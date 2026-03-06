Rosa Luxemburg et Virginia Woolf : deux manuscrits inédits proposés aux enchères

À l’approche de la Journée internationale des droits des femmes (dimanche 8 mars), deux fragments d’archives réapparaissent sur le marché des manuscrits. L’un porte la signature de la militante socialiste Rosa Luxemburg, l’autre celle de la romancière britannique Virginia Woolf. Deux correspondances distinctes — par leur ton, leur contexte, leur destinataire — mais qui témoignent chacune d’une voix intellectuelle affirmée.

Ces lettres, datées respectivement de 1906 et 1930, sont proposées aux enchères du 6 au 15 mars. Des pièces brèves, certes, mais chargées de sens : derrière ces pages se dessinent des trajectoires qui ont profondément marqué le paysage politique et littéraire du siècle dernier.

Rosa Luxemburg face au refus éditorial

La première lettre remonte au 5 octobre 1906. Rosa Luxemburg y adresse à un éditeur français une proposition de traduction d’un texte appelé à devenir La Grève de masse, le parti politique et les syndicats (dernière édition La Découverte / 2001).

Sur la page figure un détail frappant : un tampon violet indiquant « refusé le 8 OCT 1906 ». Une mention administrative, presque banale — et pourtant révélatrice. Elle rappelle les obstacles auxquels pouvaient se heurter certaines idées dans le monde éditorial de l’époque, largement dominé par des voix masculines.

Ironie du parcours historique : le texte évoqué dans cette lettre deviendra par la suite une référence majeure du marxisme au XXe siècle.

La correspondance est aujourd’hui estimée entre 10.000 et 20.000 euros.

Lettre autographe signée en français à l'éditeur Pierre-Victor Stock - 1906 / Rosa Luxemburg

Virginia Woolf, la reconnaissance d’une lecture attentive

Changement d’atmosphère avec la seconde lettre. Le 14 juillet 1930, depuis Tavistock Square à Londres, Virginia Woolf écrit à Mademoiselle Monteil, critique française qui a consacré une étude à son roman Mrs Dalloway.

Le ton est personnel, presque confiant. L’autrice y exprime sa gratitude pour ce qu’elle décrit comme « l’une des études les plus subtiles et les plus intéressantes » consacrées à son livre. Elle évoque aussi un sentiment assez rare pour un écrivain : celui d’être véritablement comprise dans les nuances de son travail.

À travers ces quelques lignes, l’image de la grande figure moderniste se nuance. On y découvre une écrivaine attentive à la réception de son œuvre, consciente de la manière dont ses textes circulent et sont interprétés.

Cette lettre est estimée entre 5.500 et 6.500 euros.

Virginia Woolf autograph signed letter on Mrs Dalloway - 1930

