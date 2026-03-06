Festival du Livre de Paris : derrière la polémique Amazon, la vraie question de l’argent

« Mauvais procès », s’est défendu le Syndicat national de l’édition, « manœuvre partisane du SLF », rajoutait Amazon, « faux procès » pour le Festival : au final, l’Américain décidait de se retirer de l’édition 2026. Avec amertume, l’entreprise regrettait que « la lecture soit instrumentalisée », alors qu’elle devrait, selon elle, « rassembler tous les acteurs de la filière au service de tous les lecteurs ».

Mais derrière l’écume de la polémique, une autre question apparaît, plus embarrassante : celle des circuits qu'a mobilisés le Festival pour alimenter ses caisses. Dans cette affaire, il n’est pas seulement question de symboles, de positions de principe ou d’image. Il est surtout question d’argent. Et certains malentendus attisent des tensions supplémentaires

La Sofia sollicitée, très en amont

Dans sa recherche de fonds, la société portant l'événement avait logiquement sollicité La Sofia (Organisme de gestion collective, OGC), déposant en octobre 2025 un dossier auprès de la Commission liée à l'Action culturelle. Rien d’inhabituel en soi : en 2024, 480 dossiers furent présentés et 350 dossiers ont reçu un avis favorable de la commission, « avec un budget global d’environ 4 millions € », nous rappelle son directeur général Geoffroy Pelletier. Il était de 6 millions en 2022.

Les aides interviennent parfois très tôt dans l’année et les festivals disposent d'une trésorerie anticipant la tenue de l’événement. La Sofia le confirme : « Au moment où la commission examinait le dossier, le partenariat avec Amazon n’apparaissait pas, et n’a donc logiquement pas été débattu. »

En outre, « les aides de la Sofia font l’objet d’une obligation de transparence et sont publiées dans ses rapports d’activité », poursuit le directeur général. Pour 2026, « elle est identique à celle de l’année précédente : 115.000 €. » Modeste au regard du budget global du festival, mais symboliquement issue d’un mécanisme de solidarité interne à la filière du livre. La manifestation étant accompagnée par la Sofia depuis longtemps, le problème n'est résolument pas là. Du tout.

Le vrai malaise : deux logiques contradictoires

Le budget de l’action culturelle de la Sofia provient des sommes issues de la rémunération pour copie privée, dont 25 % doivent être consacrés au soutien à la création et aux manifestations.

À LIRE - Trou d’air sous la verrière : Hachette déserte (encore) le salon du livre de Paris

Par ailleurs, la société de gestion collective perçoit également une contribution liée aux ventes de livres aux bibliothèques : les fournisseurs reversent 6 % du prix hors taxe des ouvrages acquis par les établissements de prêt, dans le cadre du dispositif du droit de prêt. Le montant est complété par une contribution de l’État : en 2023, ce dernier aura abondé à la hauteur de 10 millions sur les 17,36 millions collectés au total par l’OGC.

Cette distinction entre les différentes rentrées de l’OGC et ses obligations a provoqué quelques confusions. Plusieurs libraires s’en sont ému auprès d'ActuaLitté : « Donc, ce que je reverse à La Sofia finance le Festival, qui par la suite sollicite le sponsoring d’Amazon. Ils n'ont peur de rien », s'indigne l'un d'eux par mail. L’argent du “Voldemort de l’édition” et celui de libraires dans un même pot : l’idée devient insupportable.

Un raisonnement compréhensible, mais juridiquement inexact : l’action culturelle de la Sofia n’est pas financée par les contributions liées aux ventes aux bibliothèques. D'autant qu'en octobre, le cybermarchand n'était pas dans le viseur de Pierre-Yves Bérenguer, directeur général de l'événement. « Le partenariat Amazon n’était absolument pas conclu au moment du dépôt de dossier de subvention Sofia », affirme-t-il, catégorique.

Selon les informations recueillies par ActuaLitté, l’arrivée d’Amazon ferait suite à la défection de la Corée du Sud, initialement invitée d’honneur. « Il n’y a aucun lien », selon le DG du festival. Et le SNE abonde en ce sens. Pourtant, l'absence de l'invité provoque un sérieux trou dans le budget. Mais après avoir obtenu un soutien provenant directement de l’économie du livre, puis en s’ouvrant à un sponsor comme Amazon, le Festival créait le malaise.

Ce que la commission aurait regardé

À la Sofia, personne ne s'empresse de refaire publiquement le match. Mais plusieurs voix confirment à ActuaLitté que la découverte dans la presse de ce sponsor a laissé pantois. « La question aurait, à tout le moins, suscité une discussion si elle avait été connue au moment de l’examen du dossier. Le sujet n'est pas anodin. » Tout en nuançant : un tel partenariat n'aurait pas invalidé l'aide, mais engagé un tout autre débat.

D'ailleurs, la Commission ne contrôle pas chaque pièce justificative de chaque budget prévisionnel pour retracer la chronologie des mécènes et sponsors. « Les dossiers sont étudiés très en amont, sur la base d’éléments encore évolutifs. Et cela vaut pour tous les festivals », assure-t-on. « C'est vrai qu'avec Amazon en gros dans le dossier, la décision n’aurait probablement pas été la même. » Et surtout, le découvrir dans la presse donnait le sentiment d'avoir été floué.

Amazon, cible trop facile ?

Le SLF s’est-il trompé de combat ? La question mérite d’être posée. En concentrant sa charge sur Amazon, le syndicat frappait juste symboliquement : difficile, pour les libraires indépendants, d’accepter que le concurrent le plus puissant de la chaîne du livre soit associé à un rendez-vous censé fédérer la profession. Surtout avec la confusion qui règne sur l'origine des ressources allouées. Mais la polémique ne se réduit pas à la question d’Amazon.

Le véritable embarras du Festival du Livre de Paris tient en quelques mots : solliciter un soutien issu de l’action culturelle et recruter par la suite comme sponsor un acteur qui cristallise depuis des années les tensions commerciales, sociales et culturelles du secteur. Mais qui peut aujourd’hui ignorer le poids de la firme dans les ventes d’ouvrages en ligne ?

À LIRE - Face au “modèle économique planétaire mortifère” d'Amazon, “unissons-nous”

Pierre-Yves Bérenguer s’en défend : à sa prise de fonctions, la commercialisation sur le Festival a été rendue aux libraires (ah, la librairie centrale du Grand palais éphémère...) et que l’organisation ne perçoit rien sur les ventes de livres réalisées. Et d'insister sur la vocation du rendez-vous : « Tout le monde a intérêt à faire en sorte que le festival soit le lieu des retrouvailles, là où on se rassemble avec toute la chaîne du livre. »

Reste que cette volonté a trouvé sa limite dans le choix... du financement, un peu comme la présence d'Oman en son temps.

Au fond, le malaise ne tient peut-être pas seulement à la présence d’Amazon. Il naît aussi du croisement de deux circuits de financement : l’un issu de l’économie du livre, l’autre d’un sponsor qui incarne depuis des années les tensions de cette même économie.

Plutôt que de se ruer sur le géant américain, comme à son habitude, le SLF aurait pointé avec plus de pertinence cette dissension. L’argent n’a pas d’odeur : celle des livres a bien une valeur.

Crédits photo : ActuaLitté CC BY-SA 4.0

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com