De nouveaux salaires minima pour la branche de la librairie

Quelques semaines après une revalorisation cruciale, permettant au salaire d'entrée de la branche d'atteindre le niveau du SMIC, employeurs et salariés de la librairie assistent à l'extension d'un accord relatif aux rémunérations et à la prime d'ancienneté, par un arrêté du ministère du Travail publié au Journal officiel du 5 mars dernier.

Fixé à 1823,03 € en janvier 2026, le salaire d'entrée de la branche est revalorisé pour atteindre 1834 € mensuels bruts. Tous les niveaux observent une augmentation des salaires, laquelle équivaut en moyenne à une vingtaine d'euros supplémentaires par mois (sur les montants bruts, pour un temps complet).

Notons également l'ouverture de la prime d'ancienneté aux cadres (niveau 9 à 12), à partir de 12, puis de 15 ans d'ancienneté. Cette mise en place est toutefois progressive, sur les trois prochaines années, comme le souligne l'accord, accessible en fin d'article.

Les « difficultés économiques » du secteur

Le préambule de l'accord évoque le contexte de sa signature par le SLF et la CFDT, assurant les montants minimum des rémunérations « tiennent compte de la situation économique difficile dans laquelle se trouve le secteur de la librairie, sans pour autant bloquer l’évolution de la grille ».

Les deux organisations syndicales pointent ainsi les « difficultés économiques concrètes et réelles du secteur », encadré par un prix unique du livre qui empêche de « répercuter la hausse [des] charges [des libraires] sur [les] prix de vente » des ouvrages.

Par ailleurs, « du fait d’un rapport de forces commercial très déséquilibré entre les libraires indépendants, très majoritairement des TPE, et de grands groupes d’édition », il reste difficile pour la plupart des commerces d'obtenir des remises commerciales plus importantes sur les prix des ouvrages, et ainsi d'améliorer leurs marges. La contraction des ventes, aussi bien auprès des particuliers que des collectivités, place les commerces dans des situations délicates.

Les salaires « représentent 20 % du chiffre d’affaires des librairies et plus de la moitié de leur marge commerciale », indiquent encore les deux organisations, bien conscientes que ce poste est en première ligne quand « les libraires procèdent à des arbitrages pour éviter la cessation des paiements ». Il aurait peut-être été opportun de rappeler également que le succès d'une librairie tient souvent, par ailleurs, aux conseils apportés par ses salariés et à leur capacité à créer une relation de confiance et de proximité avec la clientèle...

Précisons aussi que les gérants et gérantes des librairies renoncent parfois à leur propre rémunération ou limitent considérablement cette dernière. Une situation particulièrement fréquente pour les néo-libraires, qui viennent d'ouvrir leur établissement. En 2024, une étude réalisée pour le SLF révélait qu'avant les deux ans d'existence de leur commerce, 80 % des libraires ne se rémunéraient pas du tout, ou avec un montant inférieur au SMIC. Au-delà, seuls 40 % des libraires ayant ouvert avant l'année 2022 touchaient plus d'un SMIC.

Notons enfin que le SLF et la CFDT « demandent aux employeurs, lorsque cela reste possible économiquement, de prendre en compte la situation des salariés de la branche, essentiels à la qualité de service rendue par les librairies indépendantes, en améliorant ces minima ».

L'accord complet est accessible ci-dessous.

Photographie : Librairie Eureka Street, Caen (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com