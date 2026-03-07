Mohamed Boclet : un livre pour comprendre comment mieux utiliser son cerveau

L’ouvrage part d’un constat : les habitudes, les automatismes et la délégation croissante aux technologies peuvent conduire à une forme de « paresse mentale ». Mohamed Boclet invite à interroger ces mécanismes et à envisager le cerveau comme un outil actif dans la construction du bien-être. En s’appuyant sur des recherches scientifiques et sur son propre parcours, il met en avant le lien entre apprentissage, plasticité cérébrale et capacité de résilience.

Le livre propose d’examiner les stratégies qui permettent de sortir de certaines formes de blocage mental, qu’il s’agisse de rumination, de stress ou de perte de motivation. L’auteur suggère de développer des habitudes favorisant l’apprentissage continu et une meilleure hygiène de vie, en intégrant notamment le sommeil, l’activité physique, l’alimentation et la curiosité intellectuelle.

L’objectif est de comprendre les mécanismes de protection du cerveau et d’apprendre à les dépasser pour favoriser un équilibre psychique durable.

Les éditions Robert Laffont vous proposent les premières pages en avant-première :

Conférencier et formateur spécialisé dans les méthodes d’apprentissage, Mohamed Boclet s’appuie sur une expérience personnelle marquée par la dyslexie et un manque de confiance en lui durant sa jeunesse.

Après avoir travaillé comme salarié, il s’est intéressé aux capacités d’adaptation du cerveau et a développé une approche pédagogique centrée sur l’entraînement mental et l’apprentissage. Il est notamment l’auteur de Connaissance illimitée et de La Méthode Boclet, publiés chez Robert Laffont puis en format Pocket.

Par Clotilde Martin

