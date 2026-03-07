Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA

Quelque part entre l’utopie libertaire d’une bibliothèque totale et l’économie souterraine du téléchargement massif, Anna’s Archive s’est imposée comme un nœud obscur du web du savoir. Depuis quelques années, des millions de livres y circulent hors des circuits éditoriaux traditionnels. Mais à mesure que l’intelligence artificielle avale des bibliothèques entières pour se nourrir de textes, ce territoire pirate change soudain d’échelle.
Le 07/03/2026 à 09:35 par Nicolas Gary
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
07/03/2026 à 09:35
0
Commentaires
3
Partages
Treize maisons d’édition américaines ont décidé de porter le fer au cœur d’Anna’s Archive. Déposée le 6 mars devant le tribunal fédéral du district sud de New York, l’action vise la plateforme pour « infraction directe au droit d’auteur » et réclame à la fois une injonction permanente, la suppression des copies litigieuses et des dommages pouvant atteindre 150.000 dollars par œuvre contrefaite.
Les plaignants réunissent un bloc inédit : Hachette Book Group, HarperCollins, Macmillan, Penguin Random House, Simon & Schuster, mais aussi Elsevier, Wiley, Pearson, McGraw Hill, Cengage, Taylor & Francis, Apress et Macmillan Learning.
Le dossier n’enrobe rien. Dans leur plainte, les éditeurs soutiennent qu’Anna’s Archive ne relève en rien d’une bibliothèque, pas même d’une version déviante de la conservation patrimoniale, mais d’un « site pirate notoire » qui copie, héberge et redistribue massivement des livres et des articles scientifiques sans autorisation.
À LIRE - Anna’s Archive publie 2,8 millions de titres Spotify
Le texte insiste sur les propres proclamations de la plateforme, accusée d’avoir revendiqué l’ambition de « dérober tous les livres du monde » et de « violer délibérément le droit d’auteur dans la plupart des pays ». Les demandeurs affirment que le site héberge plus de 63 millions de livres et 95 millions d’articles, soit près d’un pétaoctet de données.
La charge se veut aussi symbolique que juridique. Parmi les 130 titres cités en exemple dans l’annexe figurent aussi bien des romans à forte notoriété, tels Presumed Innocent de Scott Turow, Empire Falls de Richard Russo ou Lincoln in the Bardo de George Saunders, que des manuels universitaires, des ouvrages médicaux et des titres de vulgarisation comme PowerPoint 2019 For Dummies.
Les éditeurs cherchent ainsi à démontrer que la contrefaçon alléguée ne touche pas seulement le livre de loisir, mais l’ensemble de la chaîne de valeur éditoriale, du campus au laboratoire, de la fiction primée au manuel de référence.
L’un des points les plus explosifs du recours concerne l’intelligence artificielle. La plainte affirme qu’Anna’s Archive aurait fourni un accès rapide à son réservoir de textes à des entreprises liées aux grands modèles de langage et qu’elle solliciterait désormais l’industrie de l’IA pour monnayer cet accès.
Les éditeurs versent même au dossier un billet de blog intitulé « Si vous êtes un modèle de langage, lisez ceci. » Ainsi qu’un échange relayé publiquement par le chercheur Ed Newton-Rex, dans lequel un accès intégral aurait été proposé contre 200.000 dollars en cryptomonnaies (voir le dossier PDF en fin d'articleà).
Le juge Vince Chhabria, en Californie, a par ailleurs relevé en 2025 que Meta avait utilisé le torrent de contenus issus d’Anna’s Archive pour entraîner Llama, ce qui donne à cette nouvelle procédure un relief qui dépasse de loin la seule querelle antipiratage.
À LIRE - Nvidia accusé d'avoir puisé dans les livres d'Anna's Archive pour son IA
Maria Pallante, présidente et directrice générale de l’Association of American Publishers, résume l’angle offensif choisi par la profession : « Anna’s Archive est une opération pirate effrontée qui vole et distribue des millions d’œuvres littéraires, tout en proposant de manière outrancière un accès aux développeurs d’IA contre des paiements en cryptomonnaies. »
Elle ajoute que l’ampleur de la piraterie numérique subie par les créateurs atteint désormais un niveau « presque incroyable. » Ce vocabulaire n’a rien d’un effet de manche isolé : deux jours avant cette assignation, l’USTR rappelait encore, dans sa revue 2025 des « marchés notoires », que LibGen, Sci-Hub et plusieurs domaines liés à Anna’s Archive figuraient parmi les places fortes de la contrefaçon et du piratage.
