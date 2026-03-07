Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA

Treize maisons d’édition américaines ont décidé de porter le fer au cœur d’Anna’s Archive. Déposée le 6 mars devant le tribunal fédéral du district sud de New York, l’action vise la plateforme pour « infraction directe au droit d’auteur » et réclame à la fois une injonction permanente, la suppression des copies litigieuses et des dommages pouvant atteindre 150.000 dollars par œuvre contrefaite.

Les plaignants réunissent un bloc inédit : Hachette Book Group, HarperCollins, Macmillan, Penguin Random House, Simon & Schuster, mais aussi Elsevier, Wiley, Pearson, McGraw Hill, Cengage, Taylor & Francis, Apress et Macmillan Learning.

Le dossier n’enrobe rien. Dans leur plainte, les éditeurs soutiennent qu’Anna’s Archive ne relève en rien d’une bibliothèque, pas même d’une version déviante de la conservation patrimoniale, mais d’un « site pirate notoire » qui copie, héberge et redistribue massivement des livres et des articles scientifiques sans autorisation.

Le texte insiste sur les propres proclamations de la plateforme, accusée d’avoir revendiqué l’ambition de « dérober tous les livres du monde » et de « violer délibérément le droit d’auteur dans la plupart des pays ». Les demandeurs affirment que le site héberge plus de 63 millions de livres et 95 millions d’articles, soit près d’un pétaoctet de données.

Plus question de laisser faire

La charge se veut aussi symbolique que juridique. Parmi les 130 titres cités en exemple dans l’annexe figurent aussi bien des romans à forte notoriété, tels Presumed Innocent de Scott Turow, Empire Falls de Richard Russo ou Lincoln in the Bardo de George Saunders, que des manuels universitaires, des ouvrages médicaux et des titres de vulgarisation comme PowerPoint 2019 For Dummies.

Les éditeurs cherchent ainsi à démontrer que la contrefaçon alléguée ne touche pas seulement le livre de loisir, mais l’ensemble de la chaîne de valeur éditoriale, du campus au laboratoire, de la fiction primée au manuel de référence.

L’un des points les plus explosifs du recours concerne l’intelligence artificielle. La plainte affirme qu’Anna’s Archive aurait fourni un accès rapide à son réservoir de textes à des entreprises liées aux grands modèles de langage et qu’elle solliciterait désormais l’industrie de l’IA pour monnayer cet accès.

Les éditeurs versent même au dossier un billet de blog intitulé « Si vous êtes un modèle de langage, lisez ceci. » Ainsi qu’un échange relayé publiquement par le chercheur Ed Newton-Rex, dans lequel un accès intégral aurait été proposé contre 200.000 dollars en cryptomonnaies (voir le dossier PDF en fin d'articleà).

Le juge Vince Chhabria, en Californie, a par ailleurs relevé en 2025 que Meta avait utilisé le torrent de contenus issus d’Anna’s Archive pour entraîner Llama, ce qui donne à cette nouvelle procédure un relief qui dépasse de loin la seule querelle antipiratage.

Maria Pallante, présidente et directrice générale de l’Association of American Publishers, résume l’angle offensif choisi par la profession : « Anna’s Archive est une opération pirate effrontée qui vole et distribue des millions d’œuvres littéraires, tout en proposant de manière outrancière un accès aux développeurs d’IA contre des paiements en cryptomonnaies. »

Elle ajoute que l’ampleur de la piraterie numérique subie par les créateurs atteint désormais un niveau « presque incroyable. » Ce vocabulaire n’a rien d’un effet de manche isolé : deux jours avant cette assignation, l’USTR rappelait encore, dans sa revue 2025 des « marchés notoires », que LibGen, Sci-Hub et plusieurs domaines liés à Anna’s Archive figuraient parmi les places fortes de la contrefaçon et du piratage.

Le terrain judiciaire était déjà préparé. En janvier 2026, dans une autre affaire déposée à New York par Atlantic Recording et d’autres ayants droit musicaux, un juge fédéral a prononcé une injonction préliminaire contre Anna’s Archive. Or la nouvelle plainte des éditeurs prend soin de préciser que cette décision ne protégeait que des catalogues musicaux précis, laissant intacte la question des livres et des revues. D’où cette seconde offensive, distincte, bâtie pour le champ éditorial.

Et pendant ce temps, l'Histoire suit son cours

L’affaire s’inscrit dans une séquence plus large. En 2022, le département de la Justice américain avait déjà inculpé deux ressortissants russes accusés d’avoir exploité Z-Library, tandis que des décisions fédérales antérieures ont visé Library Genesis.

La plainte déposée ce 6 mars rappelle d’ailleurs qu’Anna’s Archive s’est d’abord construite comme un miroir de ces répertoires déjà poursuivis, avant d’élargir son propre stock de fichiers. Le détail compte : il suggère, du point de vue des éditeurs, non une zone grise du web, mais un continuum organisé de la contrefaçon éditoriale.

Reste une question, centrale, presque politique : que vaut encore un catalogue lorsque sa copie illégale circule à l’échelle industrielle, se télécharge en masse et sert en prime de carburant à des modèles d’IA ? Les plaignants répondent frontalement. Selon eux, Anna’s Archive prive les éditeurs de ventes, de licences et du contrôle sur les conditions de reproduction et de diffusion de leurs œuvres ; elle sape aussi les marchés existants ou futurs de la concession de droits pour l’entraînement des modèles.

Le grief ne porte donc pas seulement sur la copie. Il vise la captation d’une valeur déjà produite par les auteurs, les traducteurs, les universitaires, les maisons et leurs investissements, puis recyclée hors contrat, hors rémunération, hors consentement.

Si le tribunal suit cette lecture, l’enjeu dépassera le cas Anna’s Archive. Il touchera à la frontière, de plus en plus disputée, entre accès aux savoirs, piraterie de masse et industrialisation de l’entraînement des IA. Les éditeurs américains ont choisi de ne plus traiter ces sujets séparément.

Dans leur plainte, tout se tient : le téléchargement sauvage, l’architecture technique du site, les adhésions déguisées en dons, les torrents, les serveurs miroirs, et, au bout de la chaîne, la promesse d’un accès premium aux développeurs. En clair, la vieille bataille du droit d’auteur vient d’entrer de plain-pied dans l’économie des modèles génératifs.

La plainte est à consulter ci-dessous :

