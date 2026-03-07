Musique classique, santé numérique et désillusion cubaine

À travers cinq livres récents, la Booksletter de la semaine traverse des territoires intellectuels très différents. Un compositeur revendique une histoire personnelle de la musique occidentale ; une enquête ressuscite les dactylos devenues parfois coautrices invisibles ; une journaliste examine l’impact sanitaire d’Internet et des influenceurs médicaux ; un roman de Leonardo Padura explore l’épuisement moral et matériel de Cuba ; enfin, un biologiste invite à repenser la nature à travers le prisme du mutualisme.

TÉMOIGNAGE - Un compositeur décrit sa relation à la musique classique

Music’s Odyssey: An Invitation to Western Classical Music (« Odyssée de la musique. Une invitation à la musique classique occidentale »), de Robin Holloway, Allen Lane, 2025.

Robin Holloway ne prétend pas écrire une histoire totale de la musique. Il avance autrement : par préférences, par fidélités, par angles morts assumés. Son livre embrasse neuf siècles de musique classique occidentale, mais refuse la neutralité professorale. Une page pour Vivaldi, quatre pour Chopin, douze pour Charles Ives : la hiérarchie n’obéit pas au canon, elle épouse une expérience.

Compositeur lui-même, Holloway revendique une approche « personnelle et partiale ». Il se dit germanique de tempérament, francophile par affinité, russophile par admiration, anglais jusqu’à l’os. Il se ferme à l’opéra italien, juge souvent Mozart trop conventionnel, comprend Chopin sans s’y abandonner, mais place Bach au centre, comme une définition de la musique elle-même. Lire l’article

SOCIOLOGIE - La résistible ascension des dactylos Thanks for Typing: Remembering Forgotten Women in History (« Merci d’avoir tapé mon texte. Des oubliées de l’histoire »), de Juliana Dresvina, Bloomsbury Academic, 2021. L’invention de la machine à écrire a transformé bien davantage que les bureaux : elle a déplacé une partie de l’histoire sociale des femmes. Dans le monde anglo-saxon, la proportion d’employées de bureau, sténographes et dactylos en tête, passe en quelques décennies de 20 % à 50 %. Ce mouvement n’ouvre pas seulement un marché du travail : il crée une nouvelle zone grise entre assistance, exécution et participation intellectuelle. Juliana Dresvina suit ce basculement au plus près des trajectoires invisibles. Certaines secrétaires deviennent des amanuenses, puis des collaboratrices de fait. De Henry James à Nabokov, de T. S. Eliot à d’autres figures du XXe siècle, la machine à écrire déplace la frontière entre geste technique, correction, conseil, voire cocréation. La dactylo n’est plus seulement celle qui reproduit le texte : elle en accompagne parfois la naissance, la mise en forme et la survie. Lire l’article

SANTÉ - Internet vous rend-il encore plus malade ? Bad Influence: How the Internet Hijacked Our Health (« Mauvaise influence. Comment Internet a pris notre santé en otage »), de Deborah Cohen, Simon and Schuster, 2026. Le savoir médical a changé d’adresse. Il se cherche désormais dans les moteurs de recherche, sur les réseaux sociaux, auprès des influenceurs santé, des applications et des assistants conversationnels. Deborah Cohen examine ce nouvel écosystème où l’accès à l’information s’élargit, mais où prolifèrent aussi les diagnostics sauvages, les croyances erronées, les conflits d’intérêts et les prescriptions indues. Le problème n’est pas seulement celui de la désinformation. Internet modifie le rapport au corps, persuade parfois des bien-portants qu’ils sont malades, délégitime le médecin et alimente un marché de la santé où la recommandation se confond de plus en plus avec la promotion. Dans cet espace saturé, la preuve devient un objet de concurrence. Lire l’article

ROMAN - Cuba : chronique d’une île à bout de souffle Morir en la arena (« Mourir sur le sable »), de Leonardo Padura, Tusquets, 2025. Chez Leonardo Padura, Cuba n’a plus rien d’un décor révolutionnaire figé dans l’iconographie. L’île apparaît comme un territoire de pénuries, de murs qui tombent, d’exils familiaux, de retraites dérisoires et d’humiliations quotidiennes. À travers Rodolfo, ancien fonctionnaire et ancien combattant d’Angola, le roman suit une génération usée, celle qui a grandi dans la promesse révolutionnaire et vieillit parmi ses décombres. Le retour d’un frère condamné pour parricide, la maladie, les envois d’argent depuis l’Espagne ou Miami, les coupures d’électricité et l’effritement des maisons composent une matière romanesque qui tient moins du tableau que de l’autopsie. Padura ne décrit pas seulement une crise : il saisit l’après des espérances. Lire l’article

BIOLOGIE - Plutôt le mutualisme que la guerre The Call of the Honeyguide (« L’appel du grand indicateur »), de Rob Dunn, Basic Books, 2025. Le vivant ne se résume pas à la prédation. Rob Dunn consacre son livre à l’autre versant de l’évolution : la coopération, les alliances, les bénéfices croisés entre espèces. Le mutualisme traverse l’histoire du monde vivant, des bactéries intestinales jusqu’aux oiseaux africains qui guident les humains vers les nids d’abeilles afin de se nourrir ensuite de la cire laissée sur place. L’argument ne relève pas d’une fable édifiante. Il constitue une manière de relire nos propres dépendances, alimentaires, écologiques et techniques. Là où l’époque privilégie le récit de la lutte, Dunn rappelle que nombre d’équilibres décisifs procèdent d’associations patientes, parfois anciennes comme le paléolithique, parfois invisibles à l’œil nu. Lire l’article

Pour aider Books

Books est mort, vive Books ! En attendant peut-être un jour le magazine lui-même, voici la Booksletter qui renaît de ses cendres grâce à l’Association Les Amis de Books. Pour adhérer à l’association, écrivez-nous à lesamisbooks@gmail.com. Pour faire un don ou pour en savoir plus sur notre projet, rendez-vous sur notre page HelloAsso.