Le terrain judiciaire était déjà préparé. En janvier 2026, dans une autre affaire déposée à New York par Atlantic Recording et d’autres ayants droit musicaux, un juge fédéral a prononcé une injonction préliminaire contre Anna’s Archive. Or la nouvelle plainte des éditeurs prend soin de préciser que cette décision ne protégeait que des catalogues musicaux précis, laissant intacte la question des livres et des revues. D’où cette seconde offensive, distincte, bâtie pour le champ éditorial.
L’affaire s’inscrit dans une séquence plus large. En 2022, le département de la Justice américain avait déjà inculpé deux ressortissants russes accusés d’avoir exploité Z-Library, tandis que des décisions fédérales antérieures ont visé Library Genesis.
La plainte déposée ce 6 mars rappelle d’ailleurs qu’Anna’s Archive s’est d’abord construite comme un miroir de ces répertoires déjà poursuivis, avant d’élargir son propre stock de fichiers. Le détail compte : il suggère, du point de vue des éditeurs, non une zone grise du web, mais un continuum organisé de la contrefaçon éditoriale.
Reste une question, centrale, presque politique : que vaut encore un catalogue lorsque sa copie illégale circule à l’échelle industrielle, se télécharge en masse et sert en prime de carburant à des modèles d’IA ? Les plaignants répondent frontalement. Selon eux, Anna’s Archive prive les éditeurs de ventes, de licences et du contrôle sur les conditions de reproduction et de diffusion de leurs œuvres ; elle sape aussi les marchés existants ou futurs de la concession de droits pour l’entraînement des modèles.
Le grief ne porte donc pas seulement sur la copie. Il vise la captation d’une valeur déjà produite par les auteurs, les traducteurs, les universitaires, les maisons et leurs investissements, puis recyclée hors contrat, hors rémunération, hors consentement.
Si le tribunal suit cette lecture, l’enjeu dépassera le cas Anna’s Archive. Il touchera à la frontière, de plus en plus disputée, entre accès aux savoirs, piraterie de masse et industrialisation de l’entraînement des IA. Les éditeurs américains ont choisi de ne plus traiter ces sujets séparément.
Dans leur plainte, tout se tient : le téléchargement sauvage, l’architecture technique du site, les adhésions déguisées en dons, les torrents, les serveurs miroirs, et, au bout de la chaîne, la promesse d’un accès premium aux développeurs. En clair, la vieille bataille du droit d’auteur vient d’entrer de plain-pied dans l’économie des modèles génératifs.
La plainte est à consulter ci-dessous :
Crédits photo : AnnaKovalchuk CC 0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Au Danemark, la lutte contre le piratage de manuels universitaires change d’échelle — et de cibles. L’alliance antipiratage RettighedsAlliancen (The Rights Alliance) annonce, à partir du 1er février 2026, des actions civiles visant des étudiants soupçonnés de partager illégalement des manuels numériques. Le cap affiché tient en une formule : prouver qu’un seul manuel partagé suffit à déclencher un dossier, même quand l’échange circule dans des groupes fermés et entre camarades.
08/02/2026, 09:35
L’éditeur français Nouveau Monde Editions accuse Mistral AI d’avoir utilisé sans autorisation plus de 200 ouvrages pour entraîner son intelligence artificielle Le Chat. Il réclame une indemnisation pour les auteurs concernés. L’affaire s’inscrit dans un contexte de soupçons plus larges sur l’usage de bases de données pirates par des acteurs de l’IA et expose Mistral AI à des risques juridiques et réglementaires – d'autant qu'elle conteste ces accusations.
02/02/2026, 20:48
Le site Bato.to, présenté par l’association japonaise CODA comme « le plus grand site de piratage de mangas au monde », a été fermé avec environ 60 sites miroirs (dont xbato.com et mangapark.io). Selon cette organisation, l’arrêt intervient après une opération coordonnée entre des éditeurs japonais, des partenaires chinois et la police de Shanghai, à la suite d’une perquisition menée le 19 novembre 2025 dans la région autonome zhuang du Guangxi.
02/02/2026, 14:34
Dans la salle d’audience de la capitale de la Bavière, une question qui obsède l’édition européenne prenait un aspect très concret : une intelligence artificielle peut-elle s’entraîner sur des textes protégés sans licence ? Le Landgericht München aura donné raison à la société de gestion collective GEMA contre deux entités du groupe OpenAI. La décision porte explicitement sur « les paroles de chansons de neuf autrices et auteurs allemands bien connus ».
31/01/2026, 13:26
Les manuscrits d'Anne Frank (1929-1945) mêlés à des considérations techniques relatives au blocage géographique et à l'utilisation de VPN (pour virtual private network, réseau privé virtuel) ? Telle est l'affaire qu'examine actuellement la Cour de justice de l'Union européenne : l'avocat général, Athanasios Rantos, a rendu ses conclusions le 15 janvier dernier.
