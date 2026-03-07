Inscription
Je revendique la “littérature du supermarché”, le livre à côté du yaourt.

Avant même l’intrigue, c’est la circulation du livre qui fait débat : où doit se vendre la littérature ? La question ravive un débat ancienne : librairies, grandes surfaces, rayons du quotidien... La journaliste espagnole Sonsoles Ónega assume une ambition frontale : installer le roman dans le flux ordinaire de la consommation, jusqu’au cœur des supermarchés.

Le 07/03/2026 à 10:39 par Clément Solym

Clément Solym

ActuaLitté

Sonsoles Ónega a publié en France Les Filles de la femme de chambre (trad. Judith Vernant aux Editions Ookilus) en janvier dernier. Dans son nouvel ouvrage, Llevará tu nombre, elle place l’action en 1882, à Comillas, sur la côte cantabrique. Un corps apparaît sur une plage ; la jeune Mada Riva se retrouve accusée. La famille tranche : disparition organisée, départ pour Madrid, effacement d’un nom pour sauver l’honneur.

À la capitale, la protagoniste cherche une sortie par l’écriture : apprentissage des lettres, émancipation, travail, et affrontement des codes sociaux d’une époque que l’autrice décrit comme traversée par un analphabétisme féminin massif et par la naissance d’une chronique criminelle moderne.

‘La littérature du super” en plein lancement

Au fil des prises de parole, Ónega insiste sur ce qu’elle revendique comme une littérature populaire, sans barrières symboliques. Elle formule son objectif en une phrase devenue le titre de la séquence : « Mon grand objectif dans la vie, c’est que Mercadona vende des livres », rapporte LoS40.

C’est que l’entreprise espagnole spécialisée dans les supermarchés de proximité occupe la première place en termes de points de vente dans le pays. Séduisant. Pour ne pas dire attrayant. Et pourquoi pas une solution pour sensibiliser des publics peu enclins à entrer en librairie ?

La journaliste pousse l’image jusqu’au rayon alimentaire : « Je revendique la “littérature du super”, le livre à côté du yaourt. » Dans la même veine, elle assume l’attrait des « livres de supermarché », en citant l’idée d’expositions en tête de gondole.

Ce mot — Mercadona — arrive comme un crochet. L’enseigne n’apparaît pas ici comme un partenaire, mais comme un symbole : celui d’un accès massif, rapide, banal, là où le livre se heurte encore aux habitudes d’achat. L’autrice évoque aussi, lors de cette présentation, l’après-Planeta : critiques reçues, doutes projetés sur sa légitimité, et une écriture menée « avec rage » pour répondre à ce qu’elle dit avoir vécu comme une remise en cause de sa vocation.

Vendre des livres partout, au même prix

Sur le terrain économique, le débat s’inscrit dans un cadre déjà balisé. En Espagne, la Ley 10/2007 impose le prix fixe : l’éditeur (ou l’importateur) fixe un prix public, applicable quel que soit le lieu de vente ou l’opérateur.

Le texte autorise une variation limitée : le prix payé par le public oscille entre 95 % et 100 % du prix fixe, soit un plafond de remise de 5 %. Autrement dit : une tête de gondole ne change pas, en principe, l’étiquette.

De fait, la vente de livres hors librairies existe déjà. Carrefour propose une catégorie dédiée aux « libros de lectura » sur son site, et Alcampo affiche également une rubrique « libros por géneros ». Ces catalogues en ligne donnent un aperçu d’un livre traité comme un produit de grande consommation, intégré à un univers d’achat quotidien.

Une idée, un roman, et un signal envoyé au commerce

Llevará tu nombre se présente comme une fiction historique centrée sur une femme désignée coupable, exilée, puis reconstruite par l’apprentissage et par le travail, dans un Madrid de fin de siècle.

Le lancement, lui, sert de tribune : Ónega lie la trajectoire de son héroïne à une revendication contemporaine de circulations du livre. Dans la salle, la phrase sur Mercadona circule aussi vite qu’un slogan ; elle résume un pari : déplacer le livre vers le flux, sans le détacher de la règle du prix fixe.

Crédits photo : domaine public

 

 
 

 

Les filles de la femme de chambre

Sonsoles Onega trad. Judith Vernant

Paru le 05/05/2025

491 pages

Charleston éditions

22,90 €

