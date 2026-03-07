Un livre retrace la vie d’une élue de village à travers un siècle de mutations

À Sainte-Cécile-du-Cayrou, dans le nord du Tarn, Lucette Routaboul approche les quatre-vingt-dix ans et occupe toujours la fonction de maire de sa commune. Née Kurgouale, fille d’un cantonnier puis épouse d’agriculteur, elle a longtemps travaillé comme secrétaire de mairie avant d’en devenir l’élue. À travers son parcours, c’est toute une période de l’histoire française qui se dessine : celle des guerres, de l’exode rural, des mutations de l’agriculture ou encore de l’évolution de la place des femmes dans la société.

Le livre s’appuie sur de nombreux entretiens, des photographies et des archives pour raconter cette trajectoire singulière. Le récit mêle ainsi souvenirs personnels et mise en perspective historique.

Du souvenir de la Première Guerre mondiale, transmis dans les familles, aux parcours contemporains des nouvelles générations parties travailler à l’étranger, l’histoire de Lucette Routaboul permet d’éclairer les transformations d’un territoire rural et, plus largement, celles du pays.

Les éditions de l'Aubevous proposent les premières pages en avant-première :

Jean-Robert Jouanny, né en 1986, s’intéresse depuis longtemps aux récits ordinaires qui accompagnent les grands bouleversements historiques. Connaissant Lucette Routaboul depuis l’enfance, il a entrepris de recueillir sa parole et ses souvenirs. Ce travail donne naissance à un portrait croisé entre une vie locale et une histoire plus large, attentive aux évolutions sociales et aux trajectoires individuelles.

Par Clotilde Martin