20/01/2026, 11:49
Selon une plainte amendée déposée devant la Cour du district nord de Californie, la multinationale Nvidia aurait délibérément cherché à s’approvisionner auprès d’une bibliothèque clandestine de livres piratés pour entraîner ses modèles de langage. On évoque un volume de 500 téraoctets de livres, soit près de 200 millions d'ouvrages...
19/01/2026, 17:42
Ce 15 janvier 2026, l’Association of American Publishers (AAP) a annoncé une étape nouvelle dans ce combat judiciaire : deux grands éditeurs, Cengage Group et Hachette Book Group, ont déposé une motion pour intervenir directement dans l’affaire In re Google Generative AI Copyright Litigation, jusqu’ici portée par un groupe d’illustrateurs et d’écrivains.
15/01/2026, 20:35
Anna’s Archive, bibliothèque en ligne non officielle spécialisée dans l’accès à des livres et textes numériques, a vu son nom de domaine principal, annas-archive.org, suspendu début janvier 2026. La plateforme reste toutefois accessible via d’autres adresses. Ses responsables affirment que cette suspension n’est pas liée à la récente mise en ligne d’une vaste archive musicale issue de Spotify.
06/01/2026, 17:23
Le journaliste du New York Times John Carreyrou et plusieurs écrivains, non cités nommément, ont engagé une action en justice contre des entreprises majeures de l’intelligence artificielle, dont OpenAI, Google, Meta, Anthropic, xAI et Perplexity. Ils les accusent d’avoir utilisé des copies piratées de leurs livres pour entraîner des modèles de langage à l’origine de chatbots.
24/12/2025, 13:21
Gaël Faye, Guillaume Musso, Amélie Nothomb, ou encore Albert Camus, Joël Dicker comptent parmi les écrivains pillés par Anthropic, la société américaine derrière l’intelligence artificielle Claude.
15/12/2025, 19:29
Le Japon mise plus que jamais sur la puissance de son industrie culturelle pour soutenir sa politique d’influence et son économie. Manga, anime, jeux vidéo : ces secteurs sont désormais au cœur d’une stratégie nationale qui vise à quadrupler les exportations d’ici 2033 et à atteindre l’équivalent du chiffre d’affaires actuel de l’industrie automobile. Mais un obstacle s’interpose entre Tokyo et ses ambitions : le piratage massif, en particulier en provenance… des États-Unis.
11/12/2025, 17:51
La Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), organisme de gestion collective, assigne la plateforme TikTok en référé devant le Tribunal judiciaire de Paris. La SACD demande réparation du préjudice subi par les auteurs et autrices des œuvres exploitées ou représentées sur la plateforme, sans autorisation ni « contreparties acceptables ».
13/11/2025, 10:39
Le 5 novembre 2025, l’Assemblée nationale a voté la clarification du dialogue social et l’organisation d’élections professionnelles pour les artistes-auteurs au sein de leur régime de sécurité sociale. Ce vote historique — adopté par 186 voix contre 72 — marque une étape majeure vers la reconnaissance du scandale Agessa et la reprise en main du régime social par les bénéficiaires eux-mêmes.
06/11/2025, 17:31
Le 28 octobre, à Manhattan, le juge fédéral Sidney Stein a donné son feu vert à l’action collective menée par un groupe d’auteurs - parmi lesquels un certain George R.R. Martin. L’élément central retenu par le juge est un échange où ChatGPT esquisse le plan d’un roman postérieur à A Clash of Kings, divergent de sa suite, A Storm of Swords. Baptisé A Dance with Shadows, il poursuit l'œuvre de George R.R. Martin sans lui.
03/11/2025, 13:03
Le jeudi 25 septembre 2025, le juge fédéral de San Francisco William Alsup, magistrat senior du district nord de Californie, a donné son approbation préliminaire à un accord inédit conclu entre Anthropic, société à l'origine du modèle Claude, et les auteurs et éditeurs qui l’accusaient d’avoir siphonné illégalement des millions d’ouvrages pour entraîner ses systèmes. Elle versera un dédommagement d'au moins 1,5 milliard $, une somme qui pourrait augmenter si l’inventaire des titres piratés venait à s’allonger.
26/09/2025, 12:36
Un vent de fronde souffle sur Apple. En ce début septembre 2025, le géant au verger technologique verdoyant est confronté à une fronde inattendue : celle de deux auteurs américains, Grady Hendrix et Jennifer Roberson, qui l’accusent d’avoir utilisé leurs livres, sans crier gare ni autorisation, pour entraîner ses systèmes d’intelligence artificielle, notamment les modèles dits OpenELM et Apple Intelligence.
