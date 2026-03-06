Trois librairies exclues d’un prix : l’État allemand au cœur d’un scandale culturel

En Allemagne, l’affaire dépasse déjà le simple contentieux administratif. L’European and International Booksellers Federation a publié le 6 mars un communiqué d’une rare fermeté pour dénoncer l’exclusion de trois librairies du Prix allemand des librairies.

La fédération européenne soutient explicitement le Börsenverein des Deutschen Buchhandels et demande au délégué fédéral à la Culture et aux Médias, Wolfram Weimer, soit de réintégrer immédiatement les lauréates écartées, soit de produire des preuves « claires » et « vérifiables » justifiant leur éviction.

Le cœur du reproche tient en trois mots : opacité, arbitraire, précédente. Dans son texte, l’EIBF juge que la décision a été prise sans transparence ni respect d’une procédure équitable. Elle écrit que les librairies ont été exclues sans avoir eu la possibilité de répondre aux allégations, que la procédure dite Haber manque de clarté et de possibilité de contestation, et que des exclusions fondées sur des présupposés politiques, sans éléments probants, menacent la liberté d’expression. La formule est nette : les libraires rendent accessibles « un large éventail d’idées, de perspectives et de débats » et participent ainsi à une culture démocratique saine.

Les trois enseignes concernées sont Zur schwankenden Weltkugel à Berlin, The Golden Shop à Brême et Rote Straße à Göttingen. Selon le Börsenblatt, elles figuraient parmi les librairies retenues par le jury pour l’édition 2025, avant d’être retirées de la liste publiée par le commissaire fédéral à la Culture au motif d’« éléments relevant de la protection de la Constitution ». Le site officiel du prix ne présente plus que 115 librairies distinguées, alors que le dispositif récompense habituellement plus d’une centaine de lieux et dispose d’une enveloppe annuelle d’un million d’euros.

Le paradoxe est brutal. Dans son mot d’accueil pour le prix 2025, Wolfram Weimer célébrait encore les librairies indépendantes comme des lieux qui maintiennent « la porte ouverte à la diversité et aux découvertes » et rappelait que la liberté de parole devait être « préservée et protégée à tout prix ».

Quelques semaines plus tard, trois librairies choisies par un jury spécialisé se retrouvent pourtant rayées du palmarès par décision politique. PEN Berlin s’est engouffré dans cette contradiction en demandant publiquement ce que recouvrent exactement ces fameux éléments, s’ils sont vérifiables et si les librairies ont pu présenter leurs observations.

Le litige met aussi en lumière un mécanisme peu connu hors d’Allemagne : la procédure Haber. Dans une réponse parlementaire publiée en octobre 2025, le gouvernement fédéral expliquait que, dans ce cadre, l’Office fédéral de protection de la Constitution vérifie depuis 2017, à la demande de ministères fédéraux, si des organisations ou des personnes sollicitant des fonds publics poursuivent ou soutiennent d’éventuelles visées anticonstitutionnelles. Le même document rappelle que l’ancien commissaire fédéral à la protection des données, Ulrich Kelber, avait critiqué l’absence de base légale claire de cette pratique.

Juridiquement, le débat ne s’arrête pas là. Interrogé par Börsenblatt, l’avocat administratif Christian Goerdeler souligne que la procédure Haber ne décide pas elle-même des aides ou des prix : elle ne constitue qu’une source d’information, tandis que la décision administrative finale doit rester motivée sur le fond et proportionnée. C’est précisément sur ce point que les critiques se concentrent. La Kurt Wolff Stiftung, partenaire historique du prix, se dit « hautement irritée et préoccupée » et voit dans cette révision du vote du jury une intervention qui contredit les principes mêmes de la récompense.

Le Börsenverein adopte la même ligne. Son président, Sebastian Guggolz, refuse que « la reconnaissance de la performance culturelle d’une librairie dépende d’une éventuelle orientation politique de son assortiment ». Même l’EIBF reprend presque mot pour mot cet argument en rappelant qu’une distinction culturelle ne devrait jamais être conditionnée à la supposée orientation politique d’un catalogue.

Au fond, c’est la nature même d’une librairie indépendante qui se trouve ici mise à l’épreuve : un lieu de choix, de confrontation intellectuelle, parfois de dissensus, certainement pas un espace sommé de prouver sa conformité idéologique avant d’être honoré. Les trois librairies ont annoncé des recours. L’affaire, désormais, ne concerne plus seulement une liste de récompenses amputée de trois noms.

Elle pose une question plus vaste, et plus grave, à la politique culturelle allemande : un État peut-il célébrer la bibliodiversité tout en laissant planer sur certains libraires un soupçon indémontrable, secret et, pour l’heure, irréfutable ? Tant qu’aucune preuve vérifiable n’est rendue publique, c’est moins la réputation des trois librairies que la crédibilité du prix lui-même qui vacille.

