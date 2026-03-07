Les certitudes évoluent, elles se reconstruisent tout le temps

Dès les premières pages, le roman déploie une intrigue singulière. On y suit Anna, une jeune femme qui partageait son appartement avec une colocataire plus âgée, Madame Simone — une femme au caractère affirmé, juive mais peu portée sur la pratique religieuse. À la mort de celle-ci, Anna hérite d’une mission inattendue : respecter son souhait d’être enterrée à Jérusalem.

Le livre est à ce titre sélectionné pour le Prix Frontières 2026, initié en 2021 par l’Université de Lorraine en collaboration avec l’Université de la Grande Région (UniGR).

Raphaële Gueit résume ce point de départ avec simplicité : « C’est l’histoire d’une quête. On suit le parcours d’Anna, qui découvre peu à peu ce qu’elle ignorait de la vie de Madame Simone. » D’abord réticente, Anna choisit pourtant d’enterrer sa colocataire à Paris. Mais la situation se complique lorsque les autorités israéliennes interviennent : la volonté de la défunte est connue et doit être respectée. Le corps est finalement rapatrié en Israël, et Anna apprend qu’elle hérite d’un appartement sur place.

À partir de là, le roman déploie une ample fresque qui traverse les décennies. L’histoire s’étend en effet de 1955 jusqu’à aujourd’hui, explorant les existences de personnages pris dans les contradictions d’un territoire marqué par les conflits et les mémoires. « Cette longue durée donne de l’épaisseur au récit », explique le libraire. « La littérature permet de faire des allers-retours dans le temps, de comprendre progressivement ce qui est arrivé aux personnages. »

Ce mouvement dans les époques permet aussi d’éclairer des réalités historiques complexes. Le roman évoque notamment l’arrivée en Israël de Juifs venus du Maroc, moins reconnus que les Juifs ashkénazes arrivés d’Europe après la Shoah. Des tensions souvent ignorées apparaissent alors, révélant une histoire bien plus nuancée qu’on ne l’imagine. « On a tendance à simplifier — les Israéliens, les Palestiniens — alors que la réalité est infiniment plus complexe », observe Raphaële.

Mais Les Certitudes ne se résume pas à un roman historique. Ce qui frappe surtout, selon la libraire, c’est la richesse de ses personnages. Madame Simone, disparue dès le début, reste pourtant omniprésente. « Elle a un humour absolument mordant et délicieux », note-t-elle. Anna, quant à elle, évolue au fil de ses rencontres, voyant ses convictions peu à peu se fissurer.

Parmi les figures marquantes, Raphaële évoque également Noam, jeune homme passionné d’agronomie qui, après les événements du 7 octobre, doit remettre l’uniforme. Derrière son apparente assurance se cache un personnage profondément marqué par la violence du conflit. « On entre dans sa psychologie, on comprend à quel point il est brisé intérieurement. »

Le roman réserve aussi des portraits inattendus — comme celui d’un vendeur de falafels parlant cinq langues. Une présence presque anodine, mais qui révèle toute la diversité culturelle du territoire. « Il y a tant de savoirs, tant de beauté dans ces vies », souligne la libraire.

Le titre du livre, Les Certitudes, prend alors tout son sens. Les convictions politiques, identitaires ou intimes y apparaissent fragiles, susceptibles d’être transformées par la rencontre avec l’autre. « Dès l’instant où l’on accepte la remise en question, les certitudes évoluent et se reconstruisent », estime Raphaële. « C’est presque une invitation à douter. »

Le roman aborde ainsi un contexte politique extrêmement chargé sans jamais perdre de vue les individus. Par petites touches — une description culinaire, une scène quotidienne — la fiction éclaire la complexité du territoire. « On comprend des choses qui, sur une carte, seraient beaucoup plus abstraites », explique la libraire.

Certaines scènes marquent durablement la lecture. Raphaële évoque notamment un épisode où Noam, à bord d’un tank, participe à une mission militaire qui se termine tragiquement pour une petite fille palestinienne. Le récit reste sobre, presque factuel, mais la violence de la situation apparaît dans toute son absurdité.

Au final, le libraire ne cache pas son enthousiasme. « C’est un grand roman. Il éclaire l’histoire, l’actualité, et surtout l’humanité des personnages. » L’écriture, traversée d’humour et de poésie, contribue aussi à la singularité du livre. « On sent un ton, une voix. Pour un premier roman, c’est impressionnant. »

Dans Les Certitudes, Marie Semelin explore ainsi ce qui se fissure lorsque les convictions rencontrent la réalité. Et rappelle, peut-être, que certaines certitudes — l’amour, la joie, la culture ou la paix — méritent seules d’être conservées.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Inès Lefoulon