07/09/2025, 09:54
Iron Man s'en félicite. Anthropic, une startup spécialisée en IA, a proposé un accord financier vertigineux. 1,5 milliard de dollars seront versés à des auteurs qui l’accusaient d’avoir exploité illicitement leurs livres pour entraîner son chatbot Claude. S’il est approuvé par un juge fédéral, il deviendra ni plus ni moins le plus grand dédommagement jamais enregistré en matière de violation de droits d’auteur.
06/09/2025, 09:21
Quelques mois après les plaintes de Disney et Universal, un autre studio hollywoodien donne rendez-vous à Midjourney devant la justice. Warner Bros. Entertainment assure en effet que le programme d'intelligence artificielle générative contrevient au droit d'auteur en produisant et diffusant, entre autres, des représentations des super-héros les plus connus du catalogue DC Comics...
05/09/2025, 15:54
Un tournant majeur survient dans l'affaire Bartz v. Anthropic, procès collectif intenté contre l'entreprise d'IA basée à San Francisco, Anthropic, accusée d'avoir utilisé des œuvres protégées par le droit d'auteur piratées pour entraîner ses modèles d'IA. Initialement centré sur des accusations de violation de droits d'auteur, le procès a débouché sur un règlement, dont on aura les détails les prochains jours.
27/08/2025, 10:55
On en sourirait presque. Dans un contexte où l'intelligence artificielle devient un enjeu stratégique majeur, Elon Musk, via ses entreprises xAI et X Corp., a déposé une plainte antitrust contre Apple et OpenAI. Cette action portée devant le tribunal fédéral du Texas, accuse les deux géants technologiques de conspirer pour étouffer la concurrence dans le domaine des chatbots génératifs, notamment en favorisant ChatGPT au détriment de Grok, le modèle développé par xAI.
27/08/2025, 10:22
Les autrices et auteurs américains ont découvert que leurs œuvres ont (peut-être) alimenté Claude sans autorisation – l'IA montée par Google et Amazon. Pour se défendre, il leur est possible de s'inscrire avant le 1er septembre, pour être aux premières loges d’un procès-pierre angulaire du droit d’auteur à l’ère de l’intelligence artificielle.
24/08/2025, 20:11
La bataille judiciaire entre l’agence de presse indienne ANI et OpenAI ne faiblit pas. Au cœur du litige : l’usage non autorisé de son contenu journalistique pour entraîner ChatGPT. La Haute Cour de Delhi est appelée, d’ici les prochains mois, à trancher une question à l’écho mondiale : les intelligences artificielles peuvent-elles apprendre comme les humains ? Ou doivent-elles demander la permission ?
21/08/2025, 17:33
Dans un monde où la musique et le cinéma titubent sous les coups de la lutte anti‑piraterie, le manga, lui, trône comme un insolent résistant – et les États‑Unis en sont le principal foyer. Une donnée pourtant simple : en 2024, alors que le trafic global sur les sites pirates chutait de 229 à 216 milliards de visites – baisse modeste certes –, l’accès aux œuvres publiées (essentiellement du manga) a, lui, progressé de 4,3 %. Soit 66,4 milliards de visites, dont plus de 70 % pour… des mangas.
17/08/2025, 09:36
Anthropic se heurte à un revers judiciaire : pas d’appel avant procès, jugement confirmé. Une tournure spectaculaire qui prolonge le feuilleton juridique du plein gré de l’intelligence artificielle appliquée à la création littéraire.
17/08/2025, 09:20
En Corée du Sud, devant l'ambassade du Japon de Séoul, créateurs et créatrices de webtoons ont manifesté leur désarroi, ce lundi 11 août. Banderoles et slogans réclamaient l'extradition de l'opérateur de plusieurs plateformes pirates, lequel mènerait ses activités depuis l'archipel nippon...
12/08/2025, 10:23
Au Japon, La Cour supérieure de la propriété intellectuelle a rappelé que, même dans l’univers haut en couleur du manga, les règles ne sont pas optionnelles. Elle a en effet confirmé, ce 28 juillet, la condamnation avoir mis en ligne, sans autorisation, des œuvres de trois mangakas… sur une plateforme spécialisée dans les contenus érotiques.
10/08/2025, 09:03
En Chine, la sentence est tombée comme un générique de fin abrupt : le 4 juillet dernier, le tribunal intermédiaire de Chengdu a confirmé la condamnation d’un homme reconnu coupable d’avoir opéré Sakura Dongman (imomoe.ai), l’un des plus gros sites pirates d’anime japonais traduits en mandarin.
10/08/2025, 08:56
Mi-juillet, sept organisations belges représentant des ayants droit, notamment des éditeurs et des auteurs, ont obtenu une ordonnance de blocage de cinq sites diffusant sans autorisation des œuvres protégées par le droit d'auteur. Une décision importante, assortie d'un suivi de son exécution par le SPF Économie, afin de lutter contre le phénomène des sites miroirs.
