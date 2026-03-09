Valerio Varesi revient avec La peur dans l’âme, une nouvelle enquête du commissaire Soneri

Écrasé par la chaleur estivale de Parme, le commissaire Soneri décide de se rendre à Montepiano, dans les Apennins, pour retrouver un peu de fraîcheur auprès d’Angela. Mais le séjour ne tarde pas à basculer lorsque le calme du village est brisé par un coup de feu : un habitant est blessé par balle sans pouvoir, ou sans vouloir, expliquer les circonstances de l’attaque.

Dans les jours qui suivent, les carabiniers envahissent les lieux à la recherche de Vladimir, un criminel serbe soupçonné de vols et de meurtres et considéré comme l’un des fugitifs les plus recherchés du pays. Les montagnes se transforment en terrain de chasse, tandis que la présence de cet homme, peut-être caché dans les forêts alentour, alimente l’angoisse collective. Les hurlements des loups dans la nuit et les rumeurs qui circulent dans le village accentuent encore la tension.

Peu à peu, la méfiance s’installe entre les habitants. Les solidarités se fissurent, chacun observe son voisin avec suspicion et la figure de Vladimir prend une dimension presque mythique. Sur les réseaux sociaux, le fugitif semble défier les autorités, renforçant l’impression d’un adversaire insaisissable. Pour Soneri, cette image d’ennemi idéal soulève pourtant des doutes.

Partagé entre son désir de repos et son instinct d’enquêteur, le commissaire s’immerge dans une communauté fragilisée par la peur. Derrière l’événement initial apparaissent des tensions anciennes, des secrets et les contradictions d’une époque marquée par la fascination pour la violence. Dans ce décor montagnard resserré, l’enquête devient aussi une exploration des réactions humaines face à la menace.

Les éditions d'Agullo vous proposent les premières pages en avant-première :

Né à Turin en 1959 de parents originaires de Parme, Valerio Varesi a étudié la philosophie à l’université de Bologne. Journaliste depuis 1985, il a collaboré avec plusieurs journaux italiens, dont La Repubblica.

Il est notamment connu pour la série consacrée au commissaire Soneri, personnage amateur de gastronomie et de vins parmesans. Ces romans policiers ont été traduits dans une dizaine de langues et adaptés pour la télévision. La peur dans l’âme constitue le onzième ouvrage de l’auteur publié en France et prolonge une collaboration ancienne avec les éditions Agullo, qui furent les premières à l’éditer dans l’Hexagone.

Par Clotilde Martin

