ne s’invite même pas dans l’équation. Les pénalités pour retards ont disparu du dispositif en 2019. À la place, une priorité : récupérer, stabiliser, conserver. Et, dans ce cas précis, remettre la main sur deux pièces qui racontent autant une histoire de lecture qu’un morceau de l’histoire scientifique.

La bibliothécaire Sally Hughes décrit la scène avec un mélange de stupeur et de soulagement : « Quelle surprise d’apprendre que ces beaux livres avaient refait surface dans un endroit aussi inattendu après toutes ces années ; nous nous réjouissons de les savoir de retour, même avec un demi-siècle de retard. »

Elle insiste aussi sur l’énigme qui demeure : « Nous ne saurons jamais qui les a empruntés ni pourquoi, mais cela en dit long sur l’intérêt et l’influence des observations de Buckland : des passionnés voulaient encore les lire plus d’un siècle après leur publication. »

Hughes rattache le retour à un enjeu de transmission. « Préserver de tels ouvrages dans nos collections nous aide à constituer une archive durable des manières dont le savoir scientifique a changé et évolué au fil des siècles. » Les deux tomes ne reviennent donc pas seulement à contretemps : ils regagnent une place de référence, consultable et montrable.

Buckland, fossiles, dinosaures : une signature du XIXe siècle

William Buckland figure parmi les pionniers de la géologie et de la paléontologie. En 1824, il présente à la Geological Society une description fondatrice et donne un nom à Megalosaurus, l’un des tout premiers dinosaures nommés, avant même l’invention du mot « dinosaure » au milieu du XIXe siècle.

Dans le Yorkshire, ses travaux sur la grotte de Kirkdale l’amènent aussi à conclure que le site servit autrefois de tanière à des hyènes, en s’appuyant sur les ossements et les traces d’activité animale.

Le retour des volumes de 1836 ramène donc à Leeds une signature savante, imprimée à un moment où l’étude des fossiles se structure. Et il le fait par une chaîne de gestes ordinaires : un tri en boutique, un appel, un colis, puis une table d’examen au cœur d’une bibliothèque municipale.

L’élu Asghar Khan, membre de l’exécutif municipal responsable notamment des communautés, des services et de la sécurité, salue ce dénouement : « Il est stupéfiant que ces livres aient refait surface après tant de temps, et nous remercions toutes les personnes impliquées dans leur retour en sécurité. »

Il rappelle l’ampleur du fonds : « Nos collections patrimoniales rassemblent un vaste ensemble de textes historiques et prestigieux, couvrant des centaines d’années de recherche et de littérature, et nos équipes sont fières d’en être les gardiennes. »

Une vitrine patrimoniale au bon moment

La réapparition des tomes intervient alors que Leeds Central Library accueille Story Explorers, une exposition gratuite coproduite avec la British Library. L’événement, annoncé du 19 février au 30 mai 2026, combine installations immersives destinées aux familles et sélection d’ouvrages et d’objets autour de thèmes comme le monde naturel ou l’espace.

Dans ce contexte, le retour des volumes de Buckland fait office de piqûre de rappel : les collections patrimoniales ne restent pas immobiles, elles circulent, se perdent parfois, et réapparaissent quand on s’y attend le moins.

À Beverley, deux livres anciens ont échappé à l’anonymat des dons et au risque de dispersion. À Leeds, ils rejoignent désormais une trajectoire plus stable : expertise, conservation, accès encadré. Cinquante ans de retard, et un point final qui ressemble à une restitution.

Crédits photo : Leeds

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com