05/08/2025, 16:25
Face à la montée des protestations d’auteurs, éditeurs et titulaires de droits sur l’utilisation massive et opaque de leurs œuvres par les intelligences artificielles, la Commission européenne a présenté un modèle type à destination des fournisseurs d’IA à finalité générale (IAGP). Ce document standardisé vise à les guider pour résumer, de façon claire et publique, les données utilisées lors de l'entraînement de leurs modèles.
25/07/2025, 18:22
Par une décision rendue le 23 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Paris a donné gain de cause au Syndicat national de l’édition (SNE), soutenu par neuf maisons d’édition membres – Casterman, Crunchyroll, Delcourt, Glénat, Kana, Ki-oon (AC Média), Kurokawa, Panini et Pika – en ordonnant le blocage en France du site Japscan, l’une des principales plateformes pirates de lecture en ligne de mangas et bandes dessinées.
23/07/2025, 18:21
Plusieurs associations représentant les éditeurs de livres et les ayants droit en Belgique ont obtenu gain de cause devant le tribunal de l’Entreprise de Bruxelles, qui a ordonné le retrait de leurs contenus de sites pirates bien connus... Au début du mois de juillet, elles avaient déposé une requête unilatérale avec un objectif : obtenir leur blocage.
17/07/2025, 18:26
Le 28 juin marque un tournant important pour l’édition numérique. Ce jour-là, l’« Acte européen d’accessibilité » entre en application. Une directive européenne adoptée en 2019 qui impose de nouvelles règles aux livres numériques, aux liseuses, aux logiciels de lecture et aux plateformes de vente. L’enjeu est simple : rendre ces outils plus accessibles aux personnes en situation de handicap.
27/06/2025, 12:23
Après Anthropic - créatrice des IA Claude, soutenue par Amazon -, le géant Meta a également obtenu gain de cause face à 13 auteurs, qui accusaient l’entreprise d’avoir utilisé leurs livres protégés par le droit d’auteur pour entraîner son modèle d’intelligence artificielle, Llama, sans leur consentement. Le juge fédéral Vince Chhabria, en poste à San Francisco et chargé du dossier, a même accordé à Meta un jugement sommaire (summary judgment), ce qui signifie que l’affaire n’est même pas allée jusqu’à un procès complet...
26/06/2025, 15:47
L'entreprise Anthropic - conceptrice de la famille d'IA générative Claude - vient d’obtenir une victoire judiciaire, dans le bras de fer qui l’oppose aux auteurs Andrea Bartz, Charles Graeber et Kirk Wallace Johnson, sur la question des droits d’auteur et de l’intelligence artificielle. Dans une décision rendue par le juge fédéral William Alsup, du district nord de Californie, le tribunal a estimé que le fait d’entraîner des modèles d’IA à partir de livres achetés légalement relève du « fair use », ou usage loyal, prévu par le droit américain.
25/06/2025, 12:06
Le CSPLA (Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique) a lancé une nouvelle mission pour clarifier le statut juridique des contenus créés avec l’IA. Au cœur des débats : protéger les auteurs et préserver la diversité culturelle sans freiner l’innovation technologique. Elle est confiée à Alexandra Bensamoun. Les conclusions sont attendues en juin 2026.
24/06/2025, 18:17
Presque un an jour pour jour après l'ouverture de la procédure judiciaire, portée par l'autrice autopubliée CD Reiss, Audible, filiale d'Amazon dédiée aux livres audio, n'est pas parvenue à faire classer sans suite les accusations. D'après la plainte, Audible s'assurerait un monopole sur les ventes de livres audio, en pénalisant injustement les auteurs qui lui refuseraient l'exclusivité sur leurs titres...
12/06/2025, 15:58
Autres articles de la rubrique Numérique
Lors de l’émission C ce soir, diffusée le 19 février 2026 sur France 5, écrivains, chercheurs et spécialistes du numérique ont débattu de l’essor de l’intelligence artificielle et des inquiétudes qu’elle suscite. Au cœur des discussions : la question de la place de l’humain face à des systèmes capables de produire textes, idées ou analyses à une vitesse et échelle inédites.
06/03/2026, 17:33
Deux acteurs du secteur numérique du livre annoncent un rapprochement destiné à faciliter à la fois la vente directe aux lecteurs et la distribution internationale. L’entreprise québécoise De Marque et la société britannique Supadu mettent en place une solution commune qui combine leurs technologies respectives, avec l’objectif de centraliser plusieurs fonctions aujourd’hui dispersées dans la chaîne du livre numérique.
04/03/2026, 13:09
L'application Bang ! cherche une place singulière : faire entrer des albums conçus pour la planche dans une lecture mobile verticale, sans gommer la patte graphique. Clément Cousin, cofondateur de l’application, détaille une chaîne de transformation pensée comme une pipeline, mais tenue par des choix de designers et une validation éditoriale émanant des auteurs et éditeurs impliqués.
04/03/2026, 12:02
À mesure que l’intelligence artificielle s’impose comme levier stratégique, la compétition ne se joue plus seulement sur les algorithmes. Elle se déplace vers l’accès à l’énergie, aux infrastructures et aux gisements de données. L’Europe peut-elle bâtir une souveraineté numérique sans sécuriser ces ressources critiques, alors que quelques géants contrôlent déjà les capacités de calcul et le cloud ?
03/03/2026, 17:53
La Cour suprême des États-Unis a coupé court, ce 2 mars 2026, à un nouveau test judiciaire sur la place de l’intelligence artificielle dans le droit d’auteur. En refusant d’examiner le recours du chercheur Stephen Thaler, la juridiction préserve la décision de la cour d’appel fédérale de Washington : un enregistrement au Copyright Office suppose une création humaine, et une image produite uniquement par une machine n’entre pas dans ce champ. Point barre.
03/03/2026, 16:42
Anna’s Archive relance la machine, et cette fois la cible s’appelle Spotify. Le 8 février 2026, des liens de téléchargement apparaissent sans annonce officielle dans le fichier torrents.json du site, sous forme de dizaines de nouveaux torrents. TorrentFreak en recense 47, auxquels s’ajoute un torrent de métadonnées : environ 2,8 millions de fichiers audio pour près de 6 téraoctets.
27/02/2026, 15:47
À Londres, le thermomètre créatif s’affole et les agences ferment les écoutilles. Dans les boîtes mail, des lettres trop lisses, des synopsis trop parfaits : l’ombre des algorithmes plane sur les manuscrits. De Eve White Literary Agency à David Higham Associates, le mot d’ordre fuse : pas d’IA dans les soumissions. La chasse aux textes assistés s’ouvre, au nom d’une voix humaine à défendre.
25/02/2026, 10:40
Nantes Métropole prépare le lancement en 2027 d’une « médiathèque en ligne » destinée aux habitants des communes de la métropole adhérentes au service commun de lecture publique. Cette future bibliothèque numérique de référence (BNR) métropolitaine doit permettre, gratuitement, d’emprunter des livres numériques et audio, de lire la presse, de visionner des films ou encore de suivre des formations, depuis une tablette, un ordinateur ou un smartphone.
19/02/2026, 16:42
En Corée du Sud, le dépôt légal se heurte à une production automatisée que le cadre actuel absorbe mal. Le 4 février 2026, la Bibliothèque nationale (National Library of Korea, NLK) a annoncé l’exclusion d'ouvrages qu'a proposés un éditeur, connu pour publier des milliers de titres numériques en un temps record.
19/02/2026, 11:45
Audible accélère la convergence des formats. Le 18 février 2026, la filiale d’Amazon déploie une lecture immersive dans son application : texte Kindle et audio Audible se synchronisent, mot à mot, sur des centaines de milliers de titres. Les lecteurs peuvent écouter et lire simultanément, sans surcoût de droits pour les éditeurs. Après les voix IA, la plateforme renforce son écosystème et verrouille l’expérience de lecture.
19/02/2026, 11:28
Spotify met aussi en avant une dynamique déjà observée sur ses marchés anglophones : +36 % d’auditeurs de livres audio sur un an, +37 % d’heures d’écoute, et un public majoritairement âgé de 18 à 34 ans (52 % de l’audience livres audio revendiquée). L’entreprise indique que des éditeurs comme Bloomsbury, HarperCollins et Lagardère attribuent à la plateforme une croissance à deux chiffres de leurs ventes audio.
18/02/2026, 16:37
Depuis l’automne 2025, les grands groupes du livre accélèrent sur un terrain longtemps réservé aux plateformes : l’ingénierie de l’intelligence artificielle. Les annonces d’emploi et les initiatives sectorielles dessinent une stratégie cohérente : internaliser des briques IA pour piloter la chaîne du livre, optimiser la découverte des titres et industrialiser des tâches à forte intensité de données.
18/02/2026, 12:04
En 2025, les bibliothèques connectées à Libby et Sora ont franchi un seuil qui ressemble à une bascule : plus de 820,5 millions de prêts numériques dans le monde, selon OverDrive. La hausse atteint 10,9 % sur un an, portée par un usage devenu réflexe — ebook, audio, magazines, comics — au même geste : emprunter, immédiatement, depuis un téléphone.
14/02/2026, 11:04
Dans l’univers du livre, la communication visuelle n’est plus un simple habillage. Elle participe pleinement au récit éditorial. L’art du montage, longtemps associé au cinéma, s’impose désormais comme un outil stratégique pour libraires, éditeurs et auteurs soucieux de structurer leur présence publique.
13/02/2026, 06:45
Impossible, désormais, de demander à Gemini ou à Nano Banana (outil de génération d’images de Gemini) de générer une image mettant en scène des personnages issus de l’univers Disney. Des requêtes qui fonctionnaient encore récemment se heurtent maintenant à un refus, assorti d’un message évoquant des « préoccupations de fournisseurs de contenus tiers ».
12/02/2026, 18:11
Début février, Microsoft a officialisé son Publisher Content Marketplace, ou PCM, une plateforme destinée à permettre aux éditeurs de mettre leurs contenus sous licence pour des usages liés à l’intelligence artificielle, avec une rémunération indexée sur l’usage et des outils de suivi détaillés. L’objectif affiché est clair : créer un nouveau flux de revenus pour les producteurs d’information tout en améliorant la fiabilité des réponses fournies par les assistants conversationnels.
11/02/2026, 14:35
Calibre a longtemps ressemblé à un atelier d’ébéniste : solide, précis, mais visuellement daté. Avec Calibre 9.0, le gestionnaire de bibliothèques numériques piloté par Kovid Goyal s’offre enfin une façade plus accueillante. La version, publiée le 30 janvier 2026, place au centre une nouveauté très visible : une vue Bookshelf, traduite en français par Bibliothèque.
05/02/2026, 11:32
La Silicon Valley a longtemps vanté l’intelligence artificielle comme promesse de progrès. Derrière les discours marketing, un projet inédit révèle un versant industriel beaucoup plus brutal : acheter des livres, les réduire en lambeaux, puis en extraire chaque mot pour nourrir des algorithmes. Aux États-Unis, des documents judiciaires dévoilés fin janvier jettent une lumière crue sur cette stratégie et son coût éthique.
01/02/2026, 13:26
À Lucinges, en Haute-Savoie, un centenaire littéraire change de format. Cent ans après la naissance de Michel Butor, l’Archipel Butor fait entendre l’écrivain, et pas seulement le lire : une série de six podcasts se déploie pour faire découvrir ce poète autrement, portée par des voix de proches, d’artistes et de professionnels.
29/01/2026, 13:24
Novembre tombe comme un verdict tiède sur l’édition américaine. Ni euphorie, ni naufrage, mais cette étrange zone grise où l’industrie avance en regardant ses chiffres comme on scrute un électrocardiogramme. Le relié bombe le torse, l’audio s’emballe, le poche s’effrite. Un marché qui respire encore, certes — mais avec ce souffle court qui trahit les grandes transitions.
23/01/2026, 17:26
Harry Potter à l’école des sorciers, 1984, Le Hobbit, L’Attrape-cœurs, Le Trône de fer, Hunger Games, Da Vinci Code… Une étude récente affirme qu’il est possible, dans certaines conditions, d’obtenir d'intelligences artificielles génératives commerciales des passages très longs, parfois de véritables verbatim, tirés de livres présents dans leurs données d’entraînement.
23/01/2026, 15:14
Microsoft met fin à son dispositif de bibliothèque d’entreprise, à la fois physique et, en partie, numérique, et revoit à la baisse plusieurs abonnements utilisés par ses salariés, au profit de ce que l’entreprise décrit en interne comme une « expérience d’apprentissage dopée à l’IA » (AI-powered learning experience) via un dispositif baptisé « Skilling Hub ».
22/01/2026, 12:26
Spotify, le géant suédois de la musique à la demande, a investi depuis un moment déjà le domaine du livre audio. Au sein de la version 9.1.18.282 de l'application, une ligne de code suggère la présence d'un outil inédit, « Page Match », permettant de commencer la lecture d'un livre audio là où celle d'un ouvrage imprimé s'est arrêtée, en scannant simplement une page.
21/01/2026, 15:18
Longtemps cantonnée aux marges des pages culturelles ou aux revues spécialisées, la critique occupe aujourd’hui un espace beaucoup plus large. Elle s’invite dans les usages quotidiens, accompagne les choix culturels et structure le rapport aux œuvres comme aux services. Du livre imprimé aux plateformes numériques, elle n’a cessé d’évoluer, sans jamais perdre sa fonction première : éclairer, contextualiser, interroger.
19/01/2026, 17:36
Paul Claudel (1868-1955) est à l'origine d'une œuvre foisonnante, faite de pièces de théâtre, mais aussi de recueils de poésie et d'essais, un certain nombre étant marqué par sa révélation de la foi chrétienne en 1886. L'entrée de sa bibliographie dans le domaine public permet d'en redécouvrir la substance, au format numérique.
16/01/2026, 10:26
L’association Paris Librairies lance L’Écho des libraires, un podcast qui propose une immersion sonore au cœur des librairies indépendantes d’Île-de-France. Pensé comme un prolongement des rencontres littéraires organisées dans ces lieux, le programme donne à entendre lectures, entretiens et échanges entre libraires et acteurs du livre, sans quitter ses écouteurs.
09/01/2026, 15:54
Six mois après son lancement, Fiole a déjà opéré des choix structurants. Portée par les retours de sa communauté, l’application a renoncé à la publicité et repensé en profondeur son expérience de lecture. Un pari encore fragile économiquement, mais assumé, pour tenter de concilier numérique et écosystème du livre sans les opposer.
08/01/2026, 10:27
Dès l’origine, le projet autour de la liseuse Solaris est clair : faire de la liseuse un prolongement naturel de la librairie indépendante. Pas un cheval de Troie, pas une solution concurrente. Robin Schulz le répète : « Notre cœur de métier, notre engagement profond, c’est la librairie. »
07/01/2026, 11:30
À l’heure où un simple algorithme peut produire un roman ou un essai en quelques minutes, la question n’est plus anecdotique : si une intelligence artificielle écrit un livre, qui en détient les droits d’auteur ? Ce débat, longtemps théorique, a pris une dimension très concrète dans le monde de l’édition — et pas seulement en Chine, où l’interpénétration entre IA et maisons d’édition est déjà bien visible.
04/01/2026, 09:48
Des détecteurs d’écriture générée par intelligence artificielle peuvent attribuer une forte probabilité « IA » à des textes dont l’origine humaine est parfaitement établie, comme la Déclaration d’Indépendance des États-Unis, signée le 4 juillet 1776... OpenAI indique avoir observé ce type de faux positifs, tandis que Turnitin, acteur très présent dans l’enseignement, rappelle que ses indicateurs ne doivent pas servir seuls à sanctionner un étudiant.
30/12/2025, 14:33
Le Sénat français vient de dégainer un texte coup de poing contre le prétendu pillage des œuvres par l’intelligence artificielle. En inversant la charge de la preuve, un projet de proposition de loi forcerait les géants de l’IA à prouver leur innocence en matière de droits d’auteur. Une idée simple sur le papier – « coupable jusqu’à preuve du contraire » – qui suscite déjà des grincements de dents chez les start-up, et même des doutes sur sa solidité juridique.
29/12/2025, 12:55
Derrière la liseuse Solaris développée avec Inbook, il n’y a pas une accumulation de fonctions gadget, mais une ligne directrice assumée : lever les freins techniques à la lecture numérique. « La pénibilité de la synchronisation qu’on aurait pu avoir par le passé, on la contourne », résume Robin Schulz.
24/12/2025, 11:23
La bibliothèque universitaire de Freiberg a reçu, le 12 décembre 2025, le Sächsischer Bibliothekspreis 2025 (Prix des bibliothèques de Saxe), remis par la ministre saxonne de la Culture et du Tourisme, et par le Bibliotheksverband Sachsen (Association des bibliothèques du Land de Saxe).
24/12/2025, 11:15
Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) a rendu public, en décembre 2025, un rapport de mission très attendu consacré à la loi applicable aux modèles d’intelligence artificielle générative commercialisés dans l’Union européenne. Confiée à Tristan Azzi, professeur à l’École de droit de la Sorbonne, et à Yves El Hage, maître de conférences à l’université Jean Moulin Lyon 3.
19/12/2025, 11:02
À première vue, la liseuse Solaris portée par Tite Live et son partenaire industriel Inbook n’a rien de spectaculaire. Écran 6 pouces, gabarit classique, poids contenu : elle s’inscrit dans les standards du marché. Et pourtant, derrière cette apparente sobriété, l’objet raconte autre chose. Une volonté claire : revenir à l’essentiel, à l’acte de lecture lui-même, débarrassé des contraintes techniques qui ont longtemps parasité l’expérience numérique.
18/12/2025, 16:44
Parfois moquée pour ses couvertures pastel et ses intrigues codifiées - tout en étant, paradoxalement, une vraie « école » où nombre de traductrices ont fait leurs armes - Harlequin, maison culte de la romance populaire, se retrouve au cœur d’une contestation inédite. Accusée par des traducteurs de basculer massivement vers la traduction automatique, l’entreprise fait face à une fronde qui dénonce un « plan social invisible » et, plus largement, ce qui est perçu comme la première étape d’une remise en cause profonde - et possiblement durable - du métier. HarperCollins France, groupe auquel appartient Harlequin, défend sa décision.
17/12/2025, 18:15
Top ArticlesAmazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Commenter cet